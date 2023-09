El primer Grito

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Sabía usted que el padre de la patria nació muerto aquel 8 de mayo de 1753? Pare oreja porque no repito.

En la Hacienda de Corralejo, hoy convertida en una empresa tequilera, nació la madrugada del 8 de mayo de 1753, quien llevaría por nombre Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Ningún historiador en México se ha metido a investigar sobre el nacimiento del cura.

Allá en Guanajuato, se cuenta que la partera Chonita o Jovita, quien hasta entonces había atendido el nacimiento de 500 bebés, unos de alcurnia y otros de abajo, hacía esfuerzos desesperados cuando tuvo en sus manos al chilpayate que se convertiría en uno de los principales padres de la Patria, para que diera señales de vida. Ella y el padre de la criatura, don Cristóbal, comenzaban a ser presas de su nerviosismo. La partera le notificó a don Cristóbal que el niño no respiraba. El papá se puso aún más nervioso, tanto que ni se sintió capaz de tomar a la criatura en sus manos. Fue entonces cuando la singular partera tomó al niño entre su mano izquierda y su pecho y procedió a propinarle una severa nalgada. Fue entonces cuando Miguelito soltó el primer grito.

De acuerdo con la ciencia médica, el cura Hidalgo nació literalmente muerto con un trastorno que llaman taquipnea transitoria del recién nacido (TTN) un trastorno respiratorio que puede durar hasta 48 horas, por lo cual se deduce que a no pocos bebés los han dado por muertos y enterrados. Sólo que, en este caso, la partera Jovita poseía un colmillo bien retorcido y no era de esas malas parteras que a todo le echaban la culpa cuando las cosas salen mal.

Pero si hablamos del primer Grito de Independencia, habrá que recordar que lo dio el propio Hidalgo la madrugada de aquel 16 de septiembre de 1810, cuando convocó al pueblo de México a “coger gachupines” y “a darles en su madre patria” para liberarnos de la opresión de 3 siglos de yugo español.

La primera reproducción del Grito de Independencia ocurriría a las 5:00 am del 16 de septiembre en Huichapan, Hidalgo, a cargo de Ignacio López Rayón, quien fue secretario particular del padre de la Patria. Desde entonces, el Grito de Independencia se celebra en todo México la noche del 15 de septiembre y no en la madrugada del día 16 como lo hizo el cura Hidalgo y el licenciado López Rayón, dos años después.

¿Cuál fue la razón de ese inexplicable cambio en el horario?

Mire usted, en 1896 la histórica campana de Dolores Hidalgo, Guanajuato fue llevada al balcón central de Palacio Nacional por órdenes de Porfirio Díaz y como el gandul dictador cumplía años el 15 de septiembre y solía irse a planchar oreja muy temprano, determinó que el Grito de Independencia lo daría a más tardar a las 11:00 de la noche, después de que se había empujado un exquisito pozole guerrerense acompañado de un mezcal oaxaqueño.

Por esa insana costumbre los gandules e ignorantes Presidentes de la República que no leen ni el Memín Pinguín esa extraordinaria historieta llena de valores universales suelen dar el Grito de Independencia a las 11:00 de la noche del 15 de septiembre y no a las 5:00 de la mañana del 16 de septiembre como lo hizo el cura Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor.

info@agenciamn.com