Lo que dejará

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El gobierno de AMLO le dejará en herencia al siguiente gobierno, seguramente a Xóchitl, una crisis económica, derivado principalmente por el aumento de la deuda y la mala administración, principalmente de la de Pemex que aprieta mucho las finanzas nacionales.

A pesar del endeudamiento que está proponiendo para 2024, el Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público crecerá un total de 5.2 puntos como proporción del Producto Interno Bruto en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Calderón lo incrementó en 7.4 puntos y Peña, en ocho. Sí, 2024 será el año en que más se endeudará y gastará el actual gobierno por motivos electorales.

Los primeros cinco no se endeudaron tanto porque subieron los ingresos tributarios al apretar duramente el cobro a los grandes contribuyentes, también desaparecieron y se gastaron el dinero de casi todos los fideicomisos públicos y cortaron muchas partidas de gasto lo que les permitió endeudarse menos que los dos gobiernos pasados.

También las grandes cantidades de dólares que enviaron nuestros paisanos de los EU dieron movimiento al dinero en la economía primaria, lo que permitió al gobierno manejar la inflación y la paridad del dólar frente al peso.

Hoy en día las cosas son diferentes. Para empezar, habrá hoyos gigantes en el Presupuesto que tendrá que solventar. Ya el año que entra el gobierno deberá sufragar casi dos billones de pesos, una buena cantidad será para pagar pensiones contributivas, IMSS, ISSSTE universidades públicas, etcétera y las no contributivas, es decir el programa social estrella de este gobierno la Pensión Universal para Adultos Mayores donde se erogarán 465 mil millones de pesos en 2024 y Sembrando Vida que tendrá casi 40 mil millones de pesos, que nunca hemos sabido bien a bien en qué se ha gastado.

El boquete de las pensiones seguirá siendo cada vez mayor porque la población mexicana está envejeciendo. Ahí sí que habrá presiones importantes en las finanzas públicas desde el primer día del siguiente gobierno.

Los especialistas advierten sobre esta circunstancia, sobre todo si el gobierno el año que viene utiliza la deuda para financiar gasto corriente en 2024.

El Ejecutivo está proponiendo un adeudamiento de 1.8 billones de pesos y un gasto de inversión de sólo 888 mil millones, el resto se irá a gasto corriente lo cual por cierto está prohibido por la Constitución. A ello podemos agregar los sobrecostos de las obras y la piedra en el zapato que ha resultado Pemex, que este gobierno la ha rescatado financieramente y no avanza. En el presupuesto del año que entra le destinarán 171 mil millones de pesos mientras en contraste se anuncia que la producción de crudo de México caerá 25% en los próximos 5 años.

Queda lo inevitable y de lo que ninguna de las dos candidatas presidenciales hablará en las campañas, aumentar los impuestos, para mantener la salud en las finanzas públicas. Esa será la bomba fiscal que le dejará López Obrador a su sucesora.

Ebrard y Delgado

Marcelo Ebrard está esperando la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre la impugnación que interpuso, pero en Morena su partido hasta el día de hoy, cuentan con que no se va ir. Las declaraciones de Marcelo han sido en el sentido de que esperará a la resolución, para decidir.

Marcelo aclaró y puntualizó que luego de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena resuelva la impugnación a la encuesta interna, será cuando decida su permanencia en el partido, así se lo hizo saber a Mario Delgado. Ebrard resaltó que Mario Delgado no entiende. “Le recuerdo a Mario Delgado que Morena no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede”.

Mientras Delgado, que fuera la mano derecha de Ebrard, se congratuló de que Marcelo no se vaya del partido. Pero le recordó que las corrientes no tienen cabida en Morena, donde están prohibidas, luego de que el ex canciller formalizara su movimiento “El Camino de México”.

Simplemente están en el mismo asunto, pero con diferente lenguaje. Delgado, mister de las encuestas, que nadie las ha visto, y Marcelo que quiere transitar por la legalidad y el piso parejo. Son caminos diferentes y creo que la Comisión de Honestidad y Justicia cumplirá con lo que ya está decidido y Marcelo se irá. Aquí pierde Morena.

Apuntes

Aunque las precampañas arrancan oficialmente el 5 de noviembre, los chapulines aspirantes guindas se registrarán este 25 de septiembre porque Morena decidió adelantar la selección de sus candidatos rumbo a las elecciones de 2024.

Los funcionarios, senadores y diputados aspirantes a gobernadores tendrán que renunciar ya, para que sean tomados en cuenta en las famosas encuestas para decidir candidatos a 9 gubernaturas. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas, la Covid regresó.

hmares21@gmail.com