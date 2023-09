Faruz Feet se une a la familia Onerpm

Asael Grande

El rapero mexicano, Misael Sánchez Funes, mejor conocido como Faruz Feet firmó contrato con la plataforma de distribución digital de música e interrelación, ONErpm. El también productor de música rap, quien se define como ‘un tipo normal y una estrella del rap de los fines de semana”, comentó a DIARIO IMAGEN: “tengo poco más de tres años trabajando con ONErpm, no es como que sea yo un artista nuevo aquí; básicamente entré de una forma muy espontánea, aunque llevo muchos años dentro del rap en México, tuve muchos lapsos de altas y bajas, entonces hace tres años fue cuando me propuse trabajar realmente en la música, estaba disperso en muchas cosas, pero creer en mí fue muy real, como de hacer un análisis de decir ‘soy realmente bueno’, y definitivamente dije que tenía madera; fue cuando estuve en Guadalajara que firmé bajo un sello, pero no fue formal, así que el alcance que tengo se lo debo a ONErpm, es algo muy real, recibí mucho apoyo de gente que confió en mi proyecto, esto es un negocio y tienes que ver cuál es tu mejor propuesta, y apostaron por mí, y se vio un alcance, un crecimiento, estuvimos trabajando un par de meses, ONErpm es mi distribuidora oficial”.

Como él mismo se describe, Faruz se ha mantenido vigente a pesar de no ser un artista tan comercial. Esta tendencia se debe gracias a grandes colaboraciones con artistas de la talla de Gera Mx, Yoss Bones, Proof, Bipo Montana, Adán Romero, Geassassin, por mencionar algunos: “ahora con el lanzamiento del sencillo, Pasta Pesto, quiero hacer algo diferente, lo que me ayudó un tiempo fue sacar Ep’s, de cinco, seis temas, videoclips, pero veo una comparación con otros artistas que pueden tener más números, pero la conexión con la gente también es importante; cuando me presento con la gente en algún show, hay una conexión muy especial que me genera muchas cosas, y ya en este punto de mi carrera, me debo mucho a la gente, y ya no quise sacar un disco por singles, y quiero hacer un álbum de once canciones, este single (Pasta Pesto), y el 5 de octubre sale todo el disco completo, vienen colaboraciones fuertes, es un disco que trabajé durante dos años, tenía aproximadamente treinta y cinco canciones, lo depuré y quedaron once, para que fuera realmente bueno y todas las canciones fueran impresionantes, es como una muestra de la versatilidad de Faruz, tengo una colaboración con Gera, con Robot, es como un escalón que quise dar en cuanto a calidad, de una manera de amor a la gente, una manera de agradecer y mostrarles mi mejor faceta”.

Orgullosamente nacido en las tierras de Neza, gracias a contar con un estilo personal llamado, siempre creando y produciendo beats, Faruz Feet ha logrado consolidarse con un sonido propio, contando historias del barrio, y de la vida misma: “cada una de mis canciones tiene algún coro que significa mucho para mí, creo que la canción que más refleja mi personalidad es Hijo de papi, que es una canción que, a pesar de que es muy rítmica, tiene ciertas frases reales”.

En 2022, Faruz Feet se convierte en el primer rapero en ganar 2 primeros lugares uno en Culturismo Clásico y Físico Varonil en el concurso de Principiantes y Novatos del Fisicoculturismo, un gran ejemplo de Disiplina, constancia, motivación y un orgullo para todos , Faruz Feet simplemente el mejor en su género.

Misael Sanchez Funez, de31 años; nacido en la CDMX aunque desde los ocho vive en el Estado de México.

Faruz Feet no tiene un significado, básicamente fue un invento propio, le agradó la fonética y listo.

Desde el 2015 escribió para temas y proyectos personales, fue hasta inicios de ese año que tuvo oportunidad de mostrar ese trabajo.

Tuvo su primera batalla estelar escrita contra Aczino, en SPIT San Luis Potosí, hace ya casi 6 años. Desde ahí he tenido diez batallas: Aczino, RC, Ente, Forastero, Bull Montana, Titán Tercero, Bizor, Ghetto Fama, Kooper Kaiser y Sharlie Mac, de las cuales -a su punto de vista- solo perdió contra Aczino, Forastero y Ente.

Actualmente en todo momento ve barras, wordplays, rimas chingonas, podría decir que 24/7, por lo que puede estar solo o acompañado, no afecta, fumado o no, en cualquier momento.

Sus influencias siempre han sido de rap, la neta antes de eso no era muy fijado en la música. Conoció ese género a los 11 años, siempre se dejó llevar más por los productores que por los rappers, y aunque también tenía de morro unos discos de rap español de Tote, Kase, Juaninacka etc, nunca fueron mucha influencia en sus temas.

Estrenó dos discos: uno como raper y otro como productor. El primero es un EP de 7 temas llamado Crashed, donde buscó tener un sonido más actual y sobre todo ¡barras! El segundo es bajo su sello King Kong Beatz: es un trabajo en el que produjo a diversos artistas como Mime 871, Eptos, Hood P entre otros.