Guadalupe Pineda llega con amor al Teatro de La Ciudad “Esperanza Iris”

Para cautivar a su querido público mexicano

Revive los éxitos de la ganadora del Grammy en esta única fecha

Alexandra Arellano

Guadalupe Pineda es una hermosa y talentosa cantante originaria de Guadalajara, quién con su original estilo y privilegiada voz, regresará al Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” para brindar un espectáculo inigualable y poner a cantar a todo el recinto, con éxitos como “Yolanda”, entre muchos otros más.

La cita para este romántico encuentro, es el próximo sábado 30 de septiembre, cuando promete brindar un espectáculo digno para despedir al mes patrio, dejando clausurada la temporada más mexicana del año y paradejarnos enamorados con todo el arte que manifiesta a través de su canto, que se ha vuelto un sello sobresaliente en la escena de la música de muestro país.

Grandes piezas musicales serán las que formen parte de su set list, que tiene como objetivo detonar en una noche de celebración con todo su público, el cual la ha acompañado en su trayectoria musical de más de 40 años, mismo tiempo en que se ha posicionado como un referente dentro de la música, e incluso se ha hecho merecedora de nominaciones a importantes premios y ganadora del Grammy a la Excelencia en 2017.

Así que no te puedes perder este espectáculo, que sin duda alguna será el resurgimiento de los shows en vivo de esta gran artista, quién durante conferencia de prensa comentó que acaba de superar una etapa difícil en su vida, pues la enfermedad se había instalado como invitado no deseado en su cuerpo, no obstante, después de muchos días de lucha y resistencia, por fin está en recuperación.

Y es que, a unos meses de terminada la pandemia, el COVID-19 sigue haciendo de las suyas entre los mexicanos, y fue por contraer este virus que la artista estuvo en pausa algunos días, declaración que hizo al responder el cuestionamiento de parte de la prensa “¿Lupita, a que se debe ese adelgazamiento abrupto en tu persona, estas enferma?”, le cuestionaron, a lo que la maestra Pineda respondió amable y sonriente “Pero lo bueno es que ya estoy mejor, y nada más dejen que me empiece a comer otra vez mis chocolatitos y ya verán como los kilitos se recuperan” dijo entre risas.

Anunció también que está trabajando en un nuevo material discográfico, el cual quedaría posicionado como el número 35 en su lista de grabaciones, que gracias a su esfuerzo diario le han valido premios como el disco de oro y platino, e incluso, ha llegado a tener una larga lista de piezas regrabadas por otros artistas, canciones que ella, incluso, popularizó en otros idiomas como el inglés y hasta el japonés.

Por esta y muchas razones más, te recomendamos que apartes la cita para este 30 de septiembre y adquieras tus boletos en el sistema de Ticketmaster o directamente en taquilla del teatro, para que no te pierdas el increíble concierto que prepara la intérprete de “Historia de amor” y “Granada”, quién aprovechará el escenario para compartir parte de las piezas musicales que son composiciones propias y brindará a través de su voz, un homenaje a grandes amigos que ya se adelantaron en el camino, asimismo, a otros que la ayudaron a llegar a donde hoy en día se encuentra.

Afina tu voz para cantar grandes temas como “Pa’ todo el año” y “Te odio y te quiero”, que cuales serán parte del set list que ofrecerá Guadalupe Pineda este 30 de septiembre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. Boletos disponibles a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del inmueble