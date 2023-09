Adiós gobernanza

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Contraria a la narrativa oficial, la terca realidad se empecina en exhibir al gobierno de la 4T como mentiroso, por decir lo menos, en la tragedia que vive Chiapas. No es el caso de la crisis migratoria y la ineficacia de las autoridades del ramo, sino de algo mucho más grave; la pérdida de la gobernabilidad en el sureste mexicano y la entrega de la plaza al crimen organizado. Minimizan las autoridades federales las incursiones de grupos delincuenciales que han provocado muerte y desplazamiento de comunidades enteras ante el temor de ser víctimas mortales de la violencia o del reclutamiento forzoso, al estilo de la leva decimonónica, de niños y jóvenes como “halcones”, “mulas” o sicarios.

Ante la ausencia de los responsables de la política interior y la actitud pusilánime del gobernador de la entidad, los narcotraficantes arrebataron el control formal de diversas localidades, donde hasta hicieron un desfile al estilo del Ejército Trigarante para anunciar el arribo de un nuevo cártel y el combate a sus antagónicos. El gobierno mismo reconoció como válida la información, pero dice que se exagera, que no hay una pérdida de la gobernanza a pesar del baño de sangre que hay en la entidad y las desapariciones forzadas de líderes comunitarios.

Chiapas es un estado con un atraso económico y social histórico, que se ha incrementado con la aparición del narcotráfico y la necesidad de contar con una ruta de traslado de la droga desde Centro y Sudamérica. Inclusive, Guatemala vio con preocupación la falta de gobernabilidad en el país vecino y ha reforzado su frontera para defender a sus connacionales de las acciones de los cárteles.

Sólo el régimen de la 4T no ve la descomposición social que ha provocado el crimen organizado, no sólo en el sureste, sino en muchas partes del país, como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Edomex, Quintana Roo, Baja California, Sonora, Sinaloa, Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Veracruz. Lo advirtieron los gringos, se perdió la gobernanza en la tercera parte del territorio nacional y tienen influencia en el 81 por ciento del mismo. El abandono ancestral y presente de los chiapanecos los ha llevado a un grado de desintegración político y social que han sabido capitalizar los delincuentes, aunque quiera ocultar esa realidad la administración de la 4T. Tal vez no sea casual que el propio mandatario haya bajado de la competencia por la gubernatura al director del IMSS y a su prima, sabedor de que se puede perder la elección formal por nuevos pactos con el crimen organizado.

Sólo por no dejar: Debido a la pandemia de Covid-19, al menos 628 mil estudiantes entre 6 y 17 años interrumpieron sus estudios, y en general hubo un atraso de dos años de aprendizaje. Para un país como México, esta pérdida podría representar una disminución significativa del Producto Interno Bruto, de entre el 2.66 por ciento y el 3.38 por ciento (IMCO).

La recuperación postpandemia ofrece una oportunidad única para repensar y reestructurar la educación. El reto para México ahora consiste, no tanto en brindar educación, sino asegurar su calidad y acceso para todos y todas, y en revitalizar nuestro sistema educativo de acuerdo con las necesidades del siglo XXI para garantizar un futuro próspero en materia económica y de bienestar social.

Grandes representantes de la educación se suman a HABLA Summit este 19 de octubre 2023: Yuval Noah Harari, historiador, filósofo y uno de los intelectuales más influyentes en la actualidad; Patricia Vázquez, presidenta de “Mexicanos Primero”; Blanca Heredia, directora general de TMC y creadora de los programas Talentum, y Jesús Silva-Herzog Márquez, periodista y escritor mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.

HABLA Summit 19 de octubre 2023 es una plataforma de diálogo y acción centrada en la educación en México, que contempla no sólo la parte académica, sino también el desarrollo humano de los estudiantes para ayudarlos a enfrentar los retos del mundo futuro.