A 9 años de Ayotzinapa

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la decisión de hacer pública toda la información -incluida la proporcionada por Estados Unidos-, relacionada con los condenables sucesos de Ayotzinapa y la desaparición de 43 normalistas, con el fin de esclarecer los hechos, localizar a los jóvenes y castigar a los responsables.

Sin duda, que a 9 años de “investigaciones” sin resultados, no hay más responsables que las autoridades de los tres niveles de gobierno de la época, las que tuvieron acceso de inmediato a los hechos de violencia, las policías municipales, estatales y federales, que en nueve años han ocultado o desaparecido testimonios a los que sólo tienen acceso los funcionarios.

Y no sólo se requiere castigar a los responsables, sino establecer las bases legales y morales para evitar más abusos de poder: no es con la violencia como se resuelven los conflictos políticos o las diferencias. A casi una década de esos sucesos la violencia prevalece en mayor intensidad, no sólo en Guerrero, sino que se ha extendido a otras regiones del país.

Con hacer público lo que ocurrió hace 9 años se busca exculpar a las fuerzas armadas en el sentido de que no ocultan información y se considera que, con la colaboración de todos, se puede dar con el paradero de los desaparecidos y hacer justicia, que es lo importante para terminar con la impunidad, aunque la violencia sigue creciendo en México.

TURBULENCIAS

Colaboran gobernadores

El gobernador Salomón Jara informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy interesado en ordenar y clarificar las bases de datos existentes en todo el país y nos ha solicitado que unifiquemos criterios y nos coordinemos para tratar de localizar, con vida, al mayor número de personas desaparecidas y pidió cruzar los padrones de los distintos programas de Bienestar con el nacional y los estatales, toda vez que de esta manera se ha podido descubrir que muchas personas reportadas como no localizadas se encuentran disfrutando de algún programa o beneficio social gubernamental, y seguiremos acompañando a las familias, a las madres buscadoras y a los colectivos de búsqueda que no pierden la esperanza de volver a ver a sus seres queridos, indicó… Y apareció con vida la alcaldesa panista de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, luego de ser secuestrada al salir de un centro comercial en Zapopan, Jalisco. Y como ocurre en estos casos, fuerzas armadas y policiales rodearon el lugar donde fue abandonada -en los límites de Michoacán y Jalisco-, en la búsqueda de los autores del lamentable hecho… Toca el turno a la Fiscalía de la Ciudad de México en el crimen de la joven Montserrat Juárez, en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuya crueldad en su asesinato fue pasado como “muerte natural” en complicidad con el MP y policías, lo que hace más censurable los hechos. Las autoridades no están para aplicar la ley y hacer justicia, sino para ocultar hechos al mejor postor, lo cual es “normal” en un país como el nuestro y del que ahora todo se conoce, por fortuna, gracias a los adelantos tecnológicos y la participación de la sociedad a través de las redes sociales. Se espera que en éste, como en muchos casos más, las autoridades cumplan con sus funciones y dejen de proteger a delincuentes… En Frontera Comalapa, cuando menos ya se restableció la luz, luego de la presencia de la tropa para tranquilizar a los vecinos víctimas del terror que imponen los enfrentamientos entre la delincuencia organizada por el cada vez amplio control de diversas regiones del país. El poderoso equipo militar de México debe servir para dar tranquilidad al pueblo de México y no sólo para los desfiles.

