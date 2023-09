Juan Torres celebra 25 años en el teatro con “El Mago The Wiz”

Como un exitoso productor

Contó con Paty Chapoy como madrina en la develación de placa conmemorativa

Alexandra Arellano

Existen personas que dicen que el arte es para consolar al corazón humano, y vaya que lo hace, pero lo que pocos se ponen a pensar es ¿Cuál es la recompensa o consuelo del artista? Cuando se vive en un país donde el arte no es valorado, por eso hay quienes también dicen que hacer arte actualmente se considera un camino para los valientes y que al final del arcoíris y durante el camino, encontraras grandes tesoros.

Por eso que es digno de admirar y reconocer la trayectoria de uno de los valientes artistas que se ha dedicado a producir teatro durante 25 años, y ahora 8 años a cargo del Teatro Hidalgo, el exitoso productor Juan Torres.

El festejo se llevó a cabo, durante una función de “El Mago The Wiz”, producción que tantos retos le ha implicado, primero con la pandemia y posteriormente con el accidente que sufrió Lucerito Mijares previo al estreno oficial, pero que finalmente ya se presenta con normalidad.

En alfombra amarilla el productor Juan Torres citó a gran parte de sus amigos, con los que se ha apoyado para continuar destapando sueños, mientras va dejando atrás sueños ya materializados. Entre estas celebridades se encontraron Paco de La O, junto con su hermosa familia; Luis Manuel Ávila, María Elena Saldaña, quien decidió no desfilar por la alfombra, pero que lució un hermoso traje en color rosa.

Asimismo, asistió Arturo Macías, que enterneció a todos los medios por la entrada que tuvo con su hermosa acompañante, su pequeña hija, que no perdió ni un momento de seguirle el camino con la cámara de su celular, haciéndola sentirse como una verdadera princesa.

La espectacular madrina de esta gran noche, fue Paty Chapoy, quien no pasó por la alfombra, pues prefirió guardar su hermoso discurso para el festejado una vez que acabo la función en el escenario.

Juan Torres atravesó el camino amarillo luciendo unos hermosos tenis, que le han diseñado para esta celebración, ya que les colocaron el número 25 y un muñeco Playmobil, representándolo a él mismo, y es que Torres se ha declarado un rotundo fan de estos juguetes coleccionables.

Junto a Paty Chapoy, develó la placa para conmemorar su trayectoria y con toda la compañía en el escenario, recibió un aplauso del tamaño de su exitosa trayectoria; a esto se sumó el comentario de la periodista de espectáculos, quien dijo “El teatro vive mi querido Juan por personas como tú y por todos los que están en el escenario, y el teatro va a continuar porque hay muchas historias para contar, para que todos ustedes realicen lo que más les gusta, que es estar en este escenario y hacer lo que se tiene que hacer. He estado en todas las obras que has producido, me da mucho gusto y orgullo ver cómo cada día haces mejor lo que el día anterior hiciste, te felicito siempre”.

A lo anterior, Juan Torres respondió con palabras de agradecimiento y llevándose los brazos al pecho, enviando abrazos a todos sus actores y a la propia Chapoy que le acompaño en esta noche tan importante y mágica.

