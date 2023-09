Edith Márquez festejará “25 Años Frente a Ti”

En el Auditorio Nacional

La cita para este memorable concierto es el 17 de febrero de 2024

Asael Grande

Considerada como una de las máximas exponentes de la música mexicana, la cantante, compositora y actriz, Edith Márquez, festejará 25 años de carrera musical con un concierto único en el Coloso de Reforma, el próximo 17 de febrero de 2024, denominado, 25 años Frente a Ti.

Por lo anterior, en conferencia de prensa comentó “no sé aún cómo va a estar conformado el show, quiero que haya invitados especiales, por supuesto, tengo en mente algunos que me gustaría no revelarlos ahora, para que sea sorpresa, será un día sumamente especial para mí, para todos mis fans, toda la gente que ha seguido de cerca mi carrera, evidentemente habrá un recorrido por toda mi trayectoria y todo lo que ha formado parte de mi carrera musical, puedo adelantar que viene algo bien impresionante, musicalmente hablando, ya pronto, estoy de la mano haciendo algo increíble con mi disquera, Universal Music”.

Fue en 1988 que Edith debuta de manera profesional en el mercado musical al integrarse a la popular banda de pop juvenil mexicana Timbiriche. Edith grabó tres álbumes de estudio con ese grupo, permaneciendo en la agrupación hasta 1991: “ha sido un camino de esfuerzo, de trabajo, de disciplina, de mucha entrega, nada en esta vida es fácil, nadie te regala nada en esta vida, y menos en esta carrera tan competida, empecé muy niña, pero como solista empecé hace veinticinco años, tengo muchas ganas de cantar para alguna película de Disney; llegué a Vaselina siendo una niña, viendo los bailes, los tuve que aprender tras bambalinas, esta soledad a la que sabía que me iba a enfrentar en esta carrera, por tantos viajes, lugares, cuando ha habido discos que no ha funcionado tanto como yo me lo esperaba, el público no ha dejado de apoyarme, mi estado de ánimo ha sido diferente, todos esos tipos de momentos, todo forma parte importante de mi carrera y de mi trayectoria”.

Frente a ti es el primer disco de la cantante mexicana Edith Márquez, quien, confiada en su potencial, lanza al mercado en 1998 su primera producción discográfica como solista titulada Frente a ti producido por Jorge Avendaño donde se desprendieron éxitos como Mi error mi fantasía, Mírame, Por hablarle de ti, Ya que voy a estar sin ti, los que lograron colocarse en los primeros lugares por más de tres semanas cada uno: “el mayor regalo que he podido darme es, sin duda, el cariño del público, el poder trabajar, el poder llegar a lugares grandes, chiquitos, de todos lados de este país, llegar al corazón del público, es y será siempre mi sueño, mi mejor regalo, el entregar mi corazón a través de mis canciones, he tenido oportunidad de conocer historias impresionantes gracias a mis canciones, a veces no podemos dimensionar, como interprete, hasta dónde puedes llegar, ese es el mejor regalo”.

Considerada como La Reina de los Palenques, al ser la artista con más presentaciones masivas en este tipo de recintos tan populares en México, Edith Márquez llegará al escenario del Auditorio Nacional, para festejar con su público “estoy de manteles largos festejando veinticinco años en un recinto importantísimo, estoy muy contenta de poder inicia esta gira y esta presentación al lado de Sergio Gabriel Producciones, los tiempos de Dios son perfectos, y este es el momento ideal para darle al público lo mejor de mí, y de mi música” concluyó.

La cantante, compositora y actriz, Edith Márquez, festejará 25 años de carrera musical, con un espectacular concierto lleno de sorpresas “evidentemente habrá un recorrido por toda mi trayectoria y todo lo que ha formado parte de mi carrera musical” adelantó