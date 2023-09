EU contra Los Chapitos

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Estados Unidos está empecinado en acabar con la dinastía de Los Chapitos por una especie de fijación que adquirió en contra del clan. Hace tiempo que ha exhibido su prurito de persecución, sin resultados rotundos hasta la fecha. En 2019, el Ejército y corporaciones policiacas realizaron la captura de Ovidio Guzmán en Sinaloa, tras un operativo que resultó exitoso.

Se dijo entonces que la acción correspondía a una petición de extradición del gobierno de Estados Unidos. El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, manifestó en aquellos días, que se emplearon seis meses de trabajo de reconocimiento del área de influencia del grupo criminal al que pertenecía el detenido o de las zonas en donde llevaba a cabo sus actividades ilícitas.

Resulta obvio que el Presidente debió estar enterado de la labor de inspección de las fuerzas armadas. Pero también sorprendente que a pesar de ello, diera la orden de dejarlo en libertad, con el argumento de que no debía derramarse más sangre y había que proteger a la población. En algunos encuentros, se supo, resultaron heridos algunos soldados y policías.

Pero también resulta extraño el comportamiento del gobierno del norte, todas vez que parece sólo preocuparle el caso de los hijos de El Chapo Guzmán, a quienes tiene en su lista negra como los más importantes capos de México, seguidos en segundo lugar por El Mencho Oseguera, sobre quienes pesa allá, la decisión de capturarlos junto con otros considerados de segunda clase, sin que aquí las autoridades se den por enteradas.

Merrick Garland, Fiscal General de Estados Unidos, afirmó en una reunión con legisladores que está a punto de solicitar al gobierno mexicano la captura y extradición de los miembros del Cártel de Sinaloa. Esto ocurrió en una comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Insistió en que solicitará la captura de los hijos de El Chapo Guzmán, recluido en una cárcel de la Unión Americana desde 2016. El fiscal aseguró que ya habló vía telefónica con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para agradecerle por la captura de Ovidio y por la futura intervención en la captura del resto de los dirigentes del cártel.

Anne Milgram, directora de la DEA, destacó que Los Chapitos son pioneros en la fabricación y tráfico de la droga más letal que Estados Unidos haya enfrentado. Además, el fiscal estadounidense acusó que “son responsables de la entrada masiva de fentanilo en Estados Unidos, como resultado directo de sus acciones hemos perdido cientos de miles de vidas estadounidenses”.

¿Qué harán las autoridades mexicanas ante este problema? ¿Acatarán así como así las disposiciones de sus homólogos en el norte? ¿Comenzarán a dar largas o a hacerse de la vista gorda hasta donde esta actitud alcance y luego permitirán la intromisión de policías vecinos para llevar a cabo la captura?

¿El Presidente acatará sin chistar o dirá que somos un país soberano que no admite la intromisión de nadie y que espera que en Estados Unidos entiendan su posición, dada las estupendas relaciones de amistad y de colaboración?

¿Por su parte, las autoridades del país vecino creen que con la captura de Los Chapitos se acabará el problema de la invasión de drogas? ¿Son tan ilusos como para pensar que con estas acciones menguará el traslado de enervantes, principalmente del mortal fentanilo y que sus connacionales consumidores dejarán de morir porque Los Chapitos ya están detenidos?

Seguramente en México, se defenderá la llegada hasta de una idea gringa que hable de la captura, que no persecución ni intento de aniquilamiento del cártel, el más poderoso del mundo entero. Y si no son los mismos vecinos los que intervienen en los operativos, no habrá detenciones de esos importantes capos.

Esta agrupación está hoy más fuerte que nunca y cuenta con apoyos importantes. Con seguridad, los problemas para ambos países persistirán.

ariosruiz@gmail.com