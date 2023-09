Los trae fintos…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Un tuit del ex canciller Marcelo Ebrard subido a redes la media tarde de ayer alebrestó de inmediato a los ministros del Trife y los entornos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de su candidata Claudia Sheinbaum y del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quienes de inmediato salieron a responderlo.

En su corto mensaje, Ebrard advertía que el Tribunal Electoral Federal había ordenado a la Comisión de Honor y Justicia de Morena no demorar más y responder de inmediato el recurso interpuesto por el ex canciller, en que pide revisión y reposición del cuestionado proceso interno de fines de agosto e inicio de septiembre.

No se sabe quién respondió primero, pero el caso es que luego del tuit todo se vino en cascada. Ebrard bien podría decir como lo hacía Alejandro Suárez, con eso de: “te traigo finto… te traigo finto…”.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que el reclamo interpuesto por su ex canciller ante el Trife era sólo un recurso legal al que tiene derecho y que no significaba nada más que eso.

Previamente en su mañanera había respondido con cierto enfado sobre el tema de la queja de Ebrard.

“Nada, nada… son procedimientos legales y hay libertades, es lo único que puedo comentar”.

Y en un “yo por qué”, como lo hiciera Fox en otros tiempos y por otros reclamos, AMLO dijo:

“Yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué —como es de dominio público— el bastón de mando aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota como dicen ustedes”, comentó.

O sea, AMLO se deslindó ya de lo que ocurra con la queja legal de Ebrard, que algunos vemos como un muy posible paso para que el Trife anule la interna en que salió muy forzadamente triunfadora Claudia Sheinbaum.

Mi mano está extendida: Claudia a Ebrard

En este azaroso contexto, Claudia Sheinbaum insistió en señalar que su “mano está extendida siempre para Ebrard”.

La candidata presidencial encubierta de Morena, igual que AMLO, se deslinda y aclara que el reclamo del ex canciller a la Comisión de Honor y Justicia de Morena para que se anule la interna —es decir: para retirarle la candidatura presidencial— y para que se reponga el proceso no es algo que esté en su voluntad, sino en la de él.

Y consideró que tampoco afectará a la Cuarta Transformación ni a la aprobación del presupuesto por posibles rechazos o movilizaciones dentro de San Lázaro por diputados afines al ex canciller.

Esto porque se habla que Ebrard podría contar con entre 40 y 80 diputados federales de Morena, PT y Verde con los que podría alterar la aprobación del paquete presupuestal de AMLO para 2024 que prevé un gasto de 9.5 billones de pesos y un endeudamiento por 1.72 billones de pesos a fin de cubrir el faltante previsto para cumplir con los requerimientos del gasto.

“Siempre, en este caso, es una decisión de él, no de nosotros, esa mano estará extendida siempre”, insistió Sheinbaum.

Ebrard también ha sido denunciado ante el Trife: Delgado

Mario Delgado reaccionó al tuit de su ex jefe, ex amigo, ex aliado, Ebrard, al indicar que el recurso interpuesto por él ante la Comisión de Honestidad y Justicia está dentro de los tiempos reglamentarios para atenderse.

Y por primera vez, Delgado reveló que Ebrard también deberá responder a denuncias e impugnaciones interpuestas por Morena y militantes en su contra ante el Trife y la Comisión de Honor y Justicia de Morena durante el proceso interno que definió la Coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación —es decir la candidatura presidencial— a favor de Claudia Sheinbaum.

“Hay impugnaciones contra él que también se están revisando y analizando, como cualquier otra…

“Ellos (la comisión) tienen un reglamento para resolver todos los asuntos. Hay tiempos que tienen que atender y no hay ninguna irregularidad, se está revisando de manera muy precisa esa impugnación y pues se va a resolver a su tiempo.

“Lo que hemos visto en los recorridos con la doctora Sheinbaum es mucha unidad en torno a nuestro movimiento. Tenemos una militancia muy consciente de que estamos viviendo un proceso histórico, y necesitamos de la unidad de todos para garantizar que esto siga adelante, entonces no creo que ponga en riesgo en absoluto la unidad”, indicó.

Trife: no hay resolución todavía

El tuit de Ebrard movió incluso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que emitió un comunicado para aclarar que la Sala Superior no había todavía resuelto nada en favor de ninguna de las partes relacionadas con la impugnación presentada por Marcelo Ebrard y que lo único que ocurrió es que se solicitó información a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para integrar el expediente, analizar el caso y posteriormente resolver.

Así que todos de regreso atrás de la raya porque nada ha ocurrido todavía.

La demanda de nulidad y reposición del proceso interno de elección de la Coordinación de Defensa de la Transformación apenas se encuentra en la fase de instrucción y a partir de eso cualquier cosa puede ocurrir.

¿Cómo la ven? Yo la verdad es que no veo a Ebrad ni quebrado, ni disminuido y sí con varias cartas para echar abajo la candidatura de Sheinbaum y otras para colarse a la boleta presidencial de 2024.

Por lo pronto, el lunes amaneceremos con quizá las fotos de la ceremonia íntima —solo amigos y familiares— en la boda de Claudia Sheinbaum con su novio de hace ya muchos muchos años.

