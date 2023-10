Firma acuerdo AMLO con 23 gobernadores para dar servicios médicos y medicamentos gratuitos

Beneficio a 53.2 millones de personas

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con 23 gobernadores de Morena y partidos afines el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud, por medio del IMSS-Bienestar, que garantiza acceso a servicios médicos y medicamentos gratuitos a 53 millones 245 mil 470 millones de personas que no cuentan con seguridad social, a partir de marzo de 2024.

“Nos da mucho gusto estar el día de hoy en compañía de gobernadoras, gobernadores que han convenido con la Federación el que trabajemos juntos para garantizar a los mexicanos el derecho a la salud. Este es un acto trascendente porque llegamos a un acuerdo entre todas, todos, con el propósito de mejorar todo el sistema de salud pública.

“Ustedes saben que hay mexicanos que tienen seguro médico, ya sea privado o son derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE o de otras instituciones públicas, pero hay también millones de mexicanos – alrededor de la mitad de la población – que no tiene seguridad social, que no tienen seguro médico y es dirigida a esta población la decisión de ayudar para que todos los mexicanos cuenten con atención médica, con medicamentos de manera gratuita”, dijo.

El mandatario federal señaló que el derecho a la salud ya está en la Constitución, en el artículo Cuarto, pero reconoció que en la práctica en hospitales no hay médicos, no hay especialistas, no hay medicinas es “letra muerta”.

“Entonces es un día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, adheriste, participar juntamente con la Federación para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no solo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas por nada porque la salud no es privilegio, es un derecho.

“Queremos que a más tardar en marzo del año próximo ya esté funcionando al 100% todo el sistema”, explicó.

Somos pacifistas, responde López Obrador a Israel

Luego que embajada de Israel se inconformara con la posición neutral de México ante los ataques de Hamas contra objetivos civiles israelíes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que México es pacifista y no quiere ni la guerra ni la violencia. “La embajadora de Israel expresa que no está de acuerdo con nuestra postura, está en su derecho, nosotros respetamos al Gobierno de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que mueran ni de Israel ni de Palestina”, expresó el mandatario mexicano en su mañanera.

“Somos pacifistas, respetamos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá se comprenda porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución”, señaló.

El mandatario insistió en que no va a polemizar y reiteró condolencias tanto a Israel como a Palestina.

“Esto es lo que cumplimos y nuestro respeto y condolencias al pueblo de Israel y nuestro respeto y condolencias al pueblo palestino”, apuntó.

“Lo que debemos procurar es construir la paz. No voy a polemizar, respeto lo que dijo ella”.

Reiteró que se está atendiendo a los connacionales que se encuentran en Tel Aviv para que regresen a la brevedad al país.

“Estamos en comunicación con los familiares y la SRE está atendiendo, está por llegar, si no es que ya llegó a Tel Aviv, el primer avión para transportar a nuestros connacionales, más tarde va llegar el segundo y la SRE está en comunicación con Israel, hay como mil mexicanos inscritos para regresar a México y estamos pendientes de las dos personas desaparecidas, eran 3, ya se encontró a una”, puntualizó.

“Yo pienso que la SRE está haciendo bien las cosas y en estos casos lo más importante es la protección a las personas”.

AMLO acata orden del INE y quita posdata de la mañanera

En otro tema, López Obrador anunció que la posdata que aparecía al iniciar su conferencia matutina fue retirada después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara a Presidencia que la quitara.

“Ya se quitó lo del texto, lo de la posdata. Ya no va a haber la posdata. Ayer notificaron y como ya se mantuvo un tiempo, yo creo que el mensaje ya se internalizo”.

El mandatario federal dijo que la posdata iba en el sentido que si los opositores tenían un pensamiento conservador, lo más recomendable era que no siguieran el programa.

“Va en el sentido si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista, si se están en favor a la corrupción, del amiguismo, el nepotismo, su no se le tiene amor al pueblo lo mejor y lo más recomendable es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo porque les produce mucho enojo, aunque también son libres, pero no está mal la advertencia”.

López Obrador confió en que van a cambiar “no hay que descartar eso” y mencionó que es “de sabios cambiar de opinión”, en cuanto a los jóvenes “nos importa mucho que nos vean porque hay quienes tienen una idea preconcebida de las cosas, pero los jóvenes tienen más frescura. Son como un libro abierto”.

“Hay jóvenes de familias acomodadas de muchos que mediante el estudio, la información, conocimiento llegan a la conclusión de que se tiene que promover el amor al prójimo, el humanismo y actuar con honradez sino también que es más importante de manera honesta. Dicho lo anterior, ya no hay posdata”.