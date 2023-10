Acciones legales contra Vulcan, si no vende sus terrenos en Quintana Roo

Advierte el gobierno federal

AMLO ofrece 8 mil millones de pesos por sus canteras de tierra caliza

El gobierno mexicano informó que le han ofrecido a la minera estadounidense Vulcan Materials, propietaria de una cantera de caliza en la selva de Quintana Roo, que vendan sus predios, pues de lo contrario tomarán acciones legales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a la empresa de causar un daño ecológico y ha asegurado que resolverán la controversia antes de 2024, en este caso, la propuesta del Ejecutivo apunta a la compra de los predios por entre 6 mil y 8 mil millones de pesos, no obstante, advirtió que si la empresa no responde a esta oferta se considerarán acciones legales.

“No ha habido respuesta, seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a poder seguir explotando el banco, yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisión completamente legal”, declaró.

Cabe destacar que Vulcan ha estado presente en México desde 1986, cuando firmó un acuerdo con el gobierno federal para extraer roca caliza de dos terrenos cerca de Playa del Carmen, en este sentido, el acuerdo incluía la construcción de un puerto para exportar el material a EU, donde la empresa es la mayor productora de material de construcción.

Más tarde en 1996, la empresa compró, a través de su subsidiaria Calica, otros dos terrenos colindantes, El Corchalito y La Adelita, con una superficie de 1.251 hectáreas. Y el trasfondo del conflicto entre ambas empresas es una demanda que Vulcan emitió en contra del Estado mexicano en 2018.

Vulcan alega que la Administración anterior, que clausuró parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales, generó pérdidas a las inversiones hechas en México. La empresa exige en un panel internacional una indemnización millonaria bajo el amparo del TLCAN.

No obstante, López Obrador afirma que no están dispuestos a pagar esta indemnización: “Hay una denuncia internacional, ellos alegan de que la clausura fue ilegal y están pidiendo que se les paguen 1.500 millones de dólares, nosotros estamos planteando que se destruyó el territorio y que vamos a defender el que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material esta zona. Además, tienen cerca de 2.000 hectáreas más concesionadas y es selva, no, no es posible”, concluyó.

El plan del Gobierno mexicano es, una vez de hacerse del terreno en disputa, construir un centro de recreación en la zona ya afectada y el resto, unas 2.000 hectáreas serán declaradas como reserva natural protegida.

