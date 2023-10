Corte de “copete” al Poder Judicial

Ángel Soriano

Se le cortará el copete de privilegios al Poder Judicial, los trabajadores no serán afectados, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los rumores en el sentido de que al recortar la Cámara de Diputados el presupuesto a la SCJN, los empleados verán reducidos sus salarios, lo cual no es así, pues sólo afecta a los que ganan más de 500 mil mensuales y otras prestaciones.

Dijo que los fideicomisos que manejan cifras millonarias para construcción y mantenimiento de las residenciales de los ministros y jueces -y que se utilizan para la adquisición de lujosos edificios en la CDMX y en el interior del país-, para instalar confortables oficinas, serán eliminados porque constituyen privilegios al margen de la austeridad gubernamental.

Precisó que estas medidas se toman debido a que el Poder Judicial en nada beneficia al pueblo de México, al contrario, lo perjudica al estar al servicio de una minoría rapaz que tenía secuestrado el aparato gubernamental para hacer negocios familiares e incrementar las ganancias de los súper empresarios evasores de impuestos.

Sin embargo, dijo el Presidente, la decisión la tomará el Poder Legislativo que es la instancia para aprobar el presupuesto solicitado por el Poder Judicial, pues el Ejecutivo lo único que hace es pasarlo tal y como lo envían, pero es importante aclarar que los jueces y ministros ganan hasta cuatro o cinco veces más que el mismo Presidente, sin incluir las prestaciones “sociales”.

TURBULENCIAS

Complicidad de la DEA

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la detención y luego liberación del General Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, fue una venganza de la DEA porque su propósito es debilitar las instituciones de México, pues no hay ni hubo pruebas que involucraran al alto mando del Ejército en actividades ilícitas. Y con ello se confirma también el por qué es investigado uno de los jefes de la DEA en nuestro país precisamente el sexenio anterior… A la dura embestida de la senadora Xóchitl Gálvez en contra de la actual administración, la titular de la Segob, Luisa María Alcalde, respondió con las megaobras que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador e indicó que pudo comprobar la alegría de los pobladores de la región del Istmo cuando se pudo en marcha el ferrocarril transístmico y se ha hecho justicia en relación a los feminicidios y se investiga al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sobre una presunta responsabilidad en uno de ellos, con lo cual destacó que no hay de dónde cuestionar al presidente López Obrador que ha cumplido con sus promesas de campaña y tiende las bases para impulsar el desarrollo nacional… Ambientalistas clausuraron el festival del Mole de Caderas que pretendía realizarse en el Paseo Juárez “El Llano” este sábado en Oaxaca al considerar que este tipo de eventos sólo destruye las pocas áreas verdes de la ciudad y deja colosales ganancias a sus promotores, entre ellos la secretaria de Turismo, Samy Pineda, que no toma en consideración que ese espacio guarda un arbolado histórico y constituye una de las pocas bellezas naturales de la capital. Además, de que no se trata propiamente de una gastronomía típica de la ciudad, sino es de Puebla, dónde también hay protestas por la forma salvaje en que son sacrificados los animales para elaborar el platillo que se iba a cotizar hasta en 400 pesos. Los defensores de los animales han protestado para terminar con esa irracional forma de maltrato animal para elaborar un platillo típicamente mercantil que nada tiene que ver con Oaxaca ni con la conservación de la naturaleza.

