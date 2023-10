Morelos, listo para una mujer

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Dentro de lo adormilado y amodorrado que se encuentra el Frente Amplio por México, cuatro mujeres en Morelos decidieron dar un paso adelante y anunciar su intención de que sea una mujer la candidata a gobernadora de esa alianza.

Mostrando que el frente cuenta con mujeres capaces de presentarse como una buena opción y tratando de rescatar al estado del acorralamiento en que tiene la delincuencia organizada a la población.

Con diferentes ideologías, pero un mismo propósito (regresar la seguridad y el bienestar a la población en todo el estado) las cuatro féminas cuentan con experiencia, honestidad y arraigo.

Las cuatro personas decidieron dar un paso adelante ante la parsimonia del Frente y formar un bloque para presentarse como una opción que sus partidos no han logrado concretar.

El grupo está conformado por Mayela Alemán, esposa del ex gobernador Marco Adame, figura panista bien vista en la entidad; Adriana Díaz, secretaria general del CEN del PRD, ex diputada federal; Marisol Becerra, ex síndica de Cuernavaca (con gran carisma) vinculada a MC, y Laura Ocampo, secretaria general del PRI estatal.

Las cuatro coinciden en que sus partidos deben ir juntos en la contienda estatal del 2 de junio próximo y que existen amplias posibilidades de ganar en las urnas a quien postule Morena y sus aliados.

Morelos es una entidad acotada por la delincuencia organizada, en la que tres cárteles se disputan el territorio.

Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado, es sumamente cuestionado por sus frecuentes ausencias del gobierno y dedicación a la vida de farándula, sin importarle lo que ocurre en la entidad que administra.

Ocupa uno de los dos últimos lugares en las distintas evaluaciones que se hacen sobre su gobierno y las denuncias sobre una serie de corruptelas dentro de su administración ocupan varios volúmenes y expedientes abiertos.

Su disputa con el Congreso local y con el Fiscal del estado son épicas, así como la entronización de su hermano Ulises como dirigente estatal de Morena y de quien se establece el control de las finanzas, licitaciones y permisos.

Morelos es uno de los estados donde el Frente Amplio puede avanzar considerablemente, toda vez que la senadora Lucy Meza fue hecha de lado por Morena y se pretende llevar a la ex directora de Lotería Nacional, Margarita González Saravia, como abanderada al gobierno estatal, en detrimento de Rabindranath Salazar, otro aspirante de mucho tiempo y quien ha recorrido toda la escala política, desde diputado, hasta senador y subsecretario de Gobernación y director del Banco del Bienestar.

La disputa por Morelos puede darse entre dos mujeres, tal y como parece ocurrir en el nivel nacional, con la Presidencia de la República.

Mientras otros estados esperan la línea de sus respectivos partidos, en Morelos, las mujeres ponen el ejemplo.

Lo que queda establecido es que en Morelos quien gane debe ser parte de una coalición o alianza, pues un partido solo es difícil que gane.

*****

El senador Ángel Yáñez y el ex candidato a gobernador Jorge Meade son otras opciones con las que cuenta el Frente Amplio por México… 53 mil trabajadores tiene el Poder Judicial, los que se verán afectados de aprobarse la extinción de los fideicomisos que plantea el diputado Ignacio Mier… La semana próxima presentará su renuncia formal a la secretaría de Energía Rocío Nahle, la virtual candidata al gobierno de Veracruz, aunque enfrenta fuertes resistencias de diversos sectores que están inconformes con que alguien de fuera del estado los gobierne… Quedaron definidos los 10 perfiles de los aspirantes a la rectoría de la UNAM: Raúl Contreras Bustamante, Imanol Ordorika, Patricia Dolores Dávila, Laura Susana Acosta, Sergio Alcocer, Guadalupe Valencia, Agustín Álvarez Icaza, William Henry Lee, Leonardo Lomelí y Germán Enrique Fajardo.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com