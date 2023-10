Televisa anuncia la quinta temporada de “¿Quién es la máscara?”

Más emocionante y llena de misterio

Se integran Martha Higareda, Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita

A partir del domingo 15 de octubre por “las estrellas” a las 20:30 horas

Asael Grande

“¿Quién es la máscara?”, el programa de variedades mexicano, estará regreso, a partir del próximo 15 de octubre, por el canal “las estrellas”, a las 20:30 hrs. en lo que será su quinta temporada, con nuevos y divertidos personajes que encantarán a chicos y a grandes.

Producido por Televisa en colaboración con Endemol Shine Group, siendo la segunda adaptación de la franquicia en el continente americano, la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? contará con la participación de Omar Chaparro, en la conducción, Marisol González como co-conductora; Martha Higareda como una de las investigadoras; Yuri, Carlos Rivera, y Juanpa Zurita formarán parte de la lista de averiguadores de esta nueva temporada de ¿Quién es la máscara? que está de regreso con un espectacular y renovado escenario que verá desfilar a diecinueve famosos y celebridades que ocultas tras la identidad de impresionantes personajes harán gala de su carisma y conocimiento para conquistar el corazón del público.

En rueda de prensa, el conductor, Omar Chaparro, comentó: “no puedo estar más feliz, agradecido, por la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, por ser parte de un show tan exitoso, un show que llega al corazón de la familia a niños, medianos y grandes, estar cobijado ya no sólo por artistas y celebridades, sino que son amigos, son parte de mi familia, hay química, hay empatía, nos conocemos nuestras historias, nos reímos, tenemos nuestros chistes locales, y toda esa energía de amistad y de buena onda se siente en el escenario, en el show, y ahora que se sume Martha Higareda, que es una de mis mejores amigas, de verdad que ha sido una grandísima sorpresa; tenemos un escenario impresionante, 360 grados, estamos más cerca de los investigadores, ahora son 19 celebridades y máscaras, el show cada vez ha evolucionado”.

Cada uno de los participantes deberá construir su personaje y elegir la estrategia que mejor le funcione para no ser descubierto, ya que el jurado les hará preguntas específicas que deberán aprender a librar: “hacer esta nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, hay nervios, mucha emoción, me encantó porque, desde el primer día me cobijaron pro ser la nueva investigadora, me apoyaron con mucha sencillez y corazón, me sentí tan afortunada con Dios y con la vida por hacer lo que me gusta con gente linda con un programa que es para la familia”.

Esta quinta temporada de ¿Quién es la máscara?, será más emocionante y llena de misterio, con la expectativa sobre quién es quién debajo de los trajes: “el estar en un programa tan importante como éste, que te lleva a otras latitudes, lo valoro muchísimo, veo el interés de la gente, cómo los niños me conocen por la máscara, y agradezco que me incluyan, porque me divierto mucho”.

Finalmente, el cantante, Carlos Rivera, destacó que “ya son cinco temporadas de ¿Quién es la máscara?, es divertidísimo, el programa es como una salvación, venirte a reír en un programa como éste, en un mundo tan difícil y complejo, me hace sentir agradecido, esta temporada es la mejor que se ha hecho”.

Diecinueve celebridades competirán de manera anónima con trajes o disfraces durante diez semanas. En cada episodio, una parte de los competidores se empareja en competiciones de enfrentamiento, en las que cada uno interpretará una canción de su preferencia. Al final del episodio, los perdedores de los enfrentamientos se someten a los votos anteriores de los panelistas para determinar quiénes no continuarán; La celebridad eliminada se quita la máscara para revelar su identidad.

