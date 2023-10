Michael Bublé cautivó con su “Higher Tour”

En la Arena Ciudad de México

Una orquesta, buena musica y un cantante hipnotizante fueron la mezcla perfecta

Michael Bublé llegó a la Arena Ciudad de México, para ofrecer un extraordinario concierto como parte de su “Higher tour”, en donde el público cantó cada uno de los éxitos que les ofreció el cantante, en compañía de su orquesta y enmarcado todo en un ambiente romántico de buen sentido del humor.

La orquesta arrancó con el intro de “Feeling good”, éxito que marcó la entrada de Bublé al escenario, canadiense que ahora puede presumir que conquistó a una Arena CDMX a su máxima capacidad, es decir, que fue abarrotada por 14 mil asistentes en cada fecha que ofreció en este recinto.

“Estamos en México, no en Estados Unidos, hablemos español aquí”, dijo el cantante al inicio del show, en medio de los aplausos de todos los presentes, asimismo, agregó “Buenas noches. Mi nombre es Michael Bublé. Soy el que embruja. Estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche”, y así fue la gente quedó embrujada, hipnotizada ante cada paso que dio el cantante en el escenario y ante cada palabra que salió de su boca.

Más tarde dijo “Les prometo darles un gran show. Esto no es un concierto, es una fiesta con mi familia. Es súper divertido para mí, porque puedo practicar mi español con ustedes” y continuó con una larga lista de hits radiales como “L-O-V-E” y “Sway”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche, fue cuando una pareja decidió comprometerse en pleno concierto, provocando la euforia del público y del mismo Bublé “Felicitaciones, es hermoso. Estoy muy feliz por ustedes, muy romántico. Será una noche muy sexy. Tendrán muchos hijos, eres mi héroe hermano”, declaró.

Luego Michael cantó una selección de temas de Elvis Presley, a quien calificó como su más grande ídolo, entre otros temas cantó “Fever” y un medley conformado por “Trouble”, “Burning love” y “Falling in love”.

Es decir, que Bublé no necesitó más que a sus músicos y tres coristas, para llenar el escenario, donde su voz lució limpia y con cada nota en su lugar, pero al mismo tiempo con una capacidad interpretativa que cautiva.

Casi en la recta final del show cantó “My first, my last, my everything”, en un ambiente de alegría para luego seguir con “It’s a beautiful day”, y tras una breve pausa de unos minutos, amenizada por un puente musical a cargo de la orquesta, el cantante hizo una salida en falso y regresó para cerrar con “Cry me a river” y “Always on muy mind”. “Buenas noches amigos, los amo”, concluyó el gran artista.