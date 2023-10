Lucha de poderes y quema de “Amlitos”

Desde el portal

Ángel Soriano

Finalmente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención el dictamen que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para impedir la creación de fideicomisos adicionales que no cumplan con la función principal de impartir justicia, pero que de manera perversa se difundió lo contrario.

No es el Poder Judicial un instrumento de lucro para beneficio de sus integrantes, ni es el recurso público para obtener ganancias en el manejo financiero para fines ajenos a lo que establece la Ley, tampoco para acumular fortuna con la asociación delictuosa de poderosos empresarios y violadores de la ley que obtienen amparo y protección de jueces y magistrados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha documentado y dado a conocer cómo violadores de la ley y determinaciones del Ejecutivo en favor de los más desprotegidos y de defensa de los recursos naturales de la Nación, han sido amparados por el Poder Judicial y frenar de esa manera la acción de la justicia en beneficio del pueblo.

No se conoce una sola resolución favorable a las clases necesitadas, el Poder Judicial está secuestrado por los poderosos y, no obstante esto, obtienen beneficios financieros con el ilegal manejo de fideicomisos que cumplen una función de satisfacer placeres, vanidades y privilegios que benefician a unos cuantos, pero no al pueblo de México.

TURBULENCIAS

Celebración de Día de Muertos en Oaxaca

Ya despejado el zócalo de la ciudad de Oaxaca, se apresta a la celebración del Día de Muertos. Del 27 de octubre al 2 de noviembre se realizarán 20 actividades que van desde exposiciones, altares, cuentacuentos, teatro, música sacra, en donde coincidirán las tradiciones de los 16 grupos étnicos de los 16 grupos étnicos de la entidad, informó el secretario de las Culturas y Artes del estado, Víctor Cata, y las cuales podrán ser disfrutadas tanto por los lugareños como por los miles de turistas que arriban diariamente a la ciudad… El presidente municipal, Francisco Martínez Neri, reconoció la labor y sensibilidad social de los periodistas oaxaqueños Carlos Cervantes, Fernando Miguel Ramírez, Guadalupe Thomas, Guillermo Rangel Rojas y Jorge Morales, que recibieron reconocimientos por Trayectoria Periodística en la XXXI Edición del Club Primera Plana que preside José Luis Uribe Ortega. Se trata de un reconocimiento de pares a pares, de periodista a periodista, que es una tradición en el gremio en la ciudad de México, pero que ahora se traslada a la provincia al contar el CPP con afiliados en 22 estados de la República… El presidente López Obrador ha ratificado su solidaridad con el pueblo cubano y está dispuesto a auxiliarlo en lo que sea, pues considera que es víctima de un acoso inhumano que castiga a sus habitantes por motivos ideológicos ya superados. Ocurre lo mismo en Medio Oriente donde la población es sometida a bombardeos sin importar hospitales, escuelas, edificios públicos o centros laborales, en una lucha irracional de las potencias por el dominio global. México desea ser factor de negociación para llegar a acuerdos y restablecer la paz y alejar las amenazas de guerra, por eso mantiene una posición neutral de acuerdo a la Constitución, pero los intereses en juego son superiores. Lo mismo sucede con la migración ilegal de sudamericanos, ahora se buscará la participación más activa de los gobiernos de la región para acabar con este drama humanitario que lejos de amainar arrecia más con el riesgo de pérdidas de vidas humanas y de sacrificio de familias que huyen de sus países. Sólo la buena voluntad puede salvar a la humanidad.

