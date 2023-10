Samuel García ya tiene su licencia… pero no a su suplente

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El voluntarioso gobernador neolonés de MC, Samuel García, se salió con la suya… a medias: ya puede participar, como antes lo hizo su antecesor Jaime Rodríguez, El Bronco, en la presidencial que viene, pero al hacerlo entregará su alma a sus opositores.

A menos que se raje. Y desista, como muchos se lo advierten desde dentro y fuera.

García, de buen porte, nacido en familia rica y con afortunado matrimonio con mujer hermosa e inteligente como carismática, Mariana se llama ella —bonito nombre sin duda—, de buen manejo en redes sociales ambos, se creyó eso de que en su posición y con su buena suerte lo puede todo.

¡Y vaya que lo ha disfrutado!

Pero la vida es ingrata y traicionera. Y cuando menos se espera pasa facturas. Y Samuel —a pesar de que juró que nunca lo haría— pidió licencia ante el Congreso estatal a las 10 de la mañana del lunes 23 de este octubre que entraría en vigor del sábado 2 de diciembre de este 2023 al domingo 2 de junio de 2024, día justo de la elección presidencial.

Y ahí es dónde como dicen en el norte, la puerca torció el rabo, pues la Constitución de Nuevo León dice que si la separación del cargo es menor de 30 días, el gobernador solo debe informar de ello al Congreso y dejar a su encargado, pero si es mayor de 30 días, como es ahora el caso que es por 6 meses entonces el Congreso designará sucesor.

Y ahora el Congreso, de mayoría priísta y panista, rechazó que Samuel dejara como su suplente o encargado a su secretario general de Gobierno, a Javier Luis Navarro Velasco y en su lugar los diputados de la mayoría decidieron nombrar como sustituto de García al presidente del Tribunal del Estado, al panista Arturo Salinas, con quien el gobernador con licencia ha tenido fuertes confrontaciones.

La obviedad dice que desde el primer segundo en que Salinas se siente en la silla de gobernador de Nuevo León, iniciará una auditoría general de lo que va de la gestión del emecista Samuel García, quien puede con ello no ser Presidente y sí seguir el mismo camino que el anterior candidato presidencial que ocupó ese cargo, El Bronco, e ir a la cárcel.

Justicia divina dirán muchos, pues fue Samuel García quién llevó a prisión a Jaime Rodríguez, en lo que se consideró una chicanada.

Joven, guapo, frívolo, rico, suertudo, caprichoso, pero no tonto, el gobernador García ya comenzó a sopesar todo esto y muy a su estilo, en cuanto se enteró de las resoluciones del Congreso, espetó:

‘¡No sean payasos, cabrones!’

Salinas rinde protesta

Pero como los trámites legislativos no son juego, ayer mismo Arturo Salinas, el suplente de García, juró ante el Congreso como suplente para tomar posesión el 2 de diciembre próximo que inicia la licencia del gobernador.

Previamente, Samuel García, durante un evento local, consideró que los diputados del PRI y PAN que forman la mayoría y que decidieron ese nombramiento no se saldrían con la suya.

“El PRIAN hace un desfiguro y me quieren quitar el gobierno estos vatos, poniendo a la manzana podrida ¡están locos!…

“No hay manera, no va a pasar, pero su nivel de cinismo, de sinvergüenzas es tal que a nivel nacional no prenden, están empinados y empiezan a ver un peligro de que hay un posible nuevoleonés —Mariana todavía no me da permiso—, pero como creen que sí me puedo lanzar, piensan: ‘¿Cómo le estorbo? porque si se lanza este vato me manda a tercer lugar y el PRI pierde el registro… es lo que están pensando’…

“Ahí va el vato (Salinas): ‘Protesto’, y le gritan: ‘go- ber- na- dor’, y ahí están los brutos… ¿Quién votó por ustedes? ¡No sean payasos, cabrones!”, expresó.

“Aparte, inelegible el vato: es el Poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una persona… Este güey puede ya ser hasta rey… ya, dale Metrorrey, que maneje los camiones… no saca una chingada sentencia y quiere manejar el estado”.

Samuel García estaba sencillamente furioso. Siente pasos en su azotea. No lo alegró poder ir por la Presidencia de México. Sino que ve que más bien puede terminar como El Bronco.

Quienes ya se apresuraron a alentar y a felicitar a Samuel fueron Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes indicaron que el gobernador está en todo su derecho de participar en la contienda.

Su líder, Dante Delgado, más cauto, indicó que García estaría apuntado como el candidato interno y Marcelo Ebrard como el externo dentro de una contienda por la candidatura de MC, eso quiere decir que el gobernador de Nuevo León no tiene garantizada la candidatura de su partido para competir en 2024.

Vaya vicisitudes de este joven, guapo, frívolo, rico, suertudo, caprichoso, casado con mujer hermosa, de buen manejo en redes sociales, ya con licencia en la bolsa como gobernador de su estado para poder competir en 2024, pero que no tiene garantizada la candidatura, y que a lo mejor está más cerca de la prisión de lo que él piensa.

Así es la vida de caprichosa, dice la canción.

La presidenta del Senado lima asperezas con Micher

Luego del enojo de la morenista Malú Micher y su renuncia pública a Morena durante el Pleno del Senado, la presidenta de la Cámara, Ana Lilia Rivera, y la senadora conversaron, se abrazaron y aclararon malentendidos. La reconocida luchadora social se queda en Morena.

“Malú es una gran compañera. Es una constructora de las causas de las mujeres. Es una compañera histórica en la lucha, en la izquierda y en la democratización de nuestro país.

“Malú tiene un lugar muy especial en la historia de México, en la lucha de las mujeres, pero también en Morena… cuando decimos cosas enojados, a veces manifestamos algo que no es lo que en realidad queremos. Y yo creo que ese momento ya pasó y Malú se va a quedar con nosotros en Morena”.

No hay que olvidar que Malu Micher es la representante de Marcelo Ebrard ante Morena.

