Con “ajustes” quieren tapar problemas por selección de candidatos en Morena

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En Acapulco denuncian operativos arbitrarios por parte de fuerzas armadas

¿Ajustes?, así trata de justificar a toda costa el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado, los problemas que tienen ya en puerta con eso de la selección de candidatos y candidatas a las nueve gubernaturas que se renovarán en el 2024.

Se supone que hoy sería el día “D” en el que Morena daría a conocer a quienes serían finalmente sus candidatos, pero por “ajustes” en las encuestas, —según dijo el dirigente morenista—, ahora será hasta el 10 de noviembre cuando se dé a conocer el ansiado y esperado resultado y eso, a ver si no se corre otra vez la fecha.

Varias cuestiones se ponen al descubierto. Si se tienen que hacer “ajustes” en las encuestas que aplicará el oficialismo entonces no hay la confiabilidad suficiente entre los propios morenistas, porque como sea consignado en este espacio en anteriores entregas y todo el mundo lo sabe, el elector principal, reside en Palacio Nacional.

Más bien lo que no ha podido contener Mario Delgado, son las tremendas “patadas por debajo de la mesa” porque sea el día que fuere cuando se den a conocer los resultados de las encuestas, no todos quedarán contentos y no es osado señalar que se pudiera dar una que otra migración, pero nada de qué preocuparse, como tampoco lo hicieron los morenistas cuando en el Senado de la República, a gritos, Malú Micher, marcelista de “hueso colorado”, desahogó toda su inconformidad y anunció que se saldría de Morena.

Pero el que sí está preocupado y hasta angustiado es Delgado Carrillo, pues ya se llevó tremendo jalón de orejas, cuando no pudo ni supo organizar el evento de la semana pasada en el Estadio Azul para Claudio Sheinbaum y en ese tema, la versión que corre en los corrillos políticos, es que los seguidores ni más ni menos que de Clara Brugada, están muy enojados con la ex jefa de gobierno capitalino porque apoya con todo a Omar García Harfuch, quien fuera su secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, y aparte de mostrar músculo, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, también hizo evidente su molestia, pues ella se consideraba la favorita de la ex jefa del gobierno capitalino.

Así es que las inconformidades imperarán en este proceso interno de Morena, se reitera, el dirigente de Morena no tiene forma de controlarlas, por eso, en una acción inesperada, opta por tomarse más tiempo para ver qué puede hacer al respecto y no tiene mucho margen de maniobra.

Y ya se consignaba en este espacio que serán muchas las pérdidas del partido guinda, pues con eso de la equidad de género aprobada recientemente en el Instituto Nacional Electoral, (INE), se dice y se comenta que algunos aspirantes punteros podrían ser bajados.

Ahora bien, en cuanto a razones de género, hay mayores posibilidades de que Morena pudiera llevar mujeres en las candidaturas de Veracruz, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Jalisco.

No obstante, se prevé que pudiera venir los errores. Un caso importante es el de Puebla, donde Alejandro Armenta es el puntero.

Cabe destacar que la decisión sobre Puebla, es una de las más delicadas en el proceso electoral del año entrante, por ser la tercera entidad clave dado el número de votos que puede aportar.

Está en juego también la mayoría parlamentaria federal e incluso la mismísima Presidencia de la República. Se comenta en los corrillos no sólo morenistas que en los comicios poblanos, podría repetirse el caso de Durango, en el que Morena perdió la gubernatura ante el priismo, por llevar a una candidata débil.

Haciendo cálculos, Alejandro Armenta, es el único que podría ganar de forma irrefutable la gubernatura poblana al virtual candidato de la oposición, el panista Eduardo Rivera, que abandera al Frente Amplio por México.

En las encuestas casa por casa y en sitios públicos, el senador Armenta tiene la mejor opinión y es el más conocido en la entidad. Además, hay una disposición entre los poblanos para votar por él, superior a todos los aspirantes y llevaría entre 1.5 y 2 millones de votos a Claudia Sheinbaum.

Armenta se ha alzado con amplia ventaja en las encuestas de las más prestigiosas empresas que tienen el reconocimiento del INE. Rebasa con mucho a otros aspirantes como el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien es poco conocido entre los poblanos, amén de que su trabajo legislativo, ha dejado mucho que desear.

La otra aspirante, Claudia Rivera, no ha crecido en la predilección del electorado porque tiene varios pendientes como que no ha podido comprobar el gasto de 12 millones 91 mil pesos, que presuntamente habían servido para la reactivación económica de juntas auxiliares de Puebla capital, la compra de vehículos para seguridad y pagos adelantados de obra pública. Hasta el momento, no hay una determinación definitiva por parte de la autoridad, al respecto Rivera Vivanco mantiene su defensa.

Municiones

*** El poder de convocatoria que supuestamente debería de tener el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, con la tragedia de Acapulco debido al huracán “Otis”, se ha visto seriamente mermado. Luego de tres días de saqueos y rapiña en el puerto sin que nadie hiciera nada, se le ocurrió la feliz idea de ordenar a las fuerzas armadas desplegar las acciones necesarias en Acapulco para impedir que se imponga la delincuencia. Muy tarde pues el grado de saqueo ha sido tal, que ya no hay nada que llevarse, mientras la población, especialmente en zonas alejadas de la Costera Miguel Alemán, sigue ayudándose entre ellas como pueden, prácticamente sin recursos y sin ayuda de ninguna especie. Otro dato, la cifra de muertos ha subido, hasta ayer, a 43. ¿En su gustadísimo “stand-up” mañanero seguirá diciendo el Presidente que no son tantos muertos o que éstos le quieren hacer daño con “politiquería”?

*** Tarde, como siempre, la flamante secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que esta flamante y errada Cuarta Transformación instaló un centro de mando para la Atención de Efectos del Huracán “Otis” fue instalado para ayudar en la pronta recuperación de Acapulco. Aquí la pregunta a la flamante funcionaria es por qué hacen caso omiso de las arbitrariedades que comete la Guardia Nacional, impidiendo el paso de cualquier tipo de ayuda hacia Acapulco con arbitrarios operativos, represión (¿no que ya no había?, asegura el Presidente) a la voz de: “Aquí ayuda el gobierno, tenemos orden del gobierno federal”. Múltiples testimonios circulan por las “ex benditas redes sociales”, sobre la rapiña que presuntamente a diario cometen elementos de la GN y denuncian también al Ejército mexicano. Los testimonios coinciden en que tratar de llegar a Acapulco, es de terror, gracias a quienes deberían de cuidar a la población y a los que intentan llegar al puerto por la tragedia.

morcora@gmail.com