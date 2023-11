Reajustan saldo de víctimas a 45 muertos y 47 desaparecidos por “Otis”

Envían más elementos de la Guardia Nacional

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, de este lunes, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dio a conocer que la lista de fallecidos por el paso del huracán “Otis” es de 45 personas y 47 personas no localizadas.

Ante las preguntas de los medios sobre la inconsistencia en la información oficial, el primer mandatario pidió que se volviera a dar el reporte, ante lo cual Salgado Pineda ratificó 45 decesos y y 47 desaparecidos.

A su vez, la Fiscal General del estado, Sandra Luz Valdovinas, reiteró: “Están confirmados 45 cuerpos, 16 entregados a sus familiares y tenemos 47 personas no localizadas, con pruebas de genética. Es la información verídica, real. Todas los reportes de otras autoridades se nos notifican y se corrobora con binomios caninos.

Ante la inconsistencia, de cifras, López Obrador dijo que el dato comprobado de la FGE es el de 47, aunque puede ser que haya reportes de más muertos, pero hasta que no se corrobore por la FGE no se da como dato oficial, acotó el mandatario.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que Acapulco se pondrá de pie lo más pronto posible, “me canso ganso”. Aseveró que se están haciendo todos los esfuerzos posibles por agilizar los apoyos e impulsar la reactivación de la economía. En este contexto, aseguró que afortunadamente en la mayor parte de los hoteles no hay daños estructurales por lo que esto permitirá acelerar su rehabilitación para reactivar el turismo en el puerto.

López Obrador cuestionó las posturas asumidas por los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Ironizó con “las serenas e irresponsables palabras del ex presidente Fox. Lo lamento por los que votaron por él, los que creyeron en él” con este tipo de actitudes “irresponsables y deshonestas”. Señaló que la atención a la emergencia no sólo abarca el municipio de Acapulco, también Coyuca de Benítez y todas las zonas afectadas. Instruyó a la Secretaría del Bienestar a adelantar en lo posible la entrega de pensiones y apoyos a jóvenes para que puedan comenzar a fluir los recursos. Asimismo, subrayó que se está hablando con las grandes cadenas comerciales para establecer plazos para que se abastezcan sus tiendas y se restablezca la distribución de alimentos y otros productos.

En el reporte, la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que se pretende llegar al 90 por ciento de restitución del servicio hoy y anticipó que este martes podría haber electricidad en todo Acapulco en carácter de restitución y paulatinamente se reestructura toda la infraestructura para consolidar las cadenas de suministro.

“Se está recobrando la seguridad”

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que “se está recobrando la seguridad con una mayor participación de la Guardia Nacional. Se está incorporando más personal de la Guardia Nacional, que fue relevado por el Ejército en otras entidades”.

El general aseveró que el Ejército ha distribuido 34 mil 954 despensas y 83 mil 572 litros de agua. En el Centro de acopio hay 13 mil 553 despensas y 180 mil litros de agua más para distribuirse”. Además se cuentan con 15 toneladas de alimentos que se habrán de organizar para su entrega.

Asimismo, mencionó que hay 11 mil 500 elementos de la Guardia Nacional que realizan ya los patrullajes en el puerto y tomaron el control de 78 estaciones de gasolina, la central de abastos, diez bodegas y centros comerciales para reactivar la cadena de suministro.

Al respecto, López Obrador manifestó que está por llegar un buque tanque con gasolina y diésel proveniente del puerto de Salina Cruz, para garantizar el abastecimiento de combustible en la región.

Sandoval aseguró que en materia de limpieza de las vialidades, dijo que se ha logrado la liberación del 78 por ciento de las principales avenidas, sólo faltan 8.6 kilómetros para cumplir esa meta. Además se han trasladado tres recién nacidos a la Ciudad de México.

A su vez, el secretario de Marina, Rafael Ojeda dio a conocer que prácticamente la totalidad de turistas han sido evacuados de Acapulco, en donde está por concluir el puente aéreo establecido con aerolíneas comerciales.

Aseguró que hay 6 mil 500 elementos de la Marina de los cuales mil 500 están abocados a tareas de seguridad para realizar patrullajes. Indicó que se tienen equipos de volteo, camiones de redilas para retirar escombros y se cuenta con siete helicópteros y tres buques de apoyo a las tareas de emergencia.

Ojeda indicó que se tienen identificadas 20 embarcaciones hundidas y afirmó que se cuenta con un buque grúa que permitirá movilizar las embarcaciones dañadas.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel aseguró que se han contado 20 mil 971 viviendas para calificar el tipo de daño (pérdida total, afectaciones graves, media o leves). Indicó que hay mil brigadistas a los cuales se sumaron en esta semana otros mil.