Urge más presupuesto para vel turismo de la CDMX

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Con el desplome de la actividad turística en Acapulco, Guerrero, a raíz del huracán “Otis”, que devastó la zona hotelera, la diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, Frida Guillén Ortíz, solicitó al gobierno de Morena de esta capital no escatimar recursos para la promoción turística y asignar una partida importante para este rubro con la finalidad de mejorar la infraestructura y los servicios, con el propósito de captar un mayor número de visitantes nacionales y extranjeros.

Mencionó que en la CDMX hay muchas personas que sostienen a sus familias con ingresos que perciben del turismo en fechas clave o en temporadas vacacionales, pero la falta de promoción de la riqueza cultural, arquitectónica y gastronómica, “lastima nuestra imagen en el mundo”.

Guillén adelantó que propondrá ante el Pleno del Congreso capitalino asignar por lo menos un 30% más de presupuesto a lo que se le ha destinado en años anteriores a la industria sin chimeneas para crear más plazas laborales, mejor infraestructura para recibir a visitantes nacionales y extranjeros, así como para apoyar a pequeños y medianos negocios prestadores de servicios. Sin embargo, observó que “Morena no tiene interés por darle impulso al sector, pues en estos años ha carecido de planes estratégicos para detonar la actividad turística y eso demerita toda acción legislativa que también vayamos impulsando para avanzar en la economía”. Frida Guillén indicó que no simplemente es la “cara bonita de la Ciudad”; detrás del turismo hay familias enteras que dependen de la actividad restaurantera, artesanal, servicios de transporte, hospedaje, entre otras.

Detalló que, por ejemplo, a nivel nacional, el gobierno de López Obrador le ha quedado a deber a los Pueblos Mágicos, negándoles recursos públicos para el siguiente año, por una falsa austeridad. Ante ello, la diputada federal del PAN, Wendy González Urrutia, lamentó que la Federación no tenga considerado apoyar tanto al país como a la Ciudad de México. “Los 177 Pueblos Mágicos del país van a sufrir el próximo año porque Morena no quiere darles los recursos suficientes para mejorar la infraestructura, los servicios y la promoción turística”. Por ello, desde la Cámara de Diputados se comprometió a modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación y reincorporar el programa de Pueblos Mágicos con recursos que fortalezcan la actividad turística. “Recordemos que en el 2018 este programa dispuso de 585.9 millones de pesos y López Obrador eliminó este apoyo presupuestal, aunado al fideicomiso ProMéxico”.

Todo lo que tenía que ver con acciones para atraer inversión fue erradicado por Morena y más allá de dañar la actividad turística, también lo hacen con las inversiones, los empleos y el ritmo de la economía regional. dijo finalmente.

Reapertura de la L-1 xsin certificación

Tras el anuncio de la reapertura parcial de la Línea 1 del Metro, el coordinador del PAN del Congreso de la Ciudad de México, diputado Federico Döring, expresó su preocupación por las versiones que le han hecho llegar los trabajadores sobre la ausencia del certificado de seguridad de ISSA.

Explicó el legislador: “Según nos reportan, eso podría representar un riesgo a la seguridad de los usuarios y además no se dijo nada de las multas o sanciones al consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive, por el retraso de más de seis meses”. “Por si fuera poco, representa un nuevo agravio para el Congreso capitalino que el Gobierno le haya ido a pedir el apoyo y la autorización de PPC que compromete participaciones federales por más de 36 mil millones de pesos durante muchos años y que el Gobierno no haya tenido la educación ni el decoro o estatura para invitar a las y los legisladores a los que había ido a solicitar el apoyo para realización de este proyecto”, lamentó el panista Döring. Agregó que el gobierno sólo fue y pidió el apoyo y a la hora de la inauguración, no le dan su lugar al Congreso CDMX. “No invitaron ni siquiera a la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Gabriela Salido, lo cual refleja falta de oficio y cortesía elemental”. Por su parte, el diputado Luis Chávez García solicitó que en el siguiente tramo de la L-1 del Metro que será intervenido en un par de días, el gobierno local cumpla su palabra en plazos fijados porque eso significa para muchas personas usuarias, pérdida de tiempo y desgaste económico.

“No podemos seguir tolerando que existan retrasos o que el Gobierno mienta a los usuarios porque eso representa que muchos profesionistas, amas de casa, trabajadores y comerciantes rompan su esquema de traslado a sus destinos y se compliquen”, indicó.

Igualmente, en San Lázaro, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández informó que se propondrá una Comisión Fiscalizadora para conocer la ejecución exacta de recursos públicos en esta modernización y lo que a futuro se aplicará en el otro tramo que ha sido anunciado.

Advirtió que “no van a permitir que Martí Batres tome ese dinero y lo invierta en darle “mantenimiento” a la campaña de Morena en la Ciudad de México, ya basta de utilizar al Metro como banco para financiar a corcholatas quemadas como en este caso lo es Clara Brugada, quien cuenta con todo el aparato de gobierno a su favor”, indicó Téllez Hernández.

lm0007tri@yahoo.com.mx