Tío Rober y el Cojo Feliz presentan una corta temporada de su exitoso programa Pur de Patos, uno de los principales referentes de la comedia en nuestro país, dicho show es grabado en vivo todos los miércoles en Marketeatro de la Ciudad de México, además de contar con la participación de Lalo Villar, Alexa Zuart y Chaparro Salazar.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, los comediantes encargados del programa nos platicaron los detalles al respecto “es un programa que se graba con público en vivo y está hecho por comediantes, no se repite nunca el contenido, creamos comedia con la gente que va, hacemos roast a los que se presentan, tenemos standup y secciones que nos han consolidado en el gusto del público” dijo el Cojo Feliz.

Asimismo, aclaró que “al principio nos acercábamos a comediantes que conocíamos, pero ahora recibimos los videos y a partir de lo que vemos, se hace una selección para ver quien se puede subir al Pur de Patos, ahora la gente se pelea por subirse, hay más libertad y confianza de presentar a los nuevos valores”.

A esto, Tío Rober añade “Es uno de los grandes programas cómicos del internet y es la plataforma más constante para la proyección de nuevos standuperos. Justamente los comediantes buscan presentarse aquí porque les dará mucha proyección en el medio. Por eso, al final el filtro es más exigente y quienes llegan son los de más talento, este programa es un filtro importante para lo que se ve posteriormente”.

Sobre la cancelación u censura de comediantes en redes sociales, Cojo Feliz fue certero al decir “A mí me vale un poco madres, creo que se le hace mucho caso a un par de tweets o algunas decenas de comentarios y lo peor que podemos hacer es auto censurarnos. Eso mismo les transmitimos a los comediantes, no te censures, porque quienes buscan parámetros morales inalcanzables son lo más parecido al fascismo y eso no cabe en la comedia”.

Para Pur de Patos en el futuro, adelantaron que “Estamos conectando con comediantes consagrados, tendremos nuevas secciones, lavados de cara, estamos constantemente pensando en algo nuevo. Lo que podemos decir es que cada episodio es una fiesta, es un super plan entre semana, además no es nada caro el boleto, te puedes echar una cerveza, unas alitas, hasta un huarache y pasártela super bien”.

Tío Rober aclara que “Todos los miércoles se graba el programa en Marketeatro y se sube a nuestros canales los domingos, la verdad estamos muy contentos del recibimiento que hemos tenido, con más de 300 mil vistas, eso es mucho más que muchos programas de televisión actualmente”.

En cuanto a los comediantes de la vieja escuela nos cuentan “Hemos intentado acercamientos, antes de que Jo Jo Jorge Falcón se declarará nuestro hater de los standuperos. Sabemos que los estilos están muy marcados, pero si se sienten dispuestos a colaborar con nosotros, tenemos cabida para cualquiera. De hecho, Archi Balardi, hijo de Tony Balardi ya ha estado con nosotros. Hemos coqueteado con la vieja escuela, con Rafa romero, el Indio Brayan, nos llevamos bien y no estamos cerrados, no vamos a decir de esa agua no he de beber. Incluso ya tuvimos una hora feliz con Teo Gonzales, se subió a redes”.

Finalmente, puntualizaron que aquellos interesados en subirse al escenario de Pur de Patos, pueden mandar su material a las redes sociales del programa.

Las fechas de Pur de Patos en Marketeatro (Coahuila 105, Col. Roma C.P. 06700 Cuauhtémoc) son los días 8, 15, 22 y 28 de noviembre.

