El pop que a todos nos gusta recorrerá todo el país con Kurt

En el Teatro Metropólitan el 11 de noviembre

Fechas confirmadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

Asael Grande

La música pop tiene a uno de los cantantes y compositores más prometedores del momento, y claro que es mexicano. Kurt está listo para conquistar los escenarios de todo el país, ¿estás preparado para esta gran aventura musical?

En conferencia de prensa, Kurt, quien se ha posicionado como una de las promesas del pop en español más relevantes de su generación, sorprendiendo a la audiencia con una propuesta musical que ha conquistado los corazones de México y Latinoamérica, comentó sobre el concierto que ofrecerá en el Teatro Metropólitan el próximo 11 de noviembre: “estoy muy emocionado, este recinto se me hace un lugar emblemático, he tenido la oportunidad de cantar acá, me han invitado amigos, colegas, artistas, y he sentido muy bonito cantar acá, pero ya tener un show me emociona muchísimo, y estar en Pabellón M, por primera vez en Monterrey, y en el Teatro Diana en Guadalajara, el público ahí siempre es bien lindo conmigo, me dan mucho cariño, tengo familia allá en Guadalajara, y me la paso siempre bien cuando voy”.

Kurt nos trae de vuelta esos sonidos que nos han hecho disfrutar canciones durante años, y cantará junto a su público los días 11 de noviembre en Teatro Metropólitan, en Ciudad de México; 15 de noviembre, en el Pabellón M, en Monterrey; y el 16 de noviembre en el Teatro Diana, en Guadalajara: “estamos presentando un show que me tiene muy contento, estamos haciendo unos visuales increíbles para el concierto, preparando arreglos distintos, estoy muy cercano a la tecnología con el tema de ‘atmos’, con mi disco pasado, ‘La Vida’, tuvimos la fortuna de poderlo mezclar en sonido con un presentación muy linda, así que traemos varias sorpresas en el show en cuestión tecnológica, traigo grandes aliados, grandes músicos que me hacen sentir muy bien, un show que disfrutará mucho la gente”.

Sin duda su música es pasional y llena de rimas de amor. Kurt es un cantante y compositor de esos que encantan cuando queremos enamorar a alguien, o cuando las cosas no van tan bien y se quiere sumergir en la nostalgia y los recuerdos: “haber cantado con Sting, ‘Por su amor’, fue un sueño cumplido –comparte, Kurt-, Sting es el héroe de mis héroes, fue algo mágico estar en su estudio, poder aprender, un gran maestro, tuve la oportunidad de platicar varias horas con él, compartimos, le pedí consejos, me enseñó música que todavía no ha salido, yo le enseñé algunas canciones también, fue una experiencia muy bonita”.

Nominado a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys 2020 y Mejor álbum Vocal Pop Tradicional en 2023 por el álbum “La Vida”: “‘En medio de este ruido’ fue un disco que mostraba mucho mi etapa de lo que fueron mis quince años a mis treinta, y mostró esa inocencia con la que uno va conociendo la vida, el amor, el desamor; ya luego llegó mi segundo disco, ‘La Vida’, con el que me tocó compartir canciones ya desde otra edad, ya tenía treinta años, y ves la vida distinta, y ahora en mi disco nuevo, ‘Kintsu’, me acerqué mucho a mi yo de los veintes, y serán canciones muy divertidas, entretenidas, y quiero que el público se divierta con mi concierto”.

