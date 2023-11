Tras haber recibido hace unas semanas el Premio a la Trayectoria durante los Premios Billboard de la Música Latina, los íconos de la cumbia, Los Ángeles Azules anuncian su regreso a Estados Unidos con un nuevo espectáculo, El Amor de mi Vida.

La agrupación de los hermanos Mejía Avante comenzará su recorrido el 13 de febrero en Nashville, TN, y durante dos meses, visitará 27 ciudades incluyendo Miami, Nueva York, Toronto, Canadá por primera vez, Chicago, San Antonio, El Paso y Anaheim, entre muchas otras, antes de finalizar el 20 de abril en Rancho Mirage, CA.

La gira apoya al próximo álbum de Los Ángeles Azules que se estrenará a finales de este año y que incluye el tema “El amor de mi vida” junto a María Becerra, sencillo que da nombre al tour.

Un nuevo éxito en la carrera de la agrupación, “El amor de mi vida” actualmente se encuentra en el Top 5 de la radio Regional Mexicana y Latin Airplay de Billboard en Estados Unidos además de alcanzar el #1 en México y en Argentina por múltiples semanas consecutivas.

Su video musical cuenta con más de 53 millones de reproducciones y, desde su estreno en agosto, se encuentra dentro de los Top 100 videos a nivel global en YouTube.

El Amor de mi Vida Tour contará con invitados de lujo en cada presentación, incluyendo a Jay de la Cueva y Ximena Sariñana, y presentará por primera vez en vivo “El amor de mi vida”.

Los boletos estarán a la venta a partir del viernes, 3 de noviembre a las 10:00 horas a través de www.ticketmaster.com y www.losangelesazules.com.mx

El Amor De Mi Vida Tour 2024

02/13 – Nashville, TN – Venue TBA

02/15– Atlanta, GA – Gas South Arena

02/17 – Orlando, FL – Dr. Phillips Center

02/23 – Miami, FL – Hard Rock Live

02/25 – Greensboro, NC – Greensboro County Coliseum

03/01 – Washington, DC – Eaglebank Arena

03/02 – New York, NY– The Theater @ Madison Square Garden

03/03 – Boston, MA – Orpheum Theatre

03/07 – Toronto, ON – Massey Hall

03/09– Wallingford, CT – Oakdale Theater

03/10 – Reading, PA – Santander Performing Arts Center

03/22 – Milwaukee, WI – The Rave

03/23 – Chicago, IL – Allstate Arena

03/24 – Indianapolis, IN – Murat Theatre

03/28 – Salt Lake City, UT – Eccles Theatre

03/29– Denver, CO– Bellco Theater

03/30 – Albuquerque, NM – Kiva Auditorium

04/04 – San Antonio, TX – Freeman Coliseum

04/05 – El Paso, TX – UTEP Don Haskins Center

04/06 – Tucson, AZ – AVA Amphitheater

04/11 – Anaheim, CA – Honda Center

04/12 – Funner, CA – Harrah’s Resort SoCal

04/13 – Oakland, CA – Oakland Arena

04/14– Reno, NV – Reno Events Center

04/18 – Paso Robles, CA – Vina Robles Amphitheatre

04/19 – Fresno, CA – Saroyan Theatre

04/20 – Rancho Mirage, CA – Agua Caliente Casino