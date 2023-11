Arranca rodaje de “V de Víctor” cinta que destaca valores de familias latinas

Producida por BTF Media y AF Films

Será protagonizada por Memo Villegas y Joaquín Cosío

Arturo Arellano

Se dio a conocer el inicio del rodaje de “V de Víctor”, un nuevo filme producido por BTF Media (Francisco Cordero y Ricardo Coeto) y AF Films (Frank Ariza), que es realizado en España, en las ciudades de Madrid y Canarias.

La película, es una comedia entrañable sobre lo complejas que son las relaciones familiares, pero con ese toque de Latinoamérica que nos define, esto a decir del CEO de AF Films y director del filme, Frank Ariza, quien en entrevista para DIARIO IMAGEN comentó “La película narra la historia de un boxeador retirado, quien se ve en la necesidad de regresar a pelear, pero sus motivos van a más allá de cualquier cosa que se pueda pensar banal. Y es que, su hija es quien descubre el pasado de su padre y lo motiva a regresar”.

Y es que, según la trama de la historia, Víctor (Memo Villegas) el ex boxeador que truncó su carrera, ahora es trabajador de un asilo de ancianos, con lo que malvive en casa de su madre Marisol (Norma Angélica) “Al final la familia es lo que nos da el impulso para salir adelante y realizar nuestros sueños. Muchas veces la familia confía más en uno, que lo que confiamos en nosotros mismos y ese es el motor de esta película”, aseveró.

En este sentido, se congratuló de tener a Villegas en el elenco, a quien considera “un gran talento en la comedia, pero no solo eso, dicen que para ser buen comediante debes dominar todo en la actuación y Memo lo hace, tiene capacidades con las que nos hace reír, pero también nos lleva a todo tipo de sentimientos. Es un agasajo tenerlo en esta historia, le da el toque que se necesita”.

Memo Villegas ha sido parte de muchos importantes proyectos últimamente, por lo que su carrera está despuntando a pasos agigantados y con esta cinta, sin duda dará un salto más hacia adelante, pues comparte créditos con Joaquín Cosío, extraordinario actor mexicano consagrado no solo en nuestro país sino en el extranjero.

En la cinta, Joaquín Cosío interpreta a Jorge, un anciano del asilo donde trabaja Víctor y que siente gran cariño por él y su familia “El señor Cosío ya es una institución, la verdad nos complace mucho tenerlo en esta película, todos aprenden mucho de él y es de esos ejemplos de actores que son capaces de dar vida a cualquier personaje.

En este sentido reconoce que la película se centra en las situaciones de los personajes y las relaciones interpersonales, por lo que la cruda realidad termina siendo el detonante del “reír o llorar” y en este sentido comentó “La cultura mexicana es muy rica y la pasión por Box es arraigo cultural de nuestro país, así que poder incluirlo en la producción de nuestros contenidos es darles un valor agregado. Poder conjugar un elenco como este ha sido una muy grata sorpresa y estamos seguros de que el mensaje sobre el amor y la familia como propulsor de los sueños es el eje de este largometraje”.

Asimismo, dijo importante “contar historias no solo sobre México, sino sobre Latinoamérica, porque las familias tienen un toque particular, son muy unidas, se cuidan, tienen un sentido de lealtad importante que se ve reflejado en esta película”.

En este sentido celebró que AF Films, productora que él mismo fundó, ya está consolidada en el mercado hispanoamericano de contenidos, y que cuenta con una larga lista de producciones para las diferentes plataformas digitales, entre otras “Sin ti no puedo”, “Uno para morir”, “Ay mi madre”, “Tu Madre o la mía”, “The Caddy”, “Canta y no llores”, “El hombre del Saco”, “Con los años que me quedan”, “Herederos por Accidente”, “Los Nuestros”, “El continental”, “Perdóname señor”, “Mariachis”, “Secretos de Estado” y “Yo quisiera”, entre otros.

Y para seguir haciendo crecer esa lista, adelantó que también firmaron un acuerdo de producción para el filme “Hasta el Fin del Mundo”, la nueva historia de amor protagonizada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, y que será la ópera prima del director mexicano Emiliano Castro Vizcarra.

De esta cinta nos cuenta que “es de amor, es entrañable, un drama en el que el destino de un hombre es trastocado por la llamada de una mujer que 15 años atrás lo hizo enterrar sus sueños. En varias semanas descubrirán que para el amor no hay tiempo” dijo y recordó que “Ya me habían presentado esta historia desde hace tiempo, tuvimos platicas y a mí me pareció importante que se llevará a la pantalla, tiene un mensaje que en la actualidad debe ser escuchado” concluyó.

Ambas cintas están aún en sus respectivos procesos, no obstante, se espera que pronto se den a conocer sus fechas de estreno, sobre todo “V de Víctor”, que ya está mucho más adelantada.

