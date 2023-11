Edwin promociona su nuevo sencillo “Cero a la Izquierda”

Para deleite de sus fans

Combina la esencia atemporal del rock and roll de los años 60 con actualidad

Arturo Arellano

El talentoso músico y compositor Edwin, originario de la vibrante ciudad de Tijuana, Baja California, está listo para cautivar a sus seguidores con el lanzamiento de su sencillo “Cero a la Izquierda”, una canción, que se suma a su distintivo proyecto musical, combinando la esencia atemporal del rock and roll de los años 60 con la frescura de la actualidad.

Edwin ha forjado un lugar especial en el corazón de sus seguidores y su música no solo es una expresión artística, sino una ventana a sus experiencias y emociones, lo que permite a sus oyentes identificarse profundamente con él.

“Cero a la Izquierda”, el nuevo sencillo de Edwin, ha sido cuidadosamente producido por Nadir Cortes y escrito por un talentoso equipo que incluye a Lulu Mena, Dahiu Rosenblantt del grupo escarlata y el propio Edwin, quien enn entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó “La canción será parte integral del próximo EP, programado para salir a finales de febrero de 2024, captura la historia de una relación tormentosa del pasado que te continúa persiguiendo, es una vivencia personal” dijo.

“Se trata de un proyecto que suena a rock and roll, pero en mis influencias más mexicanas, Angelica María, Enrique Guzmán, los Teen Tops, que son música que crecí escuchando porque mi mamá las ponía. Me atreví a hacerlo, aunque mucha gente me decía que no iba a pegar, pero el rock and roll es lo que me identifica como artista, me nace, y empecé a trabajar en esto desde lo musical hasta lo visual, rescatar instrumentación, colores, estética, vestuario, me rodeé de gente que sabe para poder dar vida al proyecto”.

Reconoce que si bien e ir contra corriente, con lo que está de moda, aun así, la gente lo ha recibido muy bien “sé que está el urbano y lo regional mexicano a todo lo que dan, pero el reto es hacer algo diferente y siempre hay gente que se identifica con las nostalgia, con el romanticismo; antes la música se basaba en el detalle y eso hago, mientras que la gente lo agradece. Porque me doy a la tarea de decidir lo que quiero escribir y plasmarlo en la letra, pero también en la música, que sea orgánico, con los tintes vintage pero con la frescura de hoy”.

Recuerda que “la mayoría de las letras del rock and roll, son historias, platican de las personas y eso trato de hacer con mi proyecto. De hecho ‘Cero a la izquierda’ es una historia de mi ex que me estaba buscando, ya no quería contestarle, había llorado mucho y me di cuenta de que no valía la pena. Así empezó la canción, relatar lo que me pasa y seguramente alguien se va a identificar, sumado a que vamos con sonidos orgánicos, guitarra, batería, bajo y piano, pero con un sonido 2023”.

En este andar, no descarta la posibilidad de buscar a sus ídolos para alguna colaboración, como Angelica María o Enrique Guzmán “Sería increíble, yo veo que siguen vigentes, cantando, ofreciendo conciertos, entonces hacer algo con ellos sería maravilloso, interesante. Y más que nada me gustaría componer un tema actual basándome en sus éxitos, grabarlo a dueto, sería increíble hacer algo nuevo con ellos”.

Con 5 sencillos en su andar, planea lanzar un EP completo, pero en medio de un evento especial “Sería increíble lanzarlo en un café temático, con tu malteada, con la ropa de aquella época, ojalá se pueda consolidar. Sobre todo, porque le puede gustar a los amantes del rock, pero también a los del pop. Es una fortuna que hoy se pueden fusionar todos los géneros, entonces no me cierro, a hacer cosas de rock and roll y meter acordeón, sonidos urbanos, no sé todo es posible”.

En el escenario de describe “apasionado, la gente se va a dar cuenta de que soy muy intenso con las letras, con lo que escribo, soy otra persona, pero sin duda a la gente le va a gustar”.

