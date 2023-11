El “Tío Richie” pone los puntos sobre las íes

Índice político

Francisco Rodríguez

Si aún estaba despierto a esa hora, Andrés Manuel López Obrador debió caerse de la cama cuando le avisaron del post que Ricardo Salinas Pliego subió a la red X a las 8:07 de la noche del más reciente viernes.

Tras un día de varios escarceos, a esa hora el concesionario de TV Azteca —de la que el escribidor ha sido colaborador, cabe aclarar— puso los puntos sobre las íes de lo que la mayoría de los mexicanos sabemos y entendemos debe ser el quehacer presidencial.

No sólo dio respuesta a las cacayacas de AMLO en su show electorero-cómico-musical de esa mañana cuando se quejaba lastimeramente de la cobertura que los medios de comunicación han hecho de la tragedia en Acapulco, señalando a TV Azteca en particular…

…Salinas Pliego también defendió al ministro Luis María Aguilar sobre quien López Obrador ha desatado su frustración y furia en varias ocasiones…

…pero, sobre todo, hizo énfasis en su defensa de la libertad.

Por la mañana, el aspirante a dictador dedicó 20 minutos de su espectáculo de dos horas de duración al empresario.

En una primera ocasión, durante diez minutos peroró en contra del conductor Javier Alatorre y de Salinas Pliego, de quienes dijo que han informado de las consecuencias del huracán Otis sobre Acapulco de manera sesgada porque quieren cobrarle impuestos al popularmente conocido Tío Richie, que éste no quiere pagar, dijo.

En esa oportunidad también acusó al ministro de la SCJN de “guardar” el caso en el cual el SAT es el quejoso.

Y ya casi para finalizar su festín de quejumbres, AMLO volvió a referirse al también presidente de Grupo Salinas de quien dijo que “no hay persecución, no hay censura, Salinas Pliego ejerce su derecho a manifestarse y nosotros también”.

Incluso calificó a Salinas Pliego de “empresario exitoso”.

Y acostumbrado como está el ocupante de Palacio Nacional a que todo aquél que es insultado o hasta calumniado por él se quede callado, lo que menos esperaba es que Salinas Pliego diera puntual respuesta a sus alusiones.

Libertad, herramienta poderosa

Sin enojo, sereno, en un video de aproximadamente seis minutos de duración el presidente del Consejo de Administración de la televisora del Ajusco y en un tono conciliador, a veces hasta didáctico, enfatizó sobre la importancia y el poder de la libertad, ante los reproches hechos por AMLO de que TV Azteca abre sus micrófonos para que los acapulqueños le mienten la madre.

Sobre el asunto fiscal del cual se queja AMLO, Salinas Pliego aceptó que no es un asunto que haya surgido en este sexenio, que es ya un caso añejo y que “estos pretendidos cobros, son actos de injusticia y de abusos del Estado”.

En el video también se escucha al Tío Richie hacer una defensa del Poder que no se ha sometido a la voluntad y al capricho del actual Presidente:

“Nuestro México, el de todos, necesita de un Poder Judicial independiente, con jueces que puedan hacer su trabajo sin presiones; un Poder Judicial que ponga límite a los excesos de otros poderes; y un Poder Judicial que nos defienda a todos. Los ataques a los ministros de la Suprema Corte y al Poder Judicial en general, en nada contribuyen a la construcción de libertades.

“La violencia verbal y los señalamientos de corrupción sin pruebas, en contra del ministro Luis María Aguilar, el encargado de revisar nuestro caso, son una presión indebida en contra del ministro y en contra de nuestro derecho a contar con un proceso de justicia imparcial. Por mi parte, usaré todos los medios legales para defenderme; es derecho de todos frente al abuso de poder.”

Puntos sobre las íes, también, en cuanto a la cobertura noticiosa que tanto molesta a AMLO:

“El presidente y su gobierno, no son las víctimas, las víctimas reales de Otis están en Guerrero. El Presidente se dice víctima y utiliza una herramienta política para desviar la atención del verdadero problema; es él quien usa nuestra cobertura informativa, con propósitos electoreros. Por el bien de Acapulco y de México, ojalá que el Presidente y la gente que está a su alrededor, reflexione, recapacite y redirija los esfuerzos de su gobierno para atender la emergencia. Ojalá que se dé cuenta que, la polarización que promueve a diario, la promoción del resentimiento y la falta de respeto hacia el trabajo y el reparto de culpas, abonan muy poco a la reconstrucción de la esperanza y del futuro.

“Pensando en la gente, espero que de verdad el Presidente y su equipo, tengan la serenidad de revisar y aceptar sus errores, y la estatura necesaria para retomar el camino del diálogo, de la concordia y de la imparcialidad en todos los sentidos. Confío en que, como siempre lo hemos hecho, respetando nuestras diferencias y privilegiando el diálogo, el Presidente y yo, sigamos encontrando la forma de hablar y de encontrar puntos en común a favor de México y su gente.”

Puntos sobre las íes.

Ni más ni menos.

Ahora falta solamente que quien no conoce límites al poder político que le confiere la Constitución, el mismo que dice que a él no le salgan con eso de que la ley es la ley, se contenga y actúe como Presidente de la República, no como plañidera ante la tragedia.

¿No cree usted?

Indicios

Si López Obrador no quiere que los acapulqueños y los guerrerenses en general le mienten la madre debe rectificar lo que su gobiernito ha hecho hasta la fecha en atención a los cientos de miles de damnificados. Entre otras muchas cosas está el hecho de que el Presupuesto de Egresos que envió al Legislativo no contemple un peso, ni un centavo siquiera, para el alivio y recuperación de los habitantes de las vastas áreas dañadas. Y claro, que de los 47 municipios que resultaron afectados por el meteoro hayan desaparecido a 45 de ellos. Sus habitantes se quedan así al garete y, por supuesto, mentándole la madre a AMLO y a quienes a su alrededor no lo contienen y nada más lo lambisconean. * * * Este lunes, por lo pronto, el tabasqueño no necesitará encender el televisor ni sintonizar ningún canal nacional o internacional para escuchar en vivo y a todo color los gritos de auxilio, las demandas de apoyo y, por supuesto, una que otra mentada de parte de los acapulqueños que, en caravana, salieron del puerto para estar a las 10 de la mañana en el Zócalo. * * * Y mínimo como es el individuo que porta la banda presidencial cobró venganza, vía el presupuesto de egresos, a las entidades públicas que no se pliegan a sus caprichos ni hacen caso a sus disparatadas ocurrencias. Sufrieron recorte de recursos a ejercer en 2024 el INE y el Tribunal Electoral ¡en pleno año de comicios!, así como el Poder Judicial y diversos organismos autónomos constitucionales. Para el Tren Maya, el Transístmico, Pemex y el Ejército, en cambio, habrá sustanciales aportaciones de los dineros que a querer o no enteramos los pagaimpuestos. * * * Pobre, muy pobre “respuesta” de Claudia Sheinbaum a las críticas de los ex presidentes Zedillo y Calderón al proceso en el que ella es la “favorecida” por el dedo presidencial. Tachó de corruptos a Carlos Salinas —quien no ha hablado públicamente de ella ni de AMLO—, a Vicente Fox y a Felipe Calderón, soslayando que en su deplorable gestión como jefa del gobierno de CDMX abundaron actos de corrupción. A Ernesto Zedillo, quien recién dijo que la democracia en México está en riesgo, le contestó con una muy choteada frase demagógica: que la democracia, dijo palabras más, palabras menos, es el pueblo. Pobre respuestas. Muy pobres. * * * En donde hay abundancia, en cambio, es en el golpeteo de textoservidores de la 4T —aparentemente retribuidos por Jesús Ramírez Cuevas— en contra del cuico Omar García Harfuch y en favor de Clara Brugada. * * * Y ahora también es la verde Sasil de León el objetivo de los ataques de los seguidores de la “corcholata” Sheinbaum, quien no parece tener ya en sus manos el bastón de mando que en la calle le entregara su “destapador”. De tenerlo, no tendría que mandar a sus mercenarios a disparar a los contrincantes. ¿O sí? * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

