Rick Harrison llegará al “History Fest” Costa Rica

Tras éxito en el Salvador y Guatemala

La cita es el 18 de noviembre en la Plazuela de ingreso principal al City Mall en Alajuela

Asael Grande

Luego de dos sensacionales ediciones del “History Fest” en El Salvador y Guatemala, la estrella de “El Precio de La Historia” llegará a Costa Rica para formar parte de un nuevo evento junto a todos los fanáticos de History en City Mall Alajuela.

History celebra el próximo sábado 18 de noviembre en la Plazuela de ingreso principal al City Mall en Alajuela la tercera edición del “History Fest”, el evento que acerca a todos los fanáticos de History, presentado por la estrella de “El Precio de la Historia” Rick Harrison.

En video conferencia de prensa, Karlos Rodas Roldán, Gerente para Centroamérica de Entertainment Networks, representante de History Channel para Centroamérica, comentó: “tenemos esta vez la tercera edición del History Fest, después del extraordinario éxito de San Salvador, y de Guatemala, vamos ahora a la tierra que es Pura Vida, esta iniciativa nos tiene muy emocionados, poder aterrizar en Costa Rica este sábado 18 de noviembre, en el City Mall de Alajuela, a partir del mediodía”.

Por su parte, César Sabroso, VP de Mercadeo de A&E Latinoamérica y The History Channel, dijo: “estamos muy contentos y orgullosos de llevar, no solamente History Fest a Costa Rica, sino de haber podido realizarlo antes en Guatemala y en El Salvador, donde tuvimos más de veintiún millones de vistas en las redes sociales, incluyendo X, Tik tok e instagram, además, seguimos cosechando éxitos, hablamos de más de 25 mil personas que se juntaron en vivo y en directo, que estuvieron de pie, hora tras hora, disfrutando de este evento, History Fest no es solamente conocer a Rick Harrison, sino que también es un gran evento ininterrumpido de más de ocho horas de un espectáculo de entretenimiento para toda la familia”.

Alex Barrientos Roldán, director digital de Entertainment Networks de agregó: “Sintonía será el grupo que estará tocando ese día especial, y el cantante Álvaro Antonio, el DJ Luis Montoya, que será parte del entretenimiento, estamos muy contentos de integrarlos, esto lo hacemos con la idea de promover el talento local, y poner a disposición la plataforma de History para que quienes quieran darse conocer a nivel local e internacional”.

History Fest Costa Rica será una experiencia inolvidable que contará con la visita de Harrison por primera vez a ese país. El festival, que se llevará a cabo desde las 12:30 del mediodía hasta las 20:30 horas del sábado 18 de noviembre, incluirá distintos entretenimientos a lo largo de su jornada con elementos del folklore nacional Pura Vida: presentaciones musicales, promociones y dinámicas de los patrocinadores, juegos y sobre todo mucha historia para disfrutar en familia.

History Fest Costa Rica, con la presencia de Rick Harrison, contará además con la participación de Cesar Sabroso, VP Sénior de Afiliados, Marketing y Comunicaciones de A+E Networks Latin America. History Fest Costa Rica será de entrada gratuita gracias a la confianza de nuestros patrocinadores: ICT, Colgate Luminous White, Axión, Speed Stick, KFC, Prostamol, Mabe, City Mall, Te lleva, Hotel Sheraton Escazú y la producción general de ENMedia S.A.

