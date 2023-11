Políticos profesionales patalean

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Partidos, estructuras monolíticas

Eruviel, Ordaz, Pavlovich, Murat

Osorio, Rubalcaba, Fayad, traiciones

Rector Lomelí, autonomía vital

Acapulco, buzos de Pemex no apoyan

Fundación LALA, en Guerrero

Después del poder, nada hay tan excelso como el saber tener dominio de su uso

Jean Paul (1763-1825) Escritor y humorista alemán

La estrategia de los gobiernos en el poder en México, como en algunas naciones latinoamericanas, se mueven alrededor del presente y futuro de líder del Poder Ejecutivo.

En México, la estructura política oficialista tiene varios partidos satélites que orbitan alrededor del Presidente de la República, como el PT, PES, PVEM y, ahora MC.

Este último, Movimiento Ciudadano, es emblemático. Su líder, Dante Delgado, juega al ritmo que su amigo el presidente López Obrador le marca.

Le impuso a Samuel García, gobernador de Nuevo León, como candidato presidencial. Samuel deja un completo desorden político y administrativo a la entidad que dijo gobernar. MC, así, abre una ventana para debilitar al Frente Amplio por México, del PRI, PAN, PRD.

De esa manera apuesta al supuesto desgaste del PRI, que preside Alejandro Moreno. Pero pese a ello y a las traiciones de algunos de sus “próceres”, no es suficiente para debilitar a su voto duro, que se estima en más de 10 millones de lectores. El PAN, de Marko Cortés, cuenta también con un voto duro; aunque menor. Se trata de la población que pugna por la protección de la familia y el conservadurismo de las costumbres.

En el mapa político electoral se observan, de esa manera, dos fuerzas: la que representa Morena y el oficialismo de izquierda y de ultraizquierda, y la oposición con el Centro izquierda y derecha.

Así, MC no es una opción ideológica, ni mucho menos cuenta con un plan y programa de acción para mejorar el país. Es sólo un distractor electoral.

En el juego de perversiones, se ve la mano del oficialismo, dentro de los partidos opositores. Miguel Ángel Osorio Chong, así como un grupo de senadores afines a él y Enrique Peña Nieto, como Nuvia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu, los ex gobernadores del Estado de México Eruviel Ávila; Hidalgo, Omar Fayad; de Sonora, Miguel Aysa, Claudia Pavlovich; de Sinaloa, Quirino Ordaz; y el fin de semana, Alejandro Murat, entre otros, cortejan a otro partido satélite del oficialismo, el Verde Ecologista. O, sin tapujos, a Morena. Todo por una embajada. No se hartaron de hacer un cochinito como gobernadores. “Coincidentemente”, todos perdieron las elecciones del partido que los llevó al poder.

De pronto surgen otros personajes como Adrián Rubalcaba, ex alcalde de Cuajimalpa, quien busca ser candidato al gobierno de la Ciudad de México.

Anuncia su separación del PRI, luego que su líder Alejandro Moreno aceptó un acuerdo con Marko Cortés, líder del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, para que Santiago Taboada fuera el abanderado del FAM.

A diferencia del también aspirante a la jefatura de gobierno, Luis Cházaro, del PRD, quien no le da la espalda a la coalición, Rubalcaba prefiere indisciplinarse y ver sus propios intereses, de la mano de la jefa de la alcaldía de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Entre traiciones, traidores, y estrategias electorales, la política mexicana se convierte en una olla con sobras hediondas, de aquello que no vale la pena darles nuestros votos.

Son políticos profesionales. Saben perfectamente que las decisiones son monolíticas y verticales. No se pueden decir, cándidamente, sorprendidos.

PODEROSOS CABALLEROS

RECTOR LOMELÍ: El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, fue criticado porque en su discurso de 24 minutos, al tomar posesión, no mencionó a maestros y estudiantes. Tal parece que estos críticos, están más preocupados por sus egos que por el verdadero peligro que corre nuestra máxima casa de estudios: desde el poder político quieren vulnerar su autonomía de cátedra. Por ello, puso especial énfasis en la autonomía, ya que, desde el gobierno, no sólo con la 4T, sino con los priistas y panistas, han buscado controlar a esa institución. Ahí es donde se espera un rector fuerte y determinado, como Leonardo. Por ello, es clave en la estructura, la Secretaria General de la UNAM, Patricia Dávila. Un bloque sólido contra quien quiera vulnerar a la UNAM. Gooooya!!! … ACAPULCO: Los gobiernos federal, estatal y municipal, en Guerrero, no tiene ni la más remota idea de la magnitud del desastre en Acapulco, en cifras. Familiares de marinos desaparecidos en embarcaciones, tanto de la Marina de Acapulco como de otras que estaban en la bahía, no han recibido ayuda profesional para buscar a los desaparecidos. Pemex cuenta con buzos especializados para buscar a las víctimas del huracán “Otis”, que posiblemente murieron en el interior de las embarcaciones que cuidaban. El director de esta “empresa productiva del Estado mexicano”, Octavio Romero, no se la ocurrido el ofrecer los servicios de sus buzos. Criminal omisión.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

LALA: Bajo el liderazgo de Eduardo Tricio, Fundación LALA se une con los productores lecheros de Grupo Lala en La Laguna para donar 200 toneladas de alimento a damnificados por el huracán “Otis” en Guerrero.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos