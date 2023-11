AMLO se postra ante el Ejército

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Diputados locales de PRI no se someterán a berrinches de Ruvalcaba: Tania Larios

Si desde el púlpito del “stand-up” mañanero, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desperdiciado horas y más horas en sermones que tienen como objetivo ungirlo como el mesías tropical o bien quejarse de ser el Presidente más cuestionado y señalado, incluso, que Francisco I. Madero, al encabezar el desfile por el 113 Aniversario de la Revolución Mexicana, de plano exhibió que no tiene límites, o no le importa rebasarlo con una serie de mentiras.

Como es bien sabido, esta errada y llamada Cuarta Transformación se ha caracterizado por haber entregado absolutamente todo al Ejército, cuando antes, desde la oposición, el de Tepetitán y compañía lo repudiaban y aun en el último tramo de su errática gestión, el Presidente sigue en sus empeños de acabarles de entregar lo que queda, pero ayer de plano se postró al señalar en el discurso del aniversario de la Revolución Mexicana que los mexicanos tenemos como ángel de la guarda al Ejército para cuidarnos y podamos vivir en paz.

El tabasqueño asegura que él encabeza una revolución pacífica, pero profunda y humanista, no obstante, más allá del hecho de que las Fuerzas Armadas le ayuden al Presidente en su tan llevada y traída revolución, más bien el inquilino de Palacio Nacional se doblegó completamente y ni cómo justificarse.

En el desfile estuvieron acompañando al Presidente el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, que un día antes se deshizo en elogios a su jefe porque propuso a su hermana Lenia Batres en la terna para suplir al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, pero, -ojo-, no la tiene asegurada.

También estuvo muy puntual la flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, muy aplaudidora al paso de los contingentes al ritmo que le dictaba su jefe. Lo sorprendente es que la responsable de la política interna, le haya reportado al tabasqueño que de acuerdo a una visita que realizó a Acapulco, el puerto está regresando “a su cotidianeidad”.

Nada más falso esto último. Las escenas que reportan diferentes medios de comunicación, siguen siendo prácticamente las mismas; para no ir muy lejos, en este primer puente, evidentemente, Acapulco estuvo desierto. Por otra parte, algunos testimonios señalan que trabajadores de limpia cobran hasta 800 pesos por llevarse la basura; el tema de las despensas sigue politizándose. La flamante gobernadora Evelyn Salgado ha estado totalmente ausente, mientras la gente sigue buscando el pan de cada día en las calles porque el desempleo hasta se incrementa. ¡Qué tal!

Municiones

*** Y qué tal el show que ha venido protagonizando el resentido ex priista Adrián Ruvalcaba. Lo cierto es que el alcalde de Magdalena Contreras con licencia, se muere por irse, pero ya a Morena y amenaza al PRI con el tema de la ratificación de la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy y por las “ex benditas redes sociales” publicó que como él tiene el control de la bancada del Revolucionario Institucional en el Congreso local porque todos simpatizan con él, entonces todos van a votar a favor de la citada ratificación, así como para darle gusto a Morena y rogarles que se lo jalen para allá, pero cuál sería su sorpresa que la diputada Tania Larios, habló a nombre de los ocho diputados locales del PRI y enfática, señaló que van en contra de la ratificación de la titular de la FJ de la CDMX. Específicamente, la diputada Larios señaló, para que le quede muy claro a Ruvalcaba: “no queremos en esta Ciudad de México, una persecución; no aceptaremos ni amenazas, ni chantajes ni sometimientos de nadie” y para rematar, calificó como el mensaje más lamentable de la política el de Ruvalcaba. Agregó la legisladora local tricolor que: “Quien hoy somos oposición estamos para defender a nuestras instituciones y la división de poderes, por eso me impresiona que Rubalcava crea que nos vamos a someter a sus rabietas y berrinches, eso jamás pasará”. En cuanto a los tiempos para la ratificación de la señora Godoy, se supone que hoy tendrá que presentarse ante la comisión de Procuración de Justicia para luego, la referida Comisión tendría que preparar el dictamen correspondiente. Tania Larios hizo hincapié en que “somos ocho diputadas y diputados que nos comprometimos de cara a la ciudadanía y firmaron un comunicado en el que señalan todas las violaciones a la ley que ha cometido la Fiscal Godoy”.

*** A lo mejor por ser día feriado, el caso es que las precampañas de cara a la Presidencia de la República arrancaron más bien con un perfil bajo que en el paso de los días se irá intensificando. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez aseguró que el oficialismo en México también empezará a temblar y tomó como ejemplo las elecciones recientemente celebradas en Argentina, donde obtuvo el triunfo el ultraderechista, Javier Milei. Deslindandose del ultraderechismo del ganador argentino, Gálvez Ruiz dio un dato interesante que el oficialismo debería considerar: “En las últimas 16 elecciones que ha habido en América, 15 han sido ganadas por la Oposición, así que el oficialismo va a empezar a temblar también aquí en México porque también aquí habrá una gran participación y ojalá tengan la vocación democrática que tuvo Argentina”. Dijo que de ganar las elecciones, cambiará el “sueño americano” por el “sueño mexicano”, para que miles y miles

*** Y por cierto, sobre este triunfo electoral en Argentina, López Obrador no ha dicho “ni pío”, pues está visto que no lo dejó nada contento, sin embargo, fue de los primeros en felicitar por las “ex benditas redes sociales”, ni más ni menos que al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que celebró su cumpleaños número 81, el día de la Revolución Mexicana. Dijo el tabasqueño que Biden es su amigo, pero recientemente, en la reunión de la APEC, el inquilino de la Casa Blanca ni caso le hizo, pero en la reunión que sostuvieron ambos presidentes, el mandatario estadounidense agradeció a México “efectivas operaciones de contención migratoria en México. A propósito, el presidente Biden es el mandatario con mayor edad en el mundo, no obstante quiere reelegirse, pero en las más recientes encuestas, los estadunidenses consideran que Biden está ya muy viejo como para ser eficaz en otro periodo de cuatro años en la Casa Blanca

*** No hay mejor prueba de que el flamante candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, dejó botado Nuevo León, que ayer, en Linares, se suspendió el desfile militar por disparos, cuando éste ya había iniciado y causó pánico en la población. En cambio, García Sepúlveda está más ocupado en lanzar un spot donde hace un recuento de la serie de cuestionamientos que le han hecho por haber pedido licencia apenas con dos años al frente de la gubernatura.

