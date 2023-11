Cambio climático retrasa el arribo de Mariposas Monarca a santuarios

Larga espera en Edomex y Michoacán

El arribo de la Mariposa Monarca a santuarios de Estado de México y Michoacán tienen un atraso de entre 10 y 12 días, lo que investigadores atribuyen al cambio climático y la contaminación que hay en su trayecto de 4 mil 200 kilómetros, partiendo desde Canadá y pasando por Estados Unidos.,

Sin embargo, ya se ven los primeros ejemplares en el municipio de Calimaya, en el Valle de Toluca, no así las primeras colonias en municipios como Ecatzingo, Sultepec, Donato Guerra, Valle de Bravo, Temascaltepec y Temascalcingo.

Y aunque no está comprobado, este fenómeno natural se podría orientar por el Sol para hacer su trayecto y las horas de luz de sol se han afectado por el cambio climático y la contaminación, lo que ha derivado en el retraso de las mariposas monarcas, acentuó el biólogo Alan González Garibay, jefe de departamento de Supervisión y Atención de Parques Recreativos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).

”Normalmente las esperamos a finales de octubre y la primera semana de noviembre y apenas estamos teniendo algunos avistamientos, todavía no forman las colonias, pero ya empiezan a observarse, ya no deben tardar. ¿El retraso a que se puede atribuirse?, pues hay varios factores, uno, por ejemplo, el cambio climático que en este año en particular ha tenido algunos efectos muy interesantes, otra, por ejemplo, el tema de la contaminación, se ha visto que han tenido afectaciones porque se dice que las mariposas se orientan por el sol”, explicó el especialista.

El retraso de las mariposas a los santuarios del Estado de México y Michoacán podría ser también porque en San Luis Potosí, principalmente, algunos particulares han sembrado en sus predios el alimento de esta especie con el fin de hacerlos pequeños santuarios y obtener provecho turístico.

“Ofertan turísticamente sus predios y están sembrando algunas plantas que son del consumo de las mariposas, entonces, sí disminuye el número porque cuando detectan el alimento hacen esas escalas y por eso también tardan y disminuye el número”, concluyó.