Llamado urgente a la unidad

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Qué pasa al interior de Morena, que son frecuentes los llamados a la unidad que realiza la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Acaso no existe y por eso les urge establecerla.

Es conocido que las nominaciones de candidato presidencial y de nueve más a gubernaturas no resultó todo lo plácido que pretenden hacer creer.

Hubo descontento, tanto en la presidencial como en la de los aspirantes a gobiernos estatales, aunque para fuera del partido, todo resultó planchado.

La molestia de las “corcholatas” de Morena, que fueron relegados fue notoria y el alejamiento que tuvieron con Claudia, fue manifiesto, revelándolo en declaraciones y en conversaciones con sus allegados.

Sucedió algo similar entre quienes luchaban por una nominación a un gobierno estatal y aunque guardaron compostura, se conoce su inconformidad.

En el caso de las llamadas “corcholatas”, Adán Augusto López y Ricardo Monreal fueron exhibidos mediante una baja votación en las encuestas dadas a conocer. El tabasqueño quedó cuarto lugar, detrás de los dos punteros, Claudia y Marcelo y hasta de Gerardo Fernández Noroña, con apenas un diez por ciento de las opiniones de los encuestados, mientras que Ricardo Monreal fue relegado hasta el sexto y último lugar, dejando en claro que ambos carecían del respaldo necesario para convertirse en abanderados presidenciales.

Adán y Ricardo resintieron ese desplante y aunque reconocieron el triunfo de Claudia recularon con todo y que fueron nombrados como coordinadores de la corcholata agraciada. Se alejaron a rumiar su derrota.

Mes y medio después, reaparecen Adán y Ricardo presentados en los cargos que ya les habían asignados, pero debajo de Mario Delgado, quien quedó como coordinador de la campaña. Marcelo simplemente sigue alejado, aunque mandó un representante para simular su respaldo a Claudia, ya que él se mantiene lejano.

Pero si hay algo que se conserva inalterable es el desprecio que sienten Marcelo, Adán y Ricardo por Mario Delgado que fue encumbrado por el primero de los mencionados y que para evitarse la rendición de cuentas a quien fue su subalterno orilló a Marcelo a enviar un representante.

En los estados la nominación de candidatos dejó secuelas, aunque solamente Ignacio Mier y Antonio Pérez manifestaron su molestia. Con excepción de los candidatos de Tabasco, Javier May; Chiapas, Eduardo Ramírez y Alejandro Armenta, los demás candidatos y candidatas no garantizan el triunfo en las urnas.

Joaquín Díaz Mena, Yucatán, Rocío Nahle, Veracruz; Clara Brugada, CDMX; Margarita González, Morelos; Claudia Delgadillo, Jalisco y Alma Alcaraz, Guanajuato, enfrentarán resistencias de los propios militantes y del electorado en general, aunque un par de ellas podrían alcanzar la victoria.

En Yucatán, no gustó que repita Díaz Mena, en Veracruz Nahle no las trae todas consigo, ya que rechazan su origen zacatecano; en Morelos Margarita enfrentará a su ex compañera, Lucy Meza, que está mejor posicionada que ella. Claudia Delgadillo se impuso a Carlos Lomelí, quien aparentemente se resignó. Alma, en Guanajuato, dejó con resabios a Ricardo Sheffield y sus seguidores y en CDMX, Clara Brugada está bien posicionada, pero dejó mal sabor de boca su nominación, yendo abajo en las encuestas.

Por eso los llamados de unidad que repite una y otra vez Claudia Sheinbaum y sus seguidores, se sienten más como llamados de auxilio y advertencia de que no rompan el esquema, pues las consecuencias serían catastróficas.

Será que la supuesta amistad de Samuel García con Elon Musk fue la razón por la que eliminaron la cuenta de Vicente Fox de la red de X… Será cierto que MC es un partido que apuesta por los jóvenes y que busca captar a los nuevos votantes, de la mano de dirigentes viejos… Poco le duró el gusto a Higinio Martínez de ser jefe del gabinete de Delfina Gómez en el Estado de México, renunció y decidió reintegrarse al Senado.

