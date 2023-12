Tepocatas

Carlos Ramos Padilla*

Me sorprenden los sorprendidos, esos miles y miles que votaron por un cambio en el 2000 y que apoyaron incondicionalmente a Vicente Fox. Los que le llamaban el gobernador “fax” porque nunca estaba en su oficina como gobernador. El dicharachero bravucón. El de las tepocatas y víboras prietas. El improvisado y arrancado. Aquel que gritó en el balcón presidencial “ahí te voy Mijares”. Aquel que presumía “yo tengo mi reinita”. Sí a ese mismo Vicente Fox que hoy tratan de sepultar por sus ocurrencias en redes sociales.

Cierto que no se contiene en su ánimo y necesidad de participar en la política nacional, luego de que dejó de ser Presidente el 30 de noviembre de 2006 y que prometiera alejarse y no involucrarse en la vida política nacional. Su refugio en el rancho de San Cristóbal le ha servido de bocina. Ahora denuncia y critica la participación en política de la “influencer” Mariana Rodríguez, en apoyo de su esposo Samuel García (calificado por muchos como esquirol o el “payaso de las cachetadas”). No tuvo recato el ex mandatario para llamarla “dama de compañía”.

La señora Rodríguez ha empleado su tiempo en promover la imagen de un hombre joven, dinámico y divertido. Sus mensajes rayan incluso en lo simplista y ridículo. Hasta para ello usan la imagen de su hija en brazos. Quieren proyectar una imagen de un matrimonio joven, moderno, bien y con futuro. Digamos que son la estampa de la clase media, aspiracionistas, conservadores y con tintes de “fifí”.

Pedro Ferriz Hijar se lanzó en redes y anunció “dar a conocer todo sobre Samuel García” y asegura ahí que hará revelaciones “acerca del pasado de su familia y su supuesta relación con el narco y el lavado de dinero”.

Sin obstáculo alguno, Fox intervino: “Pedro cuéntanos la historia!! Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”. Esto despertó al movimiento feminista y obligó a la señora Rodríguez a responder que no es una “dama de compañía”, sino una “mujer, licenciada, empresaria, esposa y madre” y que “no le permite al ex mandatario panista que le hable así a ella, ni a ninguna otra mujer, pues no somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar.” Vamos, hasta Xóchitl Gálvez reaccionó: “si tocan a una nos tocan a todas”.

Para muchos, Fox representa más un estorbo que un apoyo o un soporte para la oposición, incluso con las abigarradas críticas a AMLO. Confundidos, incluso los más severos auditores públicos de Fox, se alarmaron cuando al ex presidente se le canceló la cuenta en X, a lo cual calificaron de censura.

Ya pocos se acuerdan de las bravatas de AMLO, cuando al entonces Presidente en funciones, Vicente Fox, le dijo “cállate chachalaca”. Así que entre bajezas y torpezas nuestra política se ha desarrollado. Ninguno ha respetado el voto de silencio o dicho de otra manera, promover los privilegios del país y no los defectos de los adversarios.

Podemos admitir que Fox cometió violencia de género, ¿pero cuestiono que eso no ocurre todos los días entre nuestros políticos que no dejan de menospreciar a los demás? ¿No estamos sujetos todos los días a difamaciones, acusaciones, sospechas y ataques? Una cosa no justifica a la otra, pero también cuestionó las imágenes ridículas (insisto) que muestra a Samuel García, incluso, reprochando públicamente “en vivo” a su esposa porque está enseñando parte de su pierna: “súbete la cámara estás enseñando mucha pierna… pues me casé contigo pa’mí, no para que andes enseñando…” Esto motivó un movimiento social de mujeres con el hashtag #yoEnseñoLoQueQuiera. Y de igual burda forma, García salió a las redes para decir: “una disculpa en tu cumpleaños número 25. Me duele mucho que por una frase estúpida, ayer en un live en Instagram te lleguen tantos mensajes de reproches y de indignación”. Pero qué tal ahí está buscando una candidatura presidencial, apoyado por AMLO y MC, ante los sorprendidos contra Vicente Fox. Así o más claro.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.