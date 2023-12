Duran Duran estrena videoclip oficial

Dirigido por Jonas Åkerlund de su 16º álbum de estudio Danse Macabre

Duran Duran ha revelado el videoclip oficial de su nuevo single “Black Moonlight”. La canción es el punto de encuentro entre el lado oscuro de Duran Duran y su glamour dance-rock atemporal e instantáneamente reconocible, y forma parte del 16º álbum de estudio de la banda, Danse Macabre, con el que el icónico grupo británico acaba de conseguir su 10º LP en el Top 5 del Reino Unido.

Los visuales de “Black Moonlight”, creación del director Jonas Åkerlund (Madonna, Beyoncé, Lady Gaga), ganador de un GRAMMY y con quien la banda trabajó por última vez en el espectacular clip de “Girl Panic”, siguen a Duran Duran a través de una sesión de espiritismo, un inquietante juego con la historia de la clarividencia y el misticismo, inspirado en la carátula del álbum Danse Macabre, que a su vez presenta imágenes adaptadas de una colección de fotos antiguas de sesiones de espiritismo obtenidas personalmente por el teclista Nick Rhodes en una subasta. El vídeo ha sido producido por Black Dog Films.

‘Black Moonlight’ also sees Duran Duran reunited with long-time friend and collaborator Nile Rodgers on guitar and production, as well as ex-band member Andy Taylor adding guitar parts.

Nick Rhodes, de Duran Duran, habla de “Black Moonlight”:

“El rodaje de ‘Black Moonlight’ ha sido lo más divertido que hemos hecho en muchos años.

Siempre he pensado que los mejores vídeos musicales se basan en las ideas, y celebrar una sesión de espiritismo en una casa encantada encajaba perfectamente con esta canción”.

El director, Jonas Åkerlund, entiende de verdad el estilo, la actitud y la atmósfera. Aprovechó el momento y creó con nosotros un cortometraje extraordinariamente único para la canción “Black Moonlight”.

Creo que a mucha gente le sorprenderá y, espero, le inquietará un poco el resultado…”.

Al hablar de la creación del vídeo musical de “Black Moonlight”, Jonas Åkerlund dijo:

“Trabajar con Duran Duran es una inspiración infinita. Trabajar con artistas que tienen un estilo tan incomparable y un enfoque tan colaborativo es un regalo excepcional. Sus vídeos fueron una de las principales razones por las que quise dedicarme a hacer vídeos musicales. Estoy muy orgulloso de formar parte de su increíble catálogo de trabajos. Desde el momento en que escuché “Black Moonlight” y vi la carátula del álbum, supe exactamente lo que teníamos que hacer. Todos compartíamos un interés por lo oculto y la estética gótica, así que nos sumergimos en el lado oscuro, juntos”. “

El vídeo musical de “Black Moonlight” fue realizado en colaboración con Casamorati por Xerjoff. El director creativo y CEO de Xerjoff, Sergio Momo, revivió la casa de perfumes del siglo XIX, Casamorati, con la intención de salvaguardar el patrimonio histórico y artístico de la época Art Nouveau.

Entre la colección de perfumes de época se encuentra Dama Bianca, seleccionado para aparecer exclusivamente en el vídeo “Black Moonlight”. Dama Bianca, traducido literalmente como “Dama Blanca”, hace referencia a la oscura historia de una mujer que fue empujada a su prematura muerte desde su castillo, sólo para aparecer en la otra vida vagando por los pasillos del lugar donde una vez vivió.

Los nuevos perfumes Dama Bianca incluirán un código QR exclusivo en el envase que conducirá al vídeo musical de “Black Moonlight” y a contenidos exclusivos entre bastidores con Duran Duran y Sergio Momo.

Sergio Momo, fundador y director general de Xerjoff, habló de la colaboración:

“Trabajamos en el nicho artístico de la perfumería, por lo que combinamos el perfume con otras formas de arte. A la banda le gusta mucho el perfume, lo cual es muy importante porque es un lenguaje que podemos intercambiar. Es un gran honor trabajar con Duran Duran, una de las mejores bandas del mundo”.

Danse Macabre -concebido en un legendario concierto de Halloween en 2022- se ha inmortalizado en 13 canciones que combinan música nueva, versiones temáticas y versiones oscuras de temas clásicos de la banda. El álbum ha sido descrito como “gran diversión macabra” por el Evening Standard, “una banda sonora escandalosa para la hora de las brujas” por The Telegraph, “amor al primer bocado” por CLASH, “una delicia” por The Independent, “una colección diabólicamente divertida que sólo los muertos vivientes permanecerían impasibles” por Record Collector y “un álbum elegante, cálido y con sentido del humor” por The Line Of Best Fit.

Danse Macabre sigue de cerca una oleada de logros históricos para Duran Duran. Su ingreso en el Salón de la Fama del Rock & Roll marcó otro hito en su carrera después de que el grupo fuera cabeza de cartel en el Hyde Park de Londres, actuara en el Concierto del Jubileo de Platino de la Reina en el Palacio de Buckingham, clausurara la ceremonia de apertura de los Juegos de la Commonwealth en su ciudad natal, Birmingham, y completara una gira por Norteamérica con entradas agotadas en el Madison Square Garden de Nueva York y tres noches en el Hollywood Bowl. Sólo en 2023, la banda ha realizado más giras con todas las entradas agotadas por el Reino Unido, Irlanda y Norteamérica, y su espectáculo en directo sigue siendo recibido con entusiasmo: The Times lo calificó de “estatus de realeza”, The Telegraph de “decadente y bombástico” y CLASH de “primera clase y dominante”.

Danse Macabre ya está disponible a través de Tape Modern para BMG en Black 2LP y CD, con una edición limitada en smog 2LP disponible a través de HMV y tiendas independientes. La tienda oficial de la banda cuenta con exclusivos paquetes de merchandising, una edición limitada de Translucent Galaxy 2LP y un casete.