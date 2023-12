Peer Gynt de Regreso, se presenta con marionetas y música en vivo

Última Parte del Clásico



A cargo de la compañía de teatro de títeres Marionetitlán en el Teatro La Capilla

Arturo Arellano

Peer Gynt es la vida de un ser fantasioso. Pero la fantasía tiene varios aspectos: En Peer Gynt vimos a un Peer que va de la mentira al fraude, a la pesadilla, para llegar finalmente a una fantasía creativa que ayuda a la madre a morir tranquila.

En Peer Gynt de Regreso vemos a un Peer que finalmente tiene que reconocer que no es ningún emperador, que no es más que una cebolla, que no es nada. Sólo ahora puede al fin descubrir donde estaba su imperio.

En esta obra la música y el canto son muy importantes. Al principio, antes de abrir el telón, la música sirve para ambientar el video introductorio; después la soprano canta la “canción de Solveig y al final la “Canción de cuna de Solveig”.

Peer Gynt es una obra difícil de montar por lo extensa y por la cantidad de cambios de escenografía (la obra completa dura 6 horas y tiene 34 cambios de escenografía), y Marionetitlán es la primera compañía en México que busca lograr la hazaña de proporcionar el texto original de Henrik Ibsen en una versión reducida y de esta manera el espectador, no solo recibe una síntesis de la historia, también tiene la oportunidad de apreciar la belleza de los diálogos originales.

Gabriela Kraemer, Directora y Productora de la obra, comentó en entrevista para DIARIO IMAGEN, “Peer Gynt es la obra más espectacular de este autor, es muy difícil de montar, pensada con sinfónica, vestuarios, etcétera, es por ello que no se pone tan frecuentemente y nosotros la adaptamos, pero no con resumen de texto, que es lo que generalmente se hace, lo que hicimos es que Ibsen divide su obra en 5 actos, cada uno con varios cuadros, que tienen una unidad narrativa, podemos quitar algunos, que para el público mexicano no tienen tanto interés”.

De modo que “Nuestra versión es en tres partes, la de la juventud, la madurez y de la vejez, de este personaje. Ahora estamos presentando ‘Peer Gynt de Regreso’, que es la parte de la vejez, es un hombre como tantos que tuvo que migrar porque en su pueblo lo estaban persiguiendo, lo amenazaron. Se fue a EU a hacerse rico, casi lo logra, pero al final pierde su dinero y regresa a su tierra sin nada en el bolsillo y nadie lo reconoce, ni sus antiguos amigos. Se pone a reflexionar sobre lo que hizo, es un personaje fantasioso, que siempre ve otros seres, de la religión, de la fantasía, del folclor y es como se encuentra con el diablo, al fundidor, con unos diálogos muy chistosos y profundos. Lo ambientamos como lo hizo el autor, con la música que se escribió para la obra y con una soprano en vivo”.

Asimismo, reconoce que “Es más difícil dirigir marionetas, porque un actor si terminó la carrera es profesional, sabe lo que hace, pero manejar una marioneta tiene otras dificultades, necesitamos al actor que da la voz y desde luego un personaje se construye mucho también con la voz, pero los movimientos de una marioneta esos hay que saberlos hacer, para que tengan vida y estos muchachos de Marionetitlán son muy buenos”.

Adelanta que “Nosotros tenemos siete marionetas en escena, aparte muchas otras cosas. Lo que hacemos es que tenemos una especie de teatrino, porque normalmente en el teatro de marionetas los marionetistas no se ven, están en alto, eso es una limitante, porque se necesita un teatro físico construido con ese fin. Nosotros estamos preparados para estar en distintos teatros con un teatrino que tiene las luces, la escenografía, todo se puede sujetar a cualquier espacio con luces especiales que iluminen a las marionetas y no a quienes las movemos”.

Finalmente afirma que todo el público se podrá identificar con este personaje “El migrante de todas partes del mundo, enfrenta una situación parecida, llegar a otro lugar y ver que pueden hacer, hacen lo que se les presenta como oportunidad y si no funciona hacen otra cosa. En esta obra hay una escena muy conocida, que es la escena de la cebolla, se pregunta, ‘yo quería ser emperador, no fui ninguno y ahora soy solo una cebolla y te voy a deshojar’, y cada capa es una etapa de su vida. Al final uno se pregunta ¿quién soy yo? Se lo pregunta Peer a sí mismo y a los seres sobrenaturales, porque las almas que no sirvieron para nada se pueden reciclar y formar otro ser. No hizo nada, ni tan bueno, ni tan malo, entonces ¿no es nadie?” concluyó.

La puesta en escena se presenta los días 5 y 12 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro La Capilla, Calle Madrid 13, Coyoacán, Ciudad de México. Con la dirección y producción de Gabriela Kraemer y la participación de los Marionetistas: Isabel Aguilar, Alejandro Camarena, Israel Román, Marco Antonio Torres, Músicos: Alejandra Rovira, Josué Gómez, Aarón Menes, Isela del Angel. Tambien se presenta la Soprano: Yunuén Flores y la producción de Video es de Ana Luna Ortega, PlayMax.

