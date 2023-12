Uriel Reyes lanza sus “Relatos de la Noche” ahora en un libro

Con el éxito de su Podcast

Ya se encuentra disponible en todas las librerías en formato físico y digital

Arturo Arellano

Bajo premisas como la siguiente pregunta: ¿Es más punzante el sonido que el silencio? Es como nace “Relatos de la Noche” de Uriel Reyes, quien ha vertido en sus páginas, historias escalofriantes en los que la penumbra se presenta afilada y solitaria, como un pesado cuchillo sobre la realidad que abre una grieta hacia lo paranormal.

Tras el éxito de su podcast con el mismo nombre, ahora el libro “Relatos de la noche ya está disponible y Uriel Reyes nos contó los detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN “Mis bases son mi Podcast donde contamos historias de la gente, pero son cercanas, algunas de fantasmas, melancólicas, que nos remiten a las que nos contaban las abuelas en las fiestas, donde bajaban la música y los niños ponían atención”.

Y afirma que su intención es “Mantener ese sentimiento de cercanía, melancólico, ahora ya desde la ficción, y es que, gracias al podcast he conocido muchas historias, leyendas de México y Latinoamérica, he podido conocer lugares, escenarios de estas historias, lo que enriquece mi visión y me ha hecho escribir historias ambientadas en los lugares que conozco y me parecen cercanos. Entre otras, se trata de historias de vampiros, pero no en castillos medievales ni Europa, sino en pueblos que tenemos aquí, en las calles donde vivimos. Son historias de terror cercanas a la gente, que cualquier persona que las lea se va a identificar y va a reconocer sus ciudades, sus calles, sus pueblos”.

Otra premisa del autor, es la frase con que inicia el libro: “Todas las historias de fantasmas son historias tristes” y es que, asegura “Quise mantener esta cuestión melancólica, es parte de lo que ha hecho a ‘Relatos de la noche’ diferenciarse de otras visiones del terror, que es solo asustar, pero es más difícil contar una historia que te deje con un nudo en la garganta con un vacío. Creo que, mientras más te toque el corazón, más te enganchas en la historia. No es solo meter un susto”.

Hay una decena de historias en el libro, pero para Reyes “la que más me gusta es con la que cerramos el libro ‘A que le ladran los perros’, es una historia que creo representa un escenario del México rural actual, violento, que me interesa representar, un México a veces invisible y me parece que es donde más logro plasmar la visión de lo que para mí es una historia de terror. Salió en un ratito y no le hice cambios, porque de alguna forma representa mucho de lo que quiero mostrar, desde el nombre que es un guiño, un homenaje a un autor que me hizo leer cuentos que es Juan Rulfo con su historia ‘¿No oyes ladrar los perros?’, desde el titulo está la referencia”.

Y si bien, ha dedicado su libro y podcast a las historias paranormales, afirma que aún no ha vivido una personalmente “Estoy en búsqueda de que me pase, pero cada vez estoy más abierto. En mi casa durante mi infancia, siempre hubo historias de fantasmas, incluso se hablaba de una señora que se aparecía, pero yo fui el único que nunca la vio. Aunque todo esto lo hice desde un punto de vista escéptico, ahora creo más en la posibilidad de que exista lo paranormal, la verdadera visión científica es no cerrarte a que lo que no puedes percibir a través de tus sentidos”.

El podcast se puede escuchar en YouTube o Spotify; y el libro se encuentra en cualquier librería, tanto en formato físico como en digital.

El podcast de Uriel Reyes “Relatos de la Noche” se puede escuchar en YouTube o Spotify; y el libro del mismo nombre ya se encuentra disponible en cualquier librería, tanto en formato físico como en digital