La Casa de la Bandida concluye exitosa temporada 2023

Con un emotivo homenaje a Eduardo De La Peña “Lalo, El Mimo”

El autor y productor, José Luis Montañez promete gira en el interior de la República Mexicana y más tarde una parada en Las Vegas, Estados Unidos

Desde su estreno, el pasado 7 de junio, la puesta en escena “La Casa de la Bandida: Gran obra del teatro mexicano” no ha dejado de cosechar éxitos y de tener en su escenario a lo mejor de la actuación y el periodismo, ya que, una de sus principales características es la innovadora fusión del teatro, con la tarea de comunicar los aconteceres del quehacer político en el país.

Ahora “La Casa de la Bandida: Gran obra del teatro mexicano” concluyó su exitosa temporada 2023 en el Teatro Jorge Negrete de la Ciudad de México, donde el elenco encabezado por Aleyda Gallardo, Maricarmen de la Peña, Alberto Pavón, Martín Muñoz, entre otros grandes actores, no solo celebraron en grande, sino que rindieron un homenaje al primer actor y humorista mexicano de cine, teatro y televisión, Eduardo De La Peña, más conocido como “Lalo El Mimo”, por sus 65 años de carrera artística.

Todo lo anterior encabezado por el autor y productor de la obra, José Luis Montañez Aguilar, quien además con esta puesta en escena rinde un sentido homenaje a Carmen Salinas y al recién acaecido Benito Castro, quien engalanó la parte cómica de la obra en sus últimos días, haciendo de “La Casa de la Bandida”, su último proyecto en vida.

“La Casa de la Bandida: Gran obra del teatro mexicano” es una obra que conquistó los escenarios del Teatro Gran Recinto, el Teatro Centenario Coyoacán, el Teatro República, y el Teatro Jorge Negrete; puesta en escena por la que desfilaron las grandes actuaciones del fallecido actor, Benito Castro; Libertad Palomo, Carlos Bonavides “Huicho Domínguez” y Bettyna “Olga Sana”.

Al finalizar la función de fin de temporada 2023, el productor José Luis Montañez y el co-productor Gustavo Salinas, acompañados del gran elenco de esta obra teatral celebraron al gran Eduardo De La Peña (Lalo El Mimo), quien debutó como actor profesional en 1959 y en 1963 fue la revelación cómica del año.

Planean gira en México y Estados Unidos

DIARIOIMAGEN reconoce a toda una institución artística, Eduardo De La Peña, “Lalo El Mimo”, por sus 65 años de trayectoria artística, en el cine, teatro y televisión, y merecedor de la Medalla de Oro de la ANDA, La Casa de la Bandida, México 2 de diciembre de 2023.

Por su parte, el director de DIARIOIMAGEN, autor y productor de “La Casa de la Bandida”, José Luis Montañez, adelantó que planea realizar una gira por el interior del país, y llevar la obra a Las Vegas, dijo: “gracias a toda la compañía, realmente es un orgullo trabajar con todos ustedes, me llevo cosas hermosas de esta experiencia en el teatro, creo que la vamos a repetir y la vamos a llevar de gira por el interior de la República, y vamos a trabajar muy fuerte para llevarla a Las Vegas”.

“Muchas gracias a todo el elenco, a Gustavo Salinas, y esta noche, queremos aprovechar la presencia de todo el público para rendirle un merecido homenaje a un gran actor que nos ha divertido mucho con sus películas, con sus series de televisión, en las obras de teatro, es un hombre que ha cumplido una trayectoria de 65 años ininterrumpidos para hacernos felices, Lalo ‘El Mimo’, quien ha participado en más de 60 obras teatrales y más de 126 películas; quien ha destacado como actor cómico y como tal ha actuado en centros nocturnos y numerosos programas de televisión, agradeció su homenaje: “muchas gracias, quiero felicitar a José Luis Montañez; es un hombre con muchas ideas, con muchas ganas de salir de su línea, porque es periodista, y maravilloso, entonces, ha puesto todo su empeño para hacer esta obra, es la primera que hace, ya le picó el gusano”.

65 años de éxito para “Lalo El Mimo”

Asimismo, recordó “aquí fue la primera vez que yo vine a recoger mi credencial de meritorio, hace 65 años, y aquí estoy todavía, ya con bastón, yo bailaba bien, pero aquí es mi alma mater, aquí pasé muchos años, desde Don Jorge Negrete; luego, Rodolfo Landa, y aquí todavía rememoro; desde niño mi mamá me decía –‘es feíto, pero es chistoso’-, cierro los ojos y me imagino la asamblea que patrocinaba toda la caterva de gente, artistas y cuando entraba María Félix se hacía un silencio, entraba con su ceja levantada y uno se estremecía, y Cantinflas y la familia Soler, todos mis compañeros, ya todos están allá arriba haciendo show, y me da gusto volver aquí, ya solo me queda Inclán y Sergio Corona, somos los tres que quedamos más o menos de la edad, yo tengo quince años, ocho y quince son 87 años, ya me faltan tres para los noventa, a ver si los aguanto; toda esta gente sacó lo que tiene, quiero felicitarlos a todos. Gracias José Luis por darle una oportunidad a La Bandida, porque se roba los corazones de todos ustedes, con su figura y su talento”.

Cabe destacar que, personalidades como la cantante Dulce, la familia de Benito Castro, Jorge Flores “El Vidente de las Estrellas”; la cantante Cristal, Eduardo Abelardo y los periodistas Carlos Olmos, Lázaro Tenorio, Ángel Soriano y el empresario Manuel Palazuelos; se sumaron al festejo como padrinos del reconocimiento a “Lalo El Mimo”.

Asimismo, durante el intermedio la Doctora Alejandra Beltrán Torres, Juez 38 Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, recibió un reconocimiento por sus 42 años de trayectoria, de parte de su nieto el actor Alejandro García. Mientras que la Juez Magdalena Malpica Cervantes, del Juzgado 9 Civil, también recibió uno por sus 32 años de servicio en el Poder Judicial de la Ciudad de México, ella por parte de su hija, la actriz, modelo y bailarina Laura Elena Cisneros Malpica; a ambas les desearon mayores bendiciones que se vendrían a sumar a sus tantos años de éxito en sus familias y en su profesión.

El elenco de la obra es conformado por la actriz, Maricarmen de la Peña (hija de Lalo “el Mimo”), Aleyda Gallardo (quien interpreta a Julieta), Alberto Pavón, Martín Muñoz (hijo del gran ídolo del rock and roll, Manolo Muñoz), Jorge Nieto; la cantante cubana, Leidysveis Hendrickson, David López, y los periodistas, Francisco Reynoso, Ramón Zurita, y el propio José Luis Montañez (Además director de esta casa editorial).