Karla Breu relanza su Ep “Siempre Es Navidad”

Para celebrar las fiestas decembrinas

Ya se encuentra en plataformas digitales

Este mes de diciembre se reestrena en plataformas digitales “Siempre es Navidad”, Ep que celebra y conmemora la época favorita de Karla Breu: La Navidad.

Esta producción está llena de alegría ritmo y magia representadas por las cuatro canciones que lo conforman.

En “Siempre es Navidad” conocemos una faceta de Karla, mucho más alegre y divertida de lo que habíamos escuchado antes, donde destaca “Contigo Siempre es Navidad”, una canción de su autoría y en donde plasma la magia que trae estas fechas.

Además, completan este Ep tres covers clásicos de la temporada: “Risas, Amor, Música Y Foquitos” de la exitosa obra musical de temporada “La Villa De Santa Claus”, un medley que incluye “Va a Nevar” (“Let It Snow”) y “Winter Wonderland”, y finalmente el clásico “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey.

Así es como Karla Breu, da un regalo navideño a sus fans, a aquellos que la acompañaron durante todo este año, y quienes, espera, disfruten tanto de este material como ella en estas fechas.

