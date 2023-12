Tres Dedos en la cima del éxito con “A Tu Lado”

Destacado representante de Ecuador

El sencillo arrasa con los primeros lugares de los charts de Monitor Latino y plataformas digitales

Arturo Arellano

El talento de Tres Dedos lo llevó a ser el representante de Ecuador en el Festival Viña del Mar 2023, en la categoría internacional. “A tu lado” actualmente se encuentra en la segunda posición del Top General de Ecuador de Monitor Latino, y en primer lugar del género Pop.

Dado lo anterior, el artista nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN: “Me siento muy feliz de este nuevo sencillo, es una canción muy romántica, del amor, de querer estar con alguien a cada momento y te sientes muy feliz de eso. Es de grandes compositores Andrés Saavedra y Andrés Castro, auténticos cracks en la música. Desde que la escuché me encantó, tiene rimo de merengue”.

Asimismo, celebra que la gente latina “es de felicidad, sencilla, con muchas cosas bellas, esa vibra, ese sabor que le damos a las cosas está en la música, la tropical, es lo que tanto saboreamos, por eso quise hacer este tema, lo tenemos en las raíces, en esa música. Eso te pone de buenas, bailas, pase lo que pase, es un escape”.

Y asegura que “Definitivamente se viene un disco para el próximo año, quiero sacar el primero, porque en esta época no he tenido la oportunidad de hacer un álbum completo, va a tener un montón de géneros distintos, merengue, cumbia, pop, balada. Y en cuanto a letras, siempre me he caracterizado por el romanticismo por decir cosas lindas en un mensaje con un fondo de baladas independientemente del ritmo, he venido haciendo pop urbano, pero me adentro también en lo más tropical, va a tener un poco de todo”.

Aunque reconoce que “Le canto más que nada al amor y desamor, son temas universales, para hablar, porque es algo que les pasa a todos, siempre trato de hablar de mi punto de vista, son letras super sinceras, hay una que otra también que habla de la vida, de pasarla bien, pero mayormente son de amor”.

Sobre los conciertos adelanta “Hay muchos planes de presentaciones, de shows, de crear una gira, ahora poco a poco quiero regresar a Ecuador a seguir haciendo música, sueño con poder cantarle a la gente de México en 2024, más fijo con todo más centrado. Soy un tipo bien alegre, inquieto, me gusta interactuar con la gente, canto lo que más pueda, hasta que no me dé más la voz, me entrego siempre a la gente, porque gracias a ellos estoy haciendo música o parado en una tarima”.

Finalmente, invitó a todos a escuchar el tema “A Tu Lado”, que ya está disponible “es la más reciente que estamos promocionando, pero he sacado más antes una cumbia y pronto lanzaremos un pop para cerrar el año”.

Y agradeció a la gente ·que me viene siguiendo, y a quienes no me siguen les pido que lo hagan en las redes sociales. Disfruten el último tiempo del año, sean agradecidos con lo que les da la vida y si tienen un sueño grande no lo dejen de perseguir, nunca es tarde” concluyó.

“A tu lado” actualmente se encuentra en la segunda posición del Top General de Ecuador de Monitor Latino.