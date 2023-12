Piden sancionar a Grupo Carso e ICA por Línea 12

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La tragedia en la Línea 12 del Metro (tramo Periférico Oriente-Tláhucac) es y será una pesada losa para la precandidata de Morena a la Presidencia del país, Claudia Sheinbaum, hasta el día de la elección y que bien podría afectar sus aspiraciones a suceder a Andrés Manuel López Obrador.

En mayo de este año, la ahora ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dos años después del derrumbe que dejó 26 muertos, aseguraba que “siempre hemos dado la cara y que no había nada que ocultar”. También, que ya había un avance del 30% en las obras del tramo elevado y que 117 víctimas habían aceptado los acuerdos de reparación.

Sin embargo, el abogado de 13 víctimas dio a conocer en noviembre las acciones que llevarán a cabo contra Enrique Horcasitas Manjarrez y nueve funcionarios acusados por su probable responsabilidad en el caso.

El abogado Teófilo Benítez informó además que presentarán suficientes pruebas ante las autoridades judiciales que demostrarán la responsabilidad de los acusados.

Sobre el tema, diputados locales y federales del PAN, exigieron ejemplar sanción contra el Grupo Carso y la empresa de la construcción ICA, por el retraso en el tramo Periférico Oriente-Tláhuac del Metro. Esta Línea 12, que fue inaugurada hace once años, ha pasado aproximadamente el 50% de su vida, cerrada. Lo peor: No hay castigo para la ex directora del Metro, Florencia Serranía, ni para otros funcionarios probables responsables de la tragedia.

Los legisladores panistas condenaron la falta de compromiso, planeación y resultados para la reactivación total de la Línea 12, así como la voluntad financiera de la empresa de Carlos Slim para remediar lo que su propia empresa hizo mal, señaló Federico Döring Casar, coordinador del GPPAN. También lamentó que el gobierno local ande dependiendo de la empresa que generó el problema por falta de supervisión, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum no quiso poner “ni un centavo” para hacer toda la corrección de mencionada Línea 12. El diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández exigió a Martí Batres, poner fecha de apertura al Metro en Tláhuac y asumir su rol de jefe de Gobierno y “no ser una figura de ornato”.

Döring sostiene que la L-12 inició mal y terminó en tragedia; nació como un capricho de (Marcelo) Ebrard y una sospechosa inversión de Mario Delgado (dirigente nacional de Morena), además de la negligencia en mantenimiento de Claudia Sheinbaum que causó la muerte de 26 personas”.

Téllez Hernández exigió a la fiscal Ernestina Godoy entregar a la opinión pública el peritaje final e iniciar ya la acción penal en contra de los ex funcionarios del Metro responsables por el desplome de la Línea 12. “Que Godoy permita conocer quiénes son los responsables de las tragedias de la Línea 12, del derrumbe y decenas de personas que sufrieron daños.

“Hoy los habitantes del oriente de la Ciudad tienen que pagar más por sus traslados”, dijo.

El Metro, sin refacciones

Tras la advertencia que hiciera el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, sobre la operación al 50% del Metro por falta de refacciones y herramientas para darle mantenimiento a las vías, trenes, centrales y estaciones, el diputado Federico Döring, exigió al director del STC, Guillermo Calderón, conocer las causas por las que se ha resistido su gestión a dotar de estos insumos.

Destacó el legislador que los usuarios y los trabajadores del Metro son quienes en realidad corren peligro por falta de mantenimiento a este medio de transporte masivo.

Como ejemplo, recordemos que ya han sucedido varios eventos trágicos, como la caída de la Línea 12, choque de vagones, explosiones y un incendio en la central de Delicias que costó vidas y ha quedado impune”.

El diputado Raúl Guerrero Torres dijo que en otras ciudades del mundo es muy mínima la posibilidad de un accidente que cueste vidas, ya que en gobiernos que tienen visión de futuro sí le invierten al mantenimiento, pagan por garantizar seguridad, no hay austeridad “corriente” y sí les compran refacciones y herramienta a sus trabajadores. De acuerdo con el panista, es necesario darle mantenimiento al Metro y reducir, en la medida de lo posible, riesgos que cuesten vidas. “Por eso vamos a impulsar que vengan especialistas en materia de movilidad a la Ciudad y expongan modelos de éxito en términos de seguridad estructural, certificaciones y protección civil”.

Wendy González Urrutia, diputada federal del blanquiazul, adelantó que presentará un Punto de Acuerdo en San Lázaro para que el director del Metro y el secretario de Movilidad local, Guillermo Calderón y Andrés Lajous, respectivamente, comparezcan ante las comisiones de Movilidad, y de Transparencia y Anticorrupción.

“Calderón y Lajous son dos personajes oscuros y con un historial en el servicio público que es repudiado por la clase política, ya que no hay constancia de que les agrade la rendición de cuentas en los mementos de negligencia o tragedias”, indicó González Urrutia.

