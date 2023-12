Incertidumbre de Dante Delgado

Augusto Corro

En el partido Movimiento Ciudadano (MC) se volvió a la realidad tras el fracaso del gobernador Samuel García en la búsqueda de la candidatura presidencial. Todo iba bien hasta que se dieron cuenta que los emecistas corrían el riesgo de perder el poder en Nuevo León y que era más que imposible ganar la elección en 2024. Es decir que perderían lo más por lo menos.

El propio senador Dante Delgado, dueño de MC, apoyó la aventura con la certeza del papel de ridiculeces que le esperaban. Entre las ideas que alimentaban al dirigente emecista y al gobernador estaba la de disminuir el número de seguidores de la precandidata opositora Xóchitl Gálvez; sin embargo, ni el líder ni el gobernador se imaginaban un sinnúmero de obstáculos.

Fueron varios días en los que el mandatario neolonés se lució en su precampaña presidencial. Sus seguidores hasta presumían de su precandidato porque había provocado el descenso de su posición en la tabla de índices de las encuestas; pero les falló el tiro a los emecistas. Ahora, tendrán que esperar mejores tiempos para su lucha política, con una experiencia más en el equipaje.

Lo que ocurrió en el MC ya se esperaba. Desde meses atrás se empezó a especular sobre el papel que jugaría el partido de Dante Delgado, todo esto debido a que el partido naranja participaría solo en la contienda electoral presidencial. Rechazó todas las convocatorias de los dirigentes para integrarse a la alianza Frente Amplio por México, en la que participan PAN, PRI y PRD.

No pasó mucho tiempo para que los líderes de MC se dieran cuenta que aislados no llegarán a ningún lado. Si bien es cierto que los naranjas gobiernan en dos estados importantes, como son Jalisco y Nuevo León, aún se encuentran muy lejos de mostrarse como un partido con presencia arrolladora, que sobrevive por la “magia” de su propietario.

En Jalisco, el gobernador de MC, Enrique Alfaro, no hizo un papel relevante, pues la delincuencia organizada, encabezada por el Cartel Jalisco Nueva Generación, tienen a la entidad sumida en una espiral de violencia, sin la esperanza de que las autoridades ofrezcan seguridad a la población.

El panorama para los naranjas es incierto. Para empezar, quedó en el aire la precandidatura presidencial. Luis Donaldo Colosio Rojas, alcalde de Monterrey, sería uno de los personajes que ayudaría a mejorar la imagen de MC, pero ya declaró que en el presente no le interesa competir en la contienda presidencial.

También el dueño del partido, el senador Dante Delgado, se encontraría en condiciones de autodesignarse como precandidato presidencial. Tiene el tiempo suficiente para pensarlo y decidirlo. La ausencia de figuras en MC terminaría con hacer del senador veracruzano su representante en la búsqueda de las elecciones presidenciales.

La otra historia que no llegó a un final feliz fue la protagonizada por el excanciller, Marcelo Ebrard. En los círculos políticos se comentó que el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores podría ser el abanderado del partido MC. Se pensó que así ocurriría, después de sus declaraciones y actitud de inconformidad con Morena.

El ex canciller no estuvo de acuerdo con las encuestas que designaron a la doctora Claudia Sheinbaum, como la corcholata ganadora. Impugnó el método de selección y el caso terminó en el tribunal electoral. El perdedor se ausentó. No apareció ni en los actos más importantes a los que convocaba la precandidata.

Esa actitud llevaba a considerar que Marcelo Ebrard esperaba la oportunidad para irse a otro partido, en síntesis, que optaría por abandonar a Morena. Al final, todo parece que la situación del ex canciller se normalizó. Ayer jueves, se publicó una fotografía del ex canciller con la precandidata Clara Brugada, precandidata a la Jefatura de Gobierno capitalino. Ambos morenistas se vieron muy contentos con su gesto de cordialidad y unidad. Mientras en el partido naranja seguirá la incertidumbre.

