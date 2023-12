Fluye el dinero negro hacia Morena

Índice político

Francisco Rodríguez

Aunque hay limitaciones legales sobre la financiación de las campañas, en la práctica, la posibilidad de controlar dinero negro en las elecciones se complica por falta de controles más efectivos.

Aunque el gasto electoral tiene un techo, que fue fijado por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con la actual legislación, lo cierto es que hay vacíos en las normas y es complejo evitar que dineros de origen ilícito se cuelen en los pagos para la industria del voto, que incurre en gastos desde material de campaña hasta movilización de simpatizantes, desde alquiler de tarimas hasta promoción en internet, desde el funcionamiento de trolls en redes sociales hasta la captación de influencers, pasando por las infaltables banderas, carteles y camisetas.

Y, como nunca, en Morena fluye el dinero negro desde antes de las elecciones estatales de 2021…

…en la campaña interna de Morena para que Mario Delgado fuese reelecto en la dirigencia formal, y…

…desde hace meses para apuntalar las aspiraciones presidenciales de la “corcholata” favorecida Claudia Sheinbaum.

Son decenas los interesados financieros que, al estilo del finado Sergio Carmona —apodado El Rey del Huachicol— “se han caído con su cuerno” en cuando menos los últimos cuatro años.

Allegados a Carmona, por ejemplo, apuntan que él confesó haber aportado ¡500 millones de pesos!, producto del contrabando de combustibles desde Estados Unidos a México…

…para las campañas en las que resultaron electos Américo Villarreal, en Tamaulipas; Indira Vizcaíno, en Colima;, Marina del Pilar Ávila; en Baja California; Ricardo Gallardo, en San Luis Potosí; Alfonso Durazo, en Sonora; Alfredo Ramírez Bedolla —con quien incluso se retrató Carmona—, en Michoacán; Miguel Ángel Navarro, en Nayarit; Evelyn Salgado, en Guerrero; Víctor Manuel Castro, en BCS, y Rubén Rocha Moya, en Sinaloa.

Algo, no mucho, de esos 500 millones llegó a las campañas de alcaldes en CDMX, de las cuales Claudia Sheinbaum perdió más de la mitad.

En todos los casos, Mario Delgado fue el poco confiable intermediario para la entrega de esos y otros recursos de procedencia ilícita.

Peor, aún, el propio Delgado habría recibido directamente para él, para su campaña de reelección al frente de Morena —cuando menos formalmente, pues quien sin duda alguna aún ostenta ahí el “bastón de mando” es Andrés Manuel López Obrador—, ¡otros 80 millones de pesos!, de los cuales se calcula él no habría “invertido” ni siquiera cinco millones en propaganda y publicidad.

Y los recursos de ese “proveedor” siguen fluyendo a Morena.

Ahora es la viuda de Sergio Carmona, Perla Shara McDonald Sánchez, quien se encarga de ministrarlos, de acuerdo con fuentes bien informadas.

Ojo con García Velasco

Pero ¿sabe usted quién vino a ocupar el vacío parcial que se creó tras el asesinato del multicitado Carmona?

Pues nada más y nada menos que Jorge Alberto García Velasco, un capitán de industria que preside al Grupo Burgos, mismo que se ha posicionado en los últimos años como una de las más importantes en el sector de hidrocarburos —ojo, mucho ojo—, y que tiene altas expectativas para su expansión, si es que Sheinbaum alcanza la Primera Magistratura.

Ël está aportando grandes cantidades de recursos para fortalecer a la “corcholata” favorecida por el dedo de López Obrador.

Un ex integrante del equipo más cercano al actual Presidente también se ha dedicado a recaudar entre empresarios con la promesa —no es compromiso, es sólo promesa— de que su “inversión” les dará frutos en el siguiente sexenio, el del “segundo piso de la Cuarta Transformación”. Cálculos confiables apuntan que podría estar entregando alrededor de 150 millones de pesos mensuales a las arcas de la campaña presidencial guinda.

Y apenas este jueves, el columnista Mario Maldonado publicó en su columna de El Universal que una suerte de fanfarrón, Giovanni Medina —ex esposo de la starlet de la farándula Ninel Conde— también recauda entre prominentes miembros del sector privado para engordar el “cochinito” de Morena con vistas a los comicios presidenciales del 2024.

Mucho dinero oscuro, negro, es del que disponen los morenistas.

Independientemente del que estarían aportando quienes, como los amigos de Andy López Beltrán, han hecho grandes negocios al amparo de una administración que quebrantó y traicionó su compromiso de privilegiar a los pobres.

Y eso que aquí no se ha contabilizado aún el dinero manchado de sangre que los beneficiarios de los “abrazos, no balazos” también estarían entregando a cambio de esa especie de protección o pago de piso que les cobra el obradorato.

Mucho dinero negro.

Ninguna supervisión del INE.

Indicios

Hace un par de días, Marcelo Ebrard regresó de Francia, donde uno de sus hermanos se encuentra gravemente enfermo. Ojalá el hermano del ex canciller pueda salir con bien de ese bache en su salud. * * * ¿El priista Emilio Gamboa Patrón en la campaña ciudadana (sic) de Xóchitl Gálvez? No en persona, claro. Pero sí a través de uno de sus incondicionales más cercanos, Guillermo Ruiz de Teresa, quien al parecer se cobija en la figura de Enrique de la Madrid Cordero, junto a quien apareció en uno de esos templetes en los que la figura central fue la hidalguense. * * * ¡Cuidado! Ahora que estamos conscientes de que en el “progresista” Nuevo León de Samuel García está vigente un inconstitucional Código Penal que sanciona con prisión a quienes sean acusados de difamación, el gobernador puede emplearlo en contra de muchos de quienes nos hemos mofado de sus ocurrencias, mentiras y, sobre todo de sus payasadas. Se “descubrió” ahora que las dos veces vocera de las campañas presidenciales de Morena, Tatiana Clouthier, enderezó allá una demanda en contra del controvertido Alfredo Jalife, quien provocó incluso que AMLO pasara la noche en blanco. * * * Ya eran muchas las desgracias —y sin Fonden— ¡y parió la abuela! El sismo registrado ayer con epicentro en las cercanías de Chiautla, Puebla, nuevamente pone a prueba las escasas capacidades de la fallida Administración de la llamada 4T para el auxilio de los damnificados y la reconstrucción de los destrozos. * * * Acusando agravios, Dante Delgado rompió el Bloque de Contención que en el Senado de la República habían constituido las bancadas del PRI, PAN, PRD e independientes para frenar las iniciativas de AMLO que abiertamente fuesen anticonstitucionales. ¿Sumará ahora sí a MC a la mayoría de Morena? * * * Montados en su macho por las nada veladas instrucciones de su dueño y patrón López Obrador, por cierto, los legisladores guinda en la (mal) llamada Cámara alta volvieron a batear el nombramiento de integrantes del INAI. Lo suyo, lo suyo, es la opacidad. Que digo opacidad, la oscuridad. Que la ciudadanía no se entere de cómo es que se gastan los recursos que aportamos a través del pago de impuestos a cambio de prácticamente nada, porque no hay seguridad pública, no hay servicios de salud, no hay educación de calidad. ¿Habrá desafueros por la descarada desobediencia a una orden de la SCJN? * * * Y aunque en las matinés palaciegas se diga todo lo contrario, el ministro Javier Laynez otorgó una suspensión para frenar la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación este martes reciente. Al admitir a trámite las acciones de inconstitucionalidad 214/2023 y 220/2023, el ministro también otorgó esta medida, que surtirá efecto mientras la SCJN resuelve el caso. Ahora, los 15 mil millones de pesos de esos fondos en litigio no podrán ser utilizados para otros fines que no sean los establecidos por el máximo tribunal. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

