Ebrard y la puerta abierta

Punto por punto

Augusto Corro

En el partido Movimiento Ciudadano (MC) esperan con paciencia la probable llegada del ex canciller Marcelo Ebrard para que lo represente en la contienda electoral presidencial de 2024. La senadora Patricia Mercado, de la organización política naranja, abrió la puerta a Ebrard para que acepte la candidatura del partido por la Presidencia de la República. La legisladora señaló que tienen hasta el 20 de enero próximo para definir a su abanderado presidencial. Es cuestión de esperar, pacientemente, qué decidirá el ex secretario de Relaciones Exteriores.

El morenista Ebrard fue una de las llamadas “corcholatas” seleccionadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para competir por la candidatura presidencial. En la lista de los aspirantes citó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. La forma en que se llevaron a cabo las encuestas para designar al ganador, en este caso ganadora, que fue la doctora Claudia Sheinbaum, no le agradaron a Ebrard.

Inconforme, el ex canciller amenazó con dejar a Morena y asumió una actitud de rebeldía que hizo pensar en podría irse del partido guinda para integrarse a la alianza opositora, Frente Amplio por México o emigrar la organización naranja, cuyo propietario es el senador Dante Delgado. Tras señalar que ya no tenía lugar en Morena, Ebrard entró en un tiempo de silencio, que propició un sinnúmero de especulaciones; sin embargo, la duda de su destino político no parece estar definido, pues se nota su ausencia en actos de precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum, aunque se dejó ver en una reunión que sostuvo con Clara Brugada, la precandidata morenista a gobernar la Ciudad de México (CDMX).

El caso del ex secretario de Relaciones Exteriores vuelve a interesar por las declaraciones de la senadora Patricia Mercado, luego de afirmar que en Movimiento Ciudadano tienen hasta el 20 de enero del próximo 2024 para definir a su candidato presidencial. En una entrevista con el periodista Julio Astillero aseguró que la posibilidad de que Marcelo quiera participar en las elecciones presidenciales de 2024 bajos las siglas de MC no está extinta. Recalcó: “De ninguna manera, no esta extinguida, él, hasta este momento por lo menos no hemos visto, no hay una definición de a dónde piensa ir en el 24”. La legisladora reiteró que la posibilidad de que Marcelo Ebrard decida sumarse como ciudadano a la candidatura de MC por la presidencia sigue abierta y “ojalá que la tomara”. Explicó la senadora Patricia Mercado que la puerta de MC sí está abierta para Marcelo Ebrard.

En el partido naranja salen ahora de una frustrada acción política que evitó la participación del gobernador de Nuevo León, Samuel García, como aspirante a contienda electoral de 2024. El mandatario estuvo varias horas ocupado en la promoción de su imagen, mientras en su entidad el gobierno estaba de cabeza. El mandatario tuvo que bajarse de la precampaña presidencial para atender la rebelión de sus adversarios en el Congreso Local. Los partidos políticos no aceptaron al gobernador interino nombrado por el gobernador. Optaron los legisladores por designar a su propio representante. Con este problema, el partido naranja se quedó sin su precandidato presidencial. Volvió a presentarse la posibilidad de que el dueño de esa organización política, Dante Delgado, se autodesigne como aspirante a la contienda política mencionada.

La oposición política en México se organiza y realiza los ajustes necesarios para estar presentes con sus mejores armas en la lucha electoral presidencial de 2024. En el presente, de acuerdo con las encuestas, la doctora Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar de las preferencias lugares, con una distancia muy lejana está Xóchitl Gálvez, de la alianza Corazón y Fuerza por México. Esa coalición la integran PAN, PRI y PRD, que todavía no superan la derrota de 2018 que los tiene en la lona. En el asunto de los partidos políticos de participar aliados, el dirigente de MC dijo que participarían en la contienda electoral presidencial, con candidato propio. Parece que así será.

¿Usted qué opina amable lector?

augustocorro2742@gmail.com