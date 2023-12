Transformación y barbarie

Alberto Vieyra G.

Aquí entre nos: ¿Usted amigo lector o radioescucha ve alguna transformación en México, como no sea el incremento de la barbarie que sentó sus reales ante la complacencia de los 3 niveles de gobierno federal, estatal y municipal?

Esa ineficiencia gubernamental la acabamos de ver en Texcaltitlán, municipio sureño del Estado de México, en el que los pobladores le echaron alma, vida y corazón enfrentando a costa de sus vidas a las mafias criminales porque ya estaban hartos de la extorsión y el cobro de piso y donde vimos a una gobernadora Delfina Gómez que tardó 3 días en llegar al escenario macabro, cuando Toluca está a 1 hora y media de Texcaltitlán.

¿Verdad que estamos ante una gobernadora que valió para dos cosas: pa’ nada y pa’ lo mismo?

Y falta que hablemos de los muertos cotidianos de doña Delfina que ya suman una carretada. Así podríamos hacer un repaso por todo el país de la barbarie y la ineficiencia gubernamental que está terminando sin ninguna estrategia para combatir a las mafias criminales, mientras que éstas se mofan de esos gobiernos que le echan la culpa a los gobiernos del pasado, pero que son incapaces de rescatar a los mexicanos que seguimos como rehénes de las mafias.

¿Será porque los gobiernos y esos grupos criminales son la mesma cosa?

Acabar con la carnicería humana en la nación azteca debería ser la primera prioridad del gobierno de AMLO, que sigue terco en querer cambiar a México hasta el modito de andar, destruyendo las instituciones que son un contrapeso contra el ponzoñoso presidencialismo y porque él quiere regresar a México a la época de la dictadura porfirista, en la que solamente los chicharrones del dictador tronaban.

Sí, en lugar de echarle la culpa a todo de su ineficiencia, AMLO debería de concretarse a lo concretado de poner orden en tantísimo desorden, pero como no puede, no quiere o no lo dejan, pues él sigue montado en su macho y ya adelantó que en los primeros meses del año que viene enviará una iniciativa de ley para que sus paniaguados diputados y senadores le aprueben desaparecer a organismos autónomos como el INAI que lo ha exhibido como un gobierno corrupto y otras instituciones autónomas sobre las que adelantó:

“Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos (…). Todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública. Es otra iniciativa de ley que quiero enviar, como desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público: que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, que la Comisión Reguladora de Energía, que no sé cuánto (…). Tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y son supuestamente autónomos, porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías…”.

Es la transformación gatopardista hacer que todo cambie para que todo siga igual, mientras la nación azteca se desangra porque el gobierno con todo el poder del Estado, ni fu ni fa, ni fa ni fu.

