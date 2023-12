“Otros Ritmos” con Adrián Bello en su próximo disco “Multicolor”

Lanza su último sencillo del año

El disco constará de 12 temas que serán publicados gradualmente en 2024

Arturo Arellano

Adrián Bello es un cantante y compositor de Lima, Perú. En el 2020 se abrió paso en Latinoamérica con “Explosión”; junto a la mexicana Ximena Sariñana; y, “Escondidos” de la mano de Jósean Log. Ambas sumando varios millones de oyentes en plataformas digitales.

Su canción “Volver Atrás” fue un éxito total, alcanzando varias playlists importantes en Spotify. Su nuevo álbum: “Bailemos en La Sala” salió en junio del 2022 acompañado de un concierto soldout, además es el primer Artista Radar seleccionado por Spotify en la región para representar a la comunidad LGBTTTIQA+ y ahora lanza “Otros Ritmos”, el primer sencillo de lo que será su próximo álbum “Multicolor”.

Esta canción fue compuesta por Adrián Bello, David Chang, producida y mezclada por David Chang, masterizada por Francisco Holtzman; y en entrevista para DIARIO IMAGEN, Bello dijo “esta canción la terminamos eligiendo como la primera por varias razones, personalmente siento que engloba mucho musicalmente lo que es el disco, una corriente indie pop, disco, luego géneros más latinoamericanos, un bolero, samba, un par de bossanovas”.

Reconoce que el nombre de la canción es interesante “porque habla de un nuevo comienzo, de hacer las paces con el pasado, abrazar el cambio, todo me hizo sentido en la cabeza y a la gente le ha gustado, he recibido muchos mensajes lindos. El video también lo ven un montón en YouTube, para mí es el más bonito que he hecho hasta ahora, y la gente está guardando la canción en sus playlist, me mandan mensajes super lindos, sobre cosas que les pasan y se identifican”.

Sobre el disco adelantó que “es bastante celebratorio de la vida, del amor, de la misma música, de la conexión humana. Llega en un momento en que transité antes por el sentimiento del desamor, ciertas crisis de identidad como emocionales, y ahora estoy en una etapa en que quiero celebrar que estoy aquí, haciendo música, para poder vivir y sentir, ya no queremos tanto estar alrededor de la tristeza, sino pasar a algo más feliz y mi música va por ahí”.

Afirma que “tuvieron que pasar los años, justamente para pasar por todos esos momentos más oscuros y encontrar de nuevo un poco más la luz. A quienes están pasando por algo similar, les diría no apuren el proceso, hay que transitarlo, a veces está bien estar mal, todo pasa, finalmente la vida es un sube y baja, hay que estar listos para lo que tope. Y el mensaje está en mis letras, de que la hemos pasado mal pero ya toca pasar la página y abrazar todo esto”.

Sobre los shows en vivo dijo “la verdad es que no lo tengo muy claro, estoy en esta etapa de lanzar canciones, no pienso mucho en conciertos, solo en una gira que estamos construyendo para luego del lanzamiento del disco, pero falta mucho. A mí me encanta jugar en el escenario, tengo canciones que me permiten explorar mi voz, emocionar a la gente de diferentes maneras, ir de un lado melancólico, pero también del celebratorio como la vida misma”.

Otros Ritmos marca el camino del nuevo álbum de Adrián Bello, que tendrá un total de 12 temas, que serán lanzados durante el 2024 conforme al siguiente detalle:

18 de enero – No Fue Para Tanto

16 de febrero – Un Rayo de Luz

7 de marzo – Punto de Comparación

4 de abril – Lejos de Ti

Abril/Mayo – Multicolor (Disco)

Junio – Qué Lindo es Cantar

Julio/Agosto – Las Cosas Simples



Adrián Bello es un cantante y compositor de Lima, Perú. En el 2020 se abrió paso en latinoamérica con “Explosión”; junto a la mexicana Ximena Sariñana; y, “Escondidos”;, de la mano de Jósean Log. Ambas sumando varios millones de oyentes en plataformas digitales. Su canción “Volver Atrás” fue un éxito total, alcanzando varias playlists importantes en Spotify. Su nuevo álbum: “Bailemos en La Sala” salió en junio del 2022 acompañado de un concierto sold-out