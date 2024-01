“No quiero ser polvo”: El fin de su mundo se acerca

Dirigida por Ivan löwenberg

Este filme de paranoia, del director Ivan Löwenberg, se presenta en salas de la CDMX:Cinética Nacional, Cinética Nacional de las Artes, Cinemex Reforma Casa de arte, Cinemex Insurgentes, Cinemex Altavista, Cinemas WTC, Cine Tonala, La Casa del Cine MX y Filme Club Café

Isabel Violeta

Empezando el año de la mejor manera, el director Ivan Löwenberg por fin ve reflejado el esfuerzo de él y su equipo, ya que a desde el 4 de enero su película “No quiero ser polvo” está en cines selectos.

Este es el segudo largometraje de Iván Löwenberg, trata de una mujer de la mediana edad que encuentra su propósito en su vida, después de sentirse sin motivación, todo esto gracias a las revelaciones cósmicas que se comparten en su comunidad, de meditacion. Aunque esto puedo llevarlos a un Apocalipsis.

La cinta comenzó estando en el Festival Internacional de Cine de El Cairo, es una coproducción argentina y mexicana. En su elenco cuanta con la participación de Bego Sainz, Anahí Allué, Eduardo Azuri, Agustina Quinci, J.C. Montes-Roldán, Mariana León, Mónika Rojas, Rodrigo Cuevas, Gerardo Monzalvo, Luis Felipe Castellanos, Manuel Poncelis, Romina Coccio, Ilse Miranda.

Un día antes de su estreno Ivan löwenberg, algunos actores e invitados especiales se reunieron para la premier y presentación de la cinta en Cinemas WTC uno de los cines en los que se proyecta el filme.

Al comenzar el evento, por la alfombra roja desfilaron Juan Carlos Martin de Cabo, Amanda Tovalin, Luis Felipe Tovar, Ilse Miranda, Keyla Wood (actiz y cooproductora), Karla Garrido, Agustina Quinci, Alberto Juárez,Bego Sainz, Monika Rojas, IVAN, Simone Campos, Daniel Damusi y Mayahuel del Monte,.

Antes de la proyección Ivan Löwenberg compartió su emoción: “No me queda nada más que agradecer, se siente bonito han sido varios años y ya no se qué sentir, si cansancio, emoción. Lo que se es que nos tuvimos que mover de sala porque no íbamos a caber y me da gusto ver que está llena la sala y más siendo los primeros días del año. Una película muy familiar, con muchos favores prestados, muchos amigos, además de ser el debut de mi mamá como actriz, mi papá es el doctor en una escena. Extiendo el agradecimiento a esta cadena de favores.”

Mientras que su madre Bego Sainz con la voz cortada y las lágrimas apunto de salir externó. “En la película me preocupaba por cómo iba a llorar y después de eso parece que me tomó el espíritu de las actrices y ahora me la paso llorando. Todo fue como un plan de broma, ahora estamos aquí después de aceptarlo y me di cuenta que esto me dio mucha paz, me ayudaron mucho cuando sabían que era mi primera vez como actriz. Gracias por el apoyo a mi trabajo, gracias a mi hijo y que siga para adelante.

