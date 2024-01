Alejandro Moreno demanda la expulsión de Mónica Fernández y Chantal Jiménez

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Morena les llegó al precio; las lágrimas de Ernestina Godoy

Ya se veía venir, muy a su pesar y hasta con lágrimas en los ojos, la quasi ex fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, tuvo que hacer maletas luego de que se viera frustrada su aspiración de preservarse en el cargo, aún con los votos de dos diputadas locales priistas que se nota que les llegaron al precio o les habrán prometido “las perlas de la Virgen” en Morena, o las dos cosas.

La estrategia desplegada por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fue la óptima y ayer anunció que pedirá la expulsión del Revolucionario Institucional de las diputadas de la CDMX, Mónica Fernández César y Wesly Chantal Jiménez Hernández, quienes votaron a favor de ratificar a Godoy Ramos como Fiscal General de Justicia capitalina.

Por su parte, el coordinador del PRI en la CDMX, Ernesto Alarcón, señalo que Mónica Fernández, que era además la vicecoordinadora del grupo parlamentario del tricolor en la Asamblea Legislativa, automáticamente quedó fuera de la bancada tan luego que emitió su voto a favor de Godoy.

Y en este sentido, muchas cifras se manejaron en torno a los “cañonazos” que se permitió dispensar Morena a la oposición para ver si lograban reunir las dos terceras partes de votos, pero al final, ni siquiera el clima de terrorismo que en general esta errada y llamada Cuarta Transformación ha sembrado para someter a sus adversarios y esto, de cara a las elecciones de junio próximo, les debe resultar muy preocupante.

Desde un día antes, por sus redes sociales, “Alito” Moreno denunció campaña de terrorismo y persecución política en contra de las y los diputados de oposición “que abiertamente han manifestado su voto en contra (de Ernestina Godoy)… Desde el primer momento buscaron imponerla a la mala, violaron el proceso legislativo, ignoraron las voces de la sociedad civil y pisotearon los derechos de las víctimas. Morena ha cargado de manera ilegal, represiva y autoritaria en contra de las y los compañeros diputados”.

Tampoco soslayó el dirigente priísta que el automóvil de la diputada local Guadalupe Barrón fue baleado a las afueras de su domicilio el pasado domingo, recibiendo mensajes intimidatorios.

Por 41 votos a favor, 25 en contra, el Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de la señora Godoy. A la hora de darse a conocer los votos, la oposición aplaudió y festejó que el haberse mantenido unidos les redituara este importante resultado.

Llamó la atención que ciudadanos capitalinos, desde luego, afines a Morena llegaran hasta el edificio de Donceles y los dejaran pasar sin mayor problema, mientras que a los legisladores de la oposición, les pusieran todo tipo de trabas. Los “espontáneos” seguidores de Ernestina Godoy sólo atinaron a echar porras mientras que la Fiscal capitalina se lamentó amargamente de no haberse podido prolongar por un período más al frente de la Fiscalía capitalina.

En la referida sesión del Congreso capitalino, la secretaria general del PRI en la CDMX, Tania Larios, acusó persecución judicial y dijo que no avalaba a Godoy porque ello significaba la continuidad de Morena, lo cual sin duda es exacto. Específicamente, la diputada Larios señaló: “Desde la Ciudad de México inicia la lucha por rescatar a nuestra Ciudad y a nuestro país, si algo me queda claro es que Morena no puede seguir gobernando, ya que con el poder solo han dañado y destruido”.

Ahora bien, en el caso en el que en las elecciones de junio Claudia Sheinbaum obtuviera el triunfo, ¿irá a traer de vuelta a Ernestina Godoy a su cargo o acaso optará por algún otro perfil que le convenza más? Por lo pronto, hoy en lo que es el último día de trabajo de la señora Godoy Ramos, estará oyendo “Las golondrinas”.

Municiones

*** Resulta que el actor Eduardo Verástegui no consiguió ni siquiera el 15 por ciento de las firmas que requería para ser candidato presidencial independiente, lo que le habla de que pese a sus películas, la más reciente “Voces de Libertad”, en política de plano no tiene arrastre. Aún así, Verástegui adoptó el recurso, muy lopezobradorista por cierto, de que le hicieron trampa y ya muy “engallado”, va a denunciar ni más ni menos que al Instituto Nacional Electoral (INE). Se nota que el actor no tiene ni la más remota idea de este proceso. Dicen que se parece a la flamante ministra Lenia Batres, que se queja del exceso de trabajo que tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a diario hace evidente que no conoce nada del “teje y maneje” del máximo Tribunal de la Nación. Como consuelo debería servirle a Verástegui que el propio INE informó que ninguno de los aspirantes presidenciales independientes, alcanzó el umbral establecido de al menos 1% de la Lista Nominal de Electores y que pertenecieran a, como mínimo, 17 entidades federativas.

*** De conformidad con los mismos lineamientos, el INE informó que las seis personas interesadas en obtener una candidatura independiente para el Senado debieron lograr diferentes cifras de respaldos de la ciudadanía, según la entidad federativa en donde deseaban postularse, sin embargo, ninguna de ellas alcanzó el umbral necesario. No obstante, en la Cámara de Diputados, el Instituto que encabeza Guadalupe Taddei informó que a cargos de diputaciones federales, 15 de ellas rebasaron el umbral requerido en sus respectivas entidades federativas. De tal forma, en Hidalgo podrán contender siete; en Sinaloa, dos; y en Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Tabasco y Veracruz, una candidatura. De acuerdo con los registros obtenidos, Jorge Arguelles Salazar, Francisca Berenice Reséndiz Labra, José María Alejandro Pérez Ramírez, Alí Deniss Martínez Romero, María Magdalena Zavala Guzmán, Francisco Javier Pérez Salinas y Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, podrán aspirar a una diputación en Hidalgo, mientras que en Sinaloa podrán aspirar a una diputación Luis Manuel Rivera Villela y José Enrique Guerrero Colmenero. Asimismo, José Kepler Castro Ramírez, en Campeche; Jorge Amin Siman Estefan, en Chiapas; Guadalupe Araceli Mendoza Arias, en Michoacán; Teresita Johalin Meza Gómez, en Morelos; Carlos Alberto García Jerónimo, en Tabasco, y Ricardo Reyes Cruz, en Veracruz.

*** La panista Gabriela Salido, presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa de la CDMX, dijo que lo ocurrido con el rechazo de Ernestina Godoy para reelegirse en la Fiscalía capitalina, se trató de un gran ejemplo de lo que representa el Congreso de la Ciudad de México y de la necesidad de los consensos. La Fiscalía deberá tener un interino y el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, tendría que enviar una terna al Congreso capitalino. Aún no hay un tiempo determinado; tendrá que ser el necesario, así como para volver a empezar y llegar de nueva cuenta a una votación, pero esta vez con una terna.

