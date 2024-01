¡Se acabó!… el jueves 18 concluyen Xóchitl y Claudia precampañas y en marzo inician la final

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Lo hecho, hecho está. Y ahora viene la buena, el cierre con todo entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, que no pocos ven como un choque de trenes entre AMLO-Morena y socios y el conglomerado político y social integrado en el Frente Amplio Opositor Va por México formado por PAN-PRI-PRD y decenas de organizaciones ciudadanas.

Y es que el próximo jueves termina el periodo de precampañas iniciado en la tercera semana de noviembre pasado, que permitió a las dos candidatas presidenciales recorrer durante 60 días todo el país para presentar sus propuestas, lanzar ataques y reclamos, y consolidar sus apoyos ciudadanos.

Para Claudia Sheinbaum fue apenas una etapa más de su campaña iniciada al menos 2 años antes.

A partir del jueves siguiente, ni Xóchitl ni Claudia podrán realizar ningún tipo de campaña, ni en lugares cerrados ni en abiertos, y menos hacer pronunciamientos o promesas electorales.

De acuerdo a los lineamientos del INE, entre el jueves 18 de este enero y el 1 de marzo Sheinbaum y Gálvez sólo podrán emitir mensajes relacionados con sus principios.

Pasado este periodo, en el que se registrarán formalmente sus candidaturas ante el INE, la campaña formal iniciará el 1 de marzo y concluirá el miércoles 29 de mayo.

Serán entonces 3 meses de batalla a fondo con quizá 3 debates nacionales.

En el proceso del 2 de junio próximo se elegirá no sólo a la primera Presidenta de México, sino a 629 cargos federales más entre 128 senadores, 500 diputados federales.

En forma concurrente se elegirán también 19 mil 634 otros cargos locales entre ellos las gubernaturas en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y la renovación de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.

Los demás serán diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

Las precampañas, que en este caso fueron sólo una simulación de campañas formales, fueron para que aspirantes de cada partido hicieran proselitismo entre sus bases a fin de obtener los mayores apoyos y con ello su nominación formal.

Los lineamientos del INE establecieron que se prohibía la entrega de cualquier tipo de material en el que se ofertara o entregara algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, que condicionara la participación en el proceso político.

Hay quienes recabaron de uno y otro lado entrega de recursos y promocionales que pudieran servir para presentar recursos ante el Tribunal Electoral.

El INE fijó además un financiamiento de 10 millones 446 pesos para cada precandidata.

Todo pues, está en curso.

MC, quedó en cosa de bufones

Si sigue usted leyendo esta columna, se habrá dado cuenta que en todo lo anterior no incluí a Jorge Álvarez Máynez lanzado ayer por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, como su suplente en la nominación presidencial de Movimiento Ciudadano.

No sé Usted, pero yo —como la canción—, creo que todo esto es una bufonada. Este lanzamiento no tiene ningún futuro. Creo que este candidato no ganaría siquiera la alcaldía de Milpa Alta.

Sé, por sus resultados, que MC cuenta con quizá el 6 o 7 por ciento de los votos. Y desde ese punto de vista debe ser considerado como un jugador interesante.

Pero como se han operado las cosas ahí, por el senador Dante Delgado, todo fue perdiendo importancia. Pudo haber lanzado a Ricardo Monreal o a Marcelo Ebrard, dos políticos con empaque e historia, lo que le habría dado a MC un juego y nivel distintos. Luego salió con la broma de lanzar a Samuel García, cuyo lema y postulados fueron unos tenis fosforescentes anaranjados. Hueco, sin fondo. Y García, se dobló a la primera ante la posibilidad de que se designara un sustituto que investigara a su corta administración en Nuevo León.

Todo a Dante se le desinfló. Y ahora vemos que quien lanza al candidato presidencial de MC es García. ¿Es el anuncio de que MC tiene nuevo dirigente y dueño?

Por lo pronto, Enrique Alfaro, el político más serio en MC, se desliga y busca salvar a los suyos en el proceso de Jalisco. Se habla de que, ante el desmadre de Dante-Samuel y Máynez recomendaría votar por Xóchitl Gálvez y por su candidato Pablo Lemus. Hay que recordar que los votos de MC en Jalisco representan el 30 o más por ciento de todos los que alcanza MC en el país.

Cierre legislativo febrero-abril a todo vapor en Senado

La morenista Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, ve un cierre legislativo febrero-abril intenso con el trámite de iniciativas y nombramientos muy importantes para el país.

En especial, dijo, estará pendiente de las que ha anunciado enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de ellas constitucionales, lo que requerirá de un diálogo entre todas las fuerzas políticas.

“… nos da mucha alegría, saber que este Senado va a concluir este Periodo con una agenda muy dinámica”, comentó.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa