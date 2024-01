Con las encuestas…. aguas

Espacio Electoral

Eleazar Flores

INDUCCIÓN TERRITORIAL-. Le advierto a tiempo no resultados, pero sí alguna orientación -que no explicación- de las BENDITAS ENCUESTAS así conocidas por la casi siempre patrocinante CUARTA TRANSFORMACIÓN, pero mal vistas por LA OPOSICIÓN; sin embargo, anote lo que los encuestadores DE A PIE comentan.

Obvio que estos puntos de vista no son ni de Roy Campos, Abundis y demás altos directivos de las cada vez más cuestionadas firmas, aplaudidas por quienes aparecen adelante y recriminadas por quienes van en un lejano segundo lugar, aun cuando ya pronto aparecerá el TERCERO.

Con sutileza y respeto, algunas encuestadoras “sugieren” preguntar preferentemente en las zonas urbanas populares y en segundo las rurales y de entre ambas, privilegiar datos de entidades gobernadas por Movimiento de Regeneración Nacional y para no dejar, recorren regiones identificadas y habitadas por las clases medias, ¿y de las zonas altas?, “si se puede”.

Esta estrategia-sugerencia hasta nos conviene, pues nos facilita obtener datos con personas de más fácil acceso y respuesta, así que todos salimos ganando, comenta con humor un encuestador.

Por eso usted se preguntará ¿de dónde sacan esos datos las encuestadoras si jamás he encontrado a nadie para que me pregunten?

Ni le busque, el panorama expuesto anteriormente nadie de los directivos de las prestigiadas encuestadoras lo aceptará, es más fácil que lo nieguen por conveniencia, pues quienes “puntean” esas discutidas encuestas son los apoyantes económicos de las firmas.

NO SUBE-. Recelosa de mi insistencia, una joven encuestadora comenta en voz baja: “la Sheinbaum no sube y lleva dos semanas de estancamiento, a lo mejor por eso nos piden ir a otras zonas donde creen tener más simpatizantes”. El comentario ampliado es que Claudia oscila entre 16 y 18 puntos de preferencia contra 11 y 13 puntos de “la señora X”, me bromea.

Contra los comentarios apologísticos de la Cuarta Transformación la ventaja-diferencia entre el oficialismo y la oposición es APENAS DE CINCO A SIETE PUNTOS, no más.

¿Y los 30 puntos que decía traer la ex jefa de Gobierno?, le cuestioné a otro joven encuestador con suéter y doble chaleco, por el intenso frío en límites del Valle de México y Valle de Toluca, contestando con seguridad y sin la mínima duda: “dicen que llegó a tener hasta cincuenta puntos, no es cierto, si acaso llegó a los cuarenta, pero al destape de Xóchitl empezó a bajar a 30 y en el mejor de los casos en este momento podría mantenerse en veinte puntos.

¿Y de las encuestas telefónicas qué me dicen?, “mejor ni hablamos pues sólo una de cada diez llamadas las contestan, las más CUELGAN DE INMEDIATO, tan pronto se les dice que hablamos de tal o cual firma. Concluya usted.

elefa44@gmail.com