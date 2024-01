Los motivos de Andrés

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El INAI obstáculo para la impunidad

La Corte, ministros leales a AMLO

Cubrir corrupción de impunidad

IFT, el control de las concesiones

Precampañas fin; gritos del silencio

Boing, acopio de envases, objetivo

La historia de la libertad es la de la lucha por limitar el poder del gobierno

Woodrow Wilson (1856-1924) Político y jurista norteamericano

Muchos se preguntan cuáles son los motivos que llevan a Andrés Manuel López Obrador a acabar o tomar el control de organismos autónomos, antes que termine su sexenio y, así, dejarlos en manos de la próxima presidenta de la República.

Primero, quiere quedarse con el dinero que representan estos organismos en momentos electorales y de cierre de sexenio y, que no están bajo su control; segundo, eliminar todo aquello que no esté bajo su control o pueda influir; sólo piensa adorar a un solo dios: el poder.

Además, quiere controlar la Suprema Corte de Justicia. Lo que busca es asegurar su futuro en libertad; le importa poco dejarle más herramientas de poder a su sucesora. Quiere tener el control de todo aquello que pueda representar un peligro para la libertad de él, su familia y sus más cercanos colaboradores, donde no aparecen los secretarios de despachos o Secretarías de Estado.

Quiénes han pasado por la silla presidencial saben perfectamente que pueden ser perseguidos, junto con su círculo rojo. El poder presidencial deja a muchos muy poderosos y transexenales, heridos en el camino.

Por ello busca, en el ámbito internacional, refugios cueste lo que cueste. Por ello es el apoyo que le da Cuba y el gobierno de Díaz-Canel; al de Nicolas maduro, y en última instancia, Evo Morales, y su, Luis Arce.

En este panorama, el INAI, el Instituto de Acceso a la Información es clave. Ahí está toda la información de los pecados de corrupción de la Cuarta Transformación. Aunque ha declarado, todo aquello que pone en riesgo la imagen de “honestidad” de su gobierno, como información clasificada por razones de “seguridad nacional”. Información que, obviamente, no pone en riesgo la “seguridad nacional”.

La información pública sobre el manejo de cada peso, que los mexicanos aportamos y dejamos en la responsabilidad administrativa del Presidente, la República, los y los alcaldes, debe ser transparente. Cuentas claras gobiernos honestos.

Andrés sabe que hay corrupción en su gobierno y de funcionarios cercanos, entre los que se encuentran gobernadores y alcaldes, así como directores de organismos que dependen directamente de él.

También, anunció la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo que controla telefonía, radio, televisión, sistemas satelitales, así como todo aquello que administre nuestras conversaciones telefónicas o lo que vemos en los medios electrónicos de comunicación; nuestras herramientas de información.

Es el responsable, el IFT, de la revisión de las concesiones de radio y televisión, así como la televisión por cable. Para que ellos que no son de la empatía de la cuatro o del segundo piso del gobierno, simplemente le niegan la renovación de concesiones. Así, o más claro.

Pero además de estos dos, AMLO quiere desaparecer otros ocho organismos autónomos, pero exenta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que es leal a él, y que preside Rosario piedra Ibarra, quien le ha demostrado lealtad a ojos cerrados.

Todos esos organismos los quiere enviar a la administración de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República. Todo ellos leales, hoy, a López Obrador.

Lo único que queda claro es la obsesión presidencial por borrar las huellas de su gobierno y sólo dejar aquello que considera positivo para la historia.

Desaparecer esos organismos autónomos, es institucionalizar la impunidad y la corrupción. Si hay corrupción en esos organismos, como dice AMLO, que lo denuncie. De lo contrario, sería cómplice.

PODEROSOS CABALLEROS

CAMPAÑAS: Terminaron las precampañas presidenciales. Sin ninguna diferencia con las campañas normales, los partidos políticos del oficialismo y oposición, se dedicaron a hacer proselitismo en todo el país. Esto, no sólo con simpatizantes y militantes, sino para toda la población. Ahora inicia un periodo de silencio. Sin embargo, vamos a seguir viendo los rostros de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez. Utilizarán todo tipo de mañas para darle la vuelta a la ley electoral. Los veremos en espectaculares y en reuniones públicas de sus partidos. El Presidente hablara cuántas veces le dé la gana sobre temas electorales. Todo será hipocresía política, democrática y legal. Esto nos obliga a reflexionar sobre un cambio radical, que debemos hacer en nuestras leyes electorales, que no busquen perpetuar a los políticos durante décadas en el poder, sino para fortalecer la democracia. Una real y no la ficción cotidiana. Los cambios no los deberemos hacer ahora, sino en el primer año de la próxima administración federal para evitar que impongan reglas que favorezcan al oficialismo en turno.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

